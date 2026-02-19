Kava za 1,5 evra, testenine za 10: koliko res stane obisk olimpijskih iger

OLIMPIJADA

Milano-Cortina 2026 z znosnim proračunom do prav spodobne zgodbe.

Zimske olimpijske igre so se po dveh desetletjih vrnile na bele strmine in ledene površine v osrčje Evrope in tako kot v tistem februarju 2006 so tudi te na italijanskem severu. Tokrat na še bolj razpršenih prizoriščih med seboj, in z izjemo nove ledne arene v Milanu ter steze za bob, sankanje in skeleton v Cortini d'Ampezzo na večinoma že dobro znanih prizoriščih. Večina teh redno gosti tekme zimske sezone. In zato so tudi stroški teh iger krepko manjši od tistih, ki so se kopičili na igrah dobrega zadnjega desetletja z rekordno dragim Sočijem, znamenitim ruskim letoviščem ob Črnem ...