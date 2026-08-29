Kakšne poškodbe je dobil Tadej Pogačar? Prve informacije so zaskrbljujoče (VIDEO)

Tadej Pogačar je na današnji etapi Vuelte hudo padel. Že po izrazu na njegovem obrazu je bilo jasno, da je ni dobro odnesel. Zdaj so se že pojavile prve informacije glede poškodb, ki jih je utrpel in te niso dobre. Prav možno je, da je petkratni zmagovalec dirke po Franciji že zaključil letošnjo do danes sicer izredno uspešno sezono.

Alvaro Ortiz, španski zdravnik na kolesarski dirki po Španiji je v izjavi za televizijsko postajo RTVE dejal, da si je slovenski zvezdnik ob padcu v osmi etapi zlomil in izpahnil ključnico, obenem pa je kazal tudi znake pretresa možganov. »Pogačar je utrpel pretres možganov ter zlom in izpah ključnice. Bil je v izrazitih bolečinah in omejen pri gibanju leve roke, na katero ni mogel pritisniti s težo. Glede na značilnosti poškodbe bo morda potrebno kirurško posredovanje,« je za RTVE dejal Ortiz. Zlom ključnice je na dirki po Franciji ob prav tako grdem padcu utrpel Danec Jonas Vingegaard. Kasneje je moral na operacijo in je že končal sezono. Ekipa za zdaj še ni potrdila resnosti poškodb prvega kolesarja sveta.

Zadel ob kamen

Pred današnjo etapo prepričljivo vodilni v seštevku je padel okoli 32 km pred ciljem etape od Pucola do Xeraca (171 km), ko je sodeč po posnetkih ob skrajnem levem robu ceste zadel ob kamen in zgrmel po tleh. Četudi je želel nadaljevati, je hitro odkimal in se vrnil v oskrbo zdravnikov. Kasneje so ga odpeljali v bolnišnico v bližnjo Valencio. Eden od teh, ki je pregledal Pogačarja ob cesti, je bil Alvaro Ortiz, uradni zdravnik španske pentlje, kot navaja španska Marca.

Današnjo etapo je dobil Francoz Bryan Coquard, rdečo majico vodilnega pa je prevzel Španec Enric Mas. Na podelitvi je ni oblekel iz spoštovanja do Pogačarja. Primož Roglič je napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku. Za Masom zaostaja točno eno minuto.