Kaj takega! Norveški tekač pijan tekel 50-kilometrsko tekmo, vseeno ni bil zadnji

Britanski smučarski tekač Gabriel Gledhill je po lastnih izjavah v soboto popolnoma pijan nastopal na 50-kilometrski tekmi za svetovni pokal v Oslu. »Spil sem 10 do 12 pločevink piva in pet ali šest kozarčkov žganja,« nemška tiskovna agencija dpa povzema izjavo tekmovalca za švedski časnik Expressen. Triindvajsetletnika je očitno povsem prevzelo prešerno vzdušje ob progah v Oslu. Vsaj tako je videti na posnetku na Instagramu, kjer se je tekmovalec ustavil ob robu proge in kjer mu je več navijačev ponudilo pločevinke, iz katerih je pil.

Britanec, ki je na tekmi vodo in izotonične napitke zamenjal za alkohol, je pojasnil svoje stališče, v katerem pravi, »da je pivo treba sprejeti, če ga kdo ponudi«. Na tekmi, ki velja za splošno veselico med gledalci, je na koncu zasedel 67. mesto in za njim sta celo zaostala dva tekmovalca. Zaostanek nekaj več kot 20 minut za zmagovalcem Einarjem Hedegartom iz Norveške glede na opisano stanje niti ni tako velik.