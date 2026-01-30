  • Delo d.o.o.
ZAPLET S SMUČMI

Kaos po svetovnem prvenstvu: FIS grozi z izključitvami zaradi slovenskih komentarjev!

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, A. G.
 30. 1. 2026 | 20:33
1:57
A+A-

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa, zabeležila val žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze. Pri Fisu zato poteka preiskava. Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika Fisa, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. »Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu.«

Na Fisu so se zato odločili, da bodo v  sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V kolikor bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa Fis napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe. Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih v nedeljo so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka v poletih Domna Prevca zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik.

Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Kljub temu da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo skok, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta. Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri Fisu. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino.

Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri Fisu.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
