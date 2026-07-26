  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GIMNASTIKA

Kamera ujela grozljiv padec mladega telovadca, z njim je hudo (VIDEO)

Tekmovanje je bilo za daljši čas prekinjeno, saj so mu reševalci nudili pomoč neposredno na prizorišču.
Gabriel Langton med petkovo, uspešno, vajo. FOTO: Matthew Childs Reuters
Gabriel Langton med petkovo, uspešno, vajo. FOTO: Matthew Childs Reuters
N. P.
 26. 7. 2026 | 20:40
2:25
A+A-

Srebrno medaljo angleške reprezentance v moškem ekipnem mnogoboju na Igrah Skupnosti narodov v Glasgowu je zasenčila huda poškodba komaj 18-letnega Gabriela Langtona. Mladi telovadec, ki je v ekipi v zadnjem trenutku zamenjal večkratnega nosilca olimpijske medalje Maxa Whitlocka, je med nastopom na drogu zgrešil oprijem ter z visoke višine trdo padel naravnost na glavo in vrat.

Tekmovanje je bilo za daljši čas prekinjeno, saj so ponesrečenemu športniku reševalci nudili pomoč neposredno na prizorišču. Iz dvorane so ga naposled odnesli na nosilih in z opornico za vrat, iz vodstva angleške ekipe pa so kasneje sporočili, da je bil pri zavesti ter se pogovarjal z zdravniki. Predstavnik za stike z javnostmi je kasneje dodal: »Hvaležni smo medicinskemu osebju, ki se je odzvalo v trenutku in mu nudilo pomoč. Prepeljali so ga v bolnišnico, več informacij o njegovem stanju pa bomo posredovali, ko bodo na voljo.«

Nesrečni dogodek je močno prizadel Langtonove reprezentančne kolege. Njegov sotekmovalec Luke Whitehouse, ki je moral nastopiti neposredno za njim, je po dolgem premoru za svojo sestavo prejel skromno oceno 11,70. Po tekmi je 24-letni Whitehouse dejal: »Bilo je izjemno težko. Morali smo se miselno zbrati, odmikati misli od padca in se osredotočiti na svojo nalogo. Mislim, da smo lahko ponosni na to, kako smo po Gabovem padcu nadaljevali. Vsi smo se strinjali, da opravimo še eno ogrevanje in dvignemo energijo. Trenerji so bili fantastični, fantje, ki so morali še na drog, pa neverjetni. Ekipni duh je res prišel do izraza in ne bi mogel biti bolj ponosen na vse.«

Športni razplet tekme je naslov prinesel Kanadi, ki je izkoristila ponujeno priložnost ter prekinila dolgoletno prevlado Angležev v tej disciplini. Pod vodstvom izkušenega Felixa Dolcija so si Kanadčani zanesljivo priborili zlato z zbranimi 241,400 točkami, medtem ko je Anglija zasedla drugo mesto (238,20 točke). Zanimiv boj se je odvil tudi za tretje mesto, kjer so gostitelji Škoti za las ostali brez odličja, saj so jih ugnali Avstralci in osvojili bron.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Gabriel Langtonpoškodbapadecreprezentancagimnastikašport
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
POLETNE DOGODIVŠČINE

Poletni krst Ane Dežman, prvič je prespala v kampu (Suzy)

Nova izkušnja je družino tako navdušila, da zagotovo ne bo ostalo le pri eni.
26. 7. 2026 | 21:00
20:58
Bulvar  |  Zanimivosti
KITI UBIJALCI

Podmorski posnetki ujeli brutalno lovsko taktiko ork! Ena ribo drži, druga se z vso silo zaleti vanjo (VIDEO)

Ribo izpusti v zadnji stotinki sekunde, silovit trk pa sproži pravo eksplozijo tkiva.
26. 7. 2026 | 20:58
20:40
Šport  |  Odmevi
GIMNASTIKA

Kamera ujela grozljiv padec mladega telovadca, z njim je hudo (VIDEO)

Tekmovanje je bilo za daljši čas prekinjeno, saj so mu reševalci nudili pomoč neposredno na prizorišču.
26. 7. 2026 | 20:40
20:27
Novice  |  Slovenija
KAZENSKA OVADBA

Ministrstvo ovadilo Tanjo Fajon in Bojano Žvokelj zaradi domnevnih hudih kršitev zakona

Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico EU za Sahel.
26. 7. 2026 | 20:27
20:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESPREJEMLJIVO

Panika v portoroškem hotelu: skrivnostni vsiljivec neupravičeno vstopal v sobe

Storilec je najprej potrkal na vrata, in ker mu gost ni odgovoril ...
26. 7. 2026 | 20:04
19:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EPILOG ISKALNE AKCIJE

Napad z avtomobilom v Berlinu: osumljeni 21-letnik ubit v policijski akciji

Nemški mediji so okrog 19. ure naznanili, da je policija osumljenca izsledila in da je bil ubit v policijski akciji.
26. 7. 2026 | 19:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki