Kamera ujela grozljiv padec mladega telovadca, z njim je hudo (VIDEO)

Srebrno medaljo angleške reprezentance v moškem ekipnem mnogoboju na Igrah Skupnosti narodov v Glasgowu je zasenčila huda poškodba komaj 18-letnega Gabriela Langtona. Mladi telovadec, ki je v ekipi v zadnjem trenutku zamenjal večkratnega nosilca olimpijske medalje Maxa Whitlocka, je med nastopom na drogu zgrešil oprijem ter z visoke višine trdo padel naravnost na glavo in vrat.

Tekmovanje je bilo za daljši čas prekinjeno, saj so ponesrečenemu športniku reševalci nudili pomoč neposredno na prizorišču. Iz dvorane so ga naposled odnesli na nosilih in z opornico za vrat, iz vodstva angleške ekipe pa so kasneje sporočili, da je bil pri zavesti ter se pogovarjal z zdravniki. Predstavnik za stike z javnostmi je kasneje dodal: »Hvaležni smo medicinskemu osebju, ki se je odzvalo v trenutku in mu nudilo pomoč. Prepeljali so ga v bolnišnico, več informacij o njegovem stanju pa bomo posredovali, ko bodo na voljo.«

Nesrečni dogodek je močno prizadel Langtonove reprezentančne kolege. Njegov sotekmovalec Luke Whitehouse, ki je moral nastopiti neposredno za njim, je po dolgem premoru za svojo sestavo prejel skromno oceno 11,70. Po tekmi je 24-letni Whitehouse dejal: »Bilo je izjemno težko. Morali smo se miselno zbrati, odmikati misli od padca in se osredotočiti na svojo nalogo. Mislim, da smo lahko ponosni na to, kako smo po Gabovem padcu nadaljevali. Vsi smo se strinjali, da opravimo še eno ogrevanje in dvignemo energijo. Trenerji so bili fantastični, fantje, ki so morali še na drog, pa neverjetni. Ekipni duh je res prišel do izraza in ne bi mogel biti bolj ponosen na vse.«

Športni razplet tekme je naslov prinesel Kanadi, ki je izkoristila ponujeno priložnost ter prekinila dolgoletno prevlado Angležev v tej disciplini. Pod vodstvom izkušenega Felixa Dolcija so si Kanadčani zanesljivo priborili zlato z zbranimi 241,400 točkami, medtem ko je Anglija zasedla drugo mesto (238,20 točke). Zanimiv boj se je odvil tudi za tretje mesto, kjer so gostitelji Škoti za las ostali brez odličja, saj so jih ugnali Avstralci in osvojili bron.