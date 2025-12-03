Kapetan Omić z gesto »poklical domov« po trojki z ene noge (VIDEO)

Premešana in pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca je z novim kapetanom našla mir, ki ga je pred zimskim odmorom potrebovala. Poraz proti Estoniji po kaotični končnici je skelel, zmaga pred 10.000 glasnimi navijači v Göteborgu pa je Slovencem vrnila samozavest in olajšala nadaljevanje poti proti mundialu 2027. Slovenci so deloma že v Kopru, še bolj pa na Švedskem potrdili širino igralskega kadra in potencial, v postopku pridobivanja izkušenj bo vzponom neizogibno sledil še kakšen spodrsljaj. »Povsem zaupam tem fantom, bolj kot evropsko prvenstvo me skrbijo naslednje kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Format je težak, vsi vemo, kakšno je razmerje sil v košarki in da vsi najboljši niso na voljo, kar se Sloveniji še bolj pozna,« je v pogovoru za Delo že na začetku poletja s cmokom v grlu proti kvalifikacijam za SP 2027 pogledoval predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec. Uvodno dejanje v Bonifiki je potrdilo, da bojazen ni bila odveč, Estonija je z odmevnim skalpom pokazala, da nihče v skupini H ni vnaprej odpisan.

Iz skupine, v kateri je ob prvih dveh slovenskih nasprotnikih še neporažena Češka, napredujejo tri moštva, ki v drugi del kvalifikacij prenašajo tudi izide iz skupinskega dela. V novi skupini s šestimi moštvi sledi še šest zahtevnih tekem, prve tri reprezentance si bodo zagotovile vozovnico za mundial 2027, ki ga bo čez dobro leto in pol gostil Katar. V 12 tekmah en poraz ne bo usoden, so v Kopru ponavljali Slovenci, ki so na Švedskem znova zapluli v bolj mirne vode.

Kroflič zaustavil glavno nevarnost

Pred več kot 10.000 navijači v rumenih dresih jih je pričakal izvrstni ostrostrelec Ludvig Hakanson, ki potrebuje le nekaj centimetrov prostora, da v slogu Stephena Curryja vrže trojko – tudi s polovice, če je treba. Slovenski strokovni štab se je na švedske ostrostrelce dobro odzval, Robert Jurković na začetku tekme je bil zadetek v polno, tudi izbira Urbana Krofliča, ki je z agresivno obrambo na Hakansonu v drugem polčasu na klop posedel razigranega Žigo Samarja, je bila prava. Selektor Aleksander Sekulić je zaupal občutkom in z mladimi na igrišču »trpel« tudi v trenutkih, ko so ti delali nepotrebne napake. »Naredite, kar želite, vrzite od daleč, če je treba, samo ne izgubljajte žog,« jim je zabičal Sekulić in dobil odziv, kakršnega je želel.

O pogumu in taktični zrelosti 17-letnega Stefana Joksimovića govori košarkarska Evropa, Miha Cerkvenik se je z obrobja čez noč prelevil v nosilca igre in vodjo na parketu, Alen Omić pa preživlja drugo pomlad. »Nimamo izkušenih igralcev, ampak mlade, ki zagotovo kdaj naredijo tudi kakšno napako. Kritike bolijo, bodimo pozitivni, hvaležen sem vsakemu, ki je prišel pomagat Sloveniji,« je po tekmi poudaril center s številko 24 na dresu, ki je prvič igral v vlogi kapetana. Dala mu je krila, Omić je z gesto »poklical domov« po trojki z ene noge, ki je spominjala na slovensko št. 77, v kritičnih trenutkih je vzel žogo in umiril mladeniče, ko so se jim zatresle roke.

Kakovost v rezervi

Zmaga (94:83) tudi v zaključku ni bila ogrožena, še bolj veseli kar šest igralcev z vsaj 10 točkami in deseterica, ki je vpisala vsaj točko. Širino Slovenija ima, nekaj kakovosti še čaka v rezervi (zaradi klubskih obveznosti odsotni Hrovat, Nikolić, Prepelič …), zdaj potrebuje še izkušnje.