Katancu skoraj uspelo, na vrsti je Cesar

Slovenska nogometna reprezentanca v petih poskusih še ni premagala Škotske. Sobotna (15) premiera lige narodov B v Stožicah bo lepa priložnost za gostitelje, da v šestem poskusu Otočane prvič pošljejo domov na ščitu. Ekipa selektorja Boštjana Cesarja bi z morebitnimi tremi osvojenim točkami ostala v igri za obstanek v skupini B1 do zadnjega dejanja v Skopju (16. 11.). Najbolj svež spomin na snidenje s Škoti sega v 8. oktober 2017 in zadnjo tekmo legendarnega Srečka Katanca na klopi Slovenije. Lepo napolnjene Stožice so videle remi (2:2), ki je pomenil častno slovo Slovenije od kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji, obenem so gostitelji pokvarili načrte Škotom, ki so zaostali za Slovaki.

Za opravljeno na severu Ljubljane smo našim podelili naslednje ocene: Oblak 6, Jokić 6, Cesar 6, Struna 5,5, Mevlja 6,5, Kurtić 6, Rotman 6, Iličić 7, Verbič 6, Repas 5,5, Matavž 6; menjave: Struna – Skubic (46., 6,5), Repas – Bezjak (46., 7,5), Matavž – Vetrih (89., –); selektor: Srečko Katanec 6,5. Najvišjo oceno je prejel rezervist Roman Bezjak, strelec obeh golov. Slovenija se je z otoškimi reprezentancami srečevala dovolj pogosto, da bi težko govorili o naključju, statistika ni prijetna za slovenske oči. Proti Angliji, Škotski, Walesu in Severni Irski je odigrala 20 tekem, iztržila le tri zmage (3-7-10) ob razliki v golih 14:22.

Angleži v Stožicah nadigrani, Škoti še ne

Še bolj zgovoren je podatek, da so vse tri slovenske zmage prišle proti istemu tekmecu – Severni Irski. Otoški nogomet je za Slovenijo praviloma trd oreh, pogosto tudi takrat, ko razlika v kakovosti na igrišču ni tako očitna, kot bi sklepali iz končnega izkupička. Najslabša je bilanca z reprezentanco Anglije. Slovenija je proti njej odigrala sedem tekem, dve remizirala in jih pet izgubila – ob razliki v golih 4:10. Bolj izenačeni so bili dvoboji s Škotsko, vendar je tudi tu odprta ničla v rubriki zmag. Pet tekem, bilanca 0-3-2 in razlika v golih 3:7.

Slovenija je Anglijo spravila pod takšen pritisk, da je ta začela paničariti.

Še najbližje uspehu so bili Slovenci prav ob omenjenem zadnjem poskusu s Škoti oktobra 2017. Tedanji selektor Srečko Katanec je na nek način vrgel rokavico sedanjemu šefu stroke Boštjanu Cesarju. »Cesi« je bil tedaj izključen zaradi prejetih rumenih kartonov v 91. in 92. minuti. To je bila tekma, ki je zelo dobro povzela slovensko zgodovino z Otočani: dovolj kakovosti za odpor, dovolj priložnosti za presenečenje, toda premalo za udarec, ki bi ostal zapisan kot velika zmaga.

Zanimivo, prav Katanec je bil leto prej najbližje temu, da bi spravil na kolena tudi mogočno Anglijo (0:0), torej se da igrati tudi z Otočani. Nekdanji angleški branilec Danny Mills je za BBC Radio 5 Live tedaj povedal: »Anglija je bila večino tekme nadigrana, fizično podrejena in tudi taktično prekošena. Lahko se ima za zelo srečno, da je ostalo pri 0:0. Slovenija je Anglijo spravila pod takšen pritisk, da je ta začela paničariti.«

Bomo videli, kako uspešni bodo Slovenci v soboto, gotovo se obeta navijačem pravo nogometno popoldne.