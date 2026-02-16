  • Delo d.o.o.
IZJEMNO ZADOVOLJEN

Jurij Tepeš povzel olimpijski izkupiček: »Nika nese domov tri medalje. Kaj več še lahko želimo?««

Prostih dni po OI ne bo.
Jurij Tepeš FOTO: Matej Družnik

Jurij Tepeš FOTO: Matej Družnik

Jurij Tepeš med današnjim treningom na veliki skakalnici, Predazzo, Italija 12. februar 2026, Foto:Matej Družnik FOTO: Matej Druznik

Jurij Tepeš med današnjim treningom na veliki skakalnici, Predazzo, Italija 12. februar 2026, Foto:Matej Družnik FOTO: Matej Druznik

Nika Prevc FOTO: Matej Družnik

Nika Prevc FOTO: Matej Družnik

Nika Vodan FOTO: Matej Družnik

Nika Vodan FOTO: Matej Družnik

Jurij Tepeš FOTO: Matej Družnik
Jurij Tepeš med današnjim treningom na veliki skakalnici, Predazzo, Italija 12. februar 2026, Foto:Matej Družnik FOTO: Matej Druznik
Nika Prevc FOTO: Matej Družnik
Nika Vodan FOTO: Matej Družnik
STA, A. G.
 16. 2. 2026 | 08:35
4:11
Glavni trener slovenskih smučarskih skakalk Jurij Tepeš je prav na vseh treh tekmah letošnjih olimpijskih iger Milano-Cortina s trenerske tribune pospremil uspehe svoje varovanke Nike Prevc, ki je v Predazzu osvojila tri odličja, po enega vsakega leska. Tepeš je z izkupičkom iger zelo zadovoljen: »Veliko smo pričakovali in veliko dobili. Z vetrovnimi dodatki je bilo kar pestro. Tega nikakor nismo pričakovali, glede na to, da je bil sončen dan. Vseeno je bilo danes kar nekaj razlike v vetru. Težka tekma.« Nika Prevc je ob prvencu na OI prav na vseh treh tekmah osvojila medaljo. Za konec letošnjih olimpijskih nastopov je na veliki skakalnici osvojila bronasto medaljo, potem ko je po slabšem prvem skoku v drugem morala napasti s petega mesta.

»V prvi seriji je storila eno napako in končala, kjer je. V drugi seriji je močno napadla ob zelo slabih vremenskih razmerah in si trdo priborila to medaljo,« je skoke svoje varovanke opisal Tepeš. »To je mišljenje prvakinj, treba je napadati. Skakalnica je zelo zahtevna. Ima več naklona na mizi kot katerakoli druga z zelo majhnim radiusom. Tudi fantje so imeli zelo veliko težav. Danes nalet ni bil nič kaj višji kot pri njih ob zelo slabih vremenskih razmerah,« je še dodal. Pred tem je uspehe mlade 20-letne slovenske šampionke pospremil na srednji skakalnici, ko je osvojila prvo posamično srebrno medaljo, medtem ko je skupaj s trenerskim kolegom Robertom Hrgoto proslavil zlato kolajno na mešani ekipni tekmi na srednji napravi.

Nika Prevc FOTO: Matej Družnik
Nika Prevc FOTO: Matej Družnik

Nika Prevc je ob prvencu na OI prav na vseh treh tekmah osvojila medaljo.

»S temi olimpijskimi igrami sem izjemno zadovoljen. Nimam kaj več za dodati. Veliko smo pričakovali in veliko dobili. Ko upravičiš tisto, po kar si prišel, vse cilje, čeprav je sezona še pred nami in še nismo konec, smo z OI lahko zelo zadovoljni,« je povzel uspehe slovenskih skakalk. Del zlate mešane ekipe je bila tudi Nika Vodan. Nika Prevc, velika favoritinja za zlato na obeh posamičnih tekmah, si je tudi sama želela še kakšno zlato odličje več, a Tepeš pravi, da si kaj več kot treh medalj ne bi mogli želeti: »Že večkrat smo na igrah videli, da favoriti ostanejo brez medalje. Nika nese domov tri. Kaj več še lahko želimo?«

Nika Vodan FOTO: Matej Družnik
Nika Vodan FOTO: Matej Družnik

Del zlate mešane ekipe je bila tudi Nika Vodan.

Prostih dni po OI ne bo

Slovenke so med poletjem v Predazzu opravile tekme in treninge, že takrat se Nika Prevc na teh napravah ni najbolje znašla. »Nekaj težav smo na tekmah poleti že imeli. Takrat je bilo vseeno drugače, temperatura je drugačna. Tudi na treningu so bili pogoji malenkost drugačni. Vedeli smo, da smo ob vzgorniku močnejši, vendar nismo pričakovali, da se bo to zgodilo. Danes je bila medalja trdo prigarana.« Norveška dvojna zmaga ter razplet pri vrhu ga ni pretirano presenetil. »Vedno se nekdo bolje in nekdo slabše prilagodi. Že na treningih smo videli, da so se Norvežanke prej prilagodile na skakalnico. Še vedno je zelo dobro, osvojili smo tri medalje,« je o razpletu iger dejal Tepeš.

»Malo so imele sreče z razmerami, še posebej v prvi seriji, v drugi pa tudi. Nimamo kaj, danes so bile boljše, za naprej pa bomo še videli,« je še sklenil selektor. Slovenske skakalke se bodo danes odpravile v domovino, pred nadaljevanjem svetovnega pokala bodo normalno nadaljevale treninge. Prostih dni po OI ne bo, je dejal Tepeš: »Sezono moramo še končati. Zdaj ni čas, da se sprostimo. Čas za sprostitev bo aprila.«

Glavni trener slovenskih smučarskih skakalk Jurij Tepeš je z izkupičkom iger zelo zadovoljen.

smučarski skoki Jurij Tepeš Nika Prevc Slovenija Nika Vodan zlata kolajna zimske olimpijske igre olimpijske igre
