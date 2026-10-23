Kdor dreza v Dončića, se igra z ognjem

Že deveto sezono slovenski zvezdnik igra v ligi NBA, tekmeci pa se kljub temu še vedno ujamejo v past in se z njim spustijo v besedni dvoboj. Luka Dončić dodatne motivacije ne potrebuje, ko pa jo dobi, se spremeni v vihar na parketu, ki je v treh četrtinah Golden State odpihnil nazaj v severno Kalifornijo. Tretja najvišja zmaga za uvod v sezono v zgodovini slavne franšize ni razlog za evforijo, pravo vrednost Jezernikov bodo pokazala boljša moštva, po manj kot 30 minutah igre v novi sezoni pa je že jasno, da napovedi o Dončiću v življenjski formi niso bile brez podlage.

28 točk je v 29:42 na parketu proti Golden Statu dosegel Luka Dončić.

Prvi tekmovalni večer ne prinese naslova, lahko pa postavi ton za mesece, ki sledijo. Dončić to jesen ničesar ne prepušča naključju, njegov PR-stroj se je vrtel na polnih obratih in z brezplačnim parkiriščem za obiskovalce tekme, brezplačno vozovnico za javni potniški promet in celostranskim nagovorom v časopisu LA Times je Luka opravil svoje. Pokazal je, da je obraz mesta in franšize, s katero se v mestu angelov najbolj poistovetijo.

Lepo zmago za uvod v sezono je pokvarila poškodba Jaka LaRavie. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Sploh ko besedam sledijo tudi dejanja in teh na parketu ni manjkalo. Luka se je v prvem polčasu igral s tekmeci. Da mu steče met z razdalje, vselej potrebuje nekaj tednov, pet zadetih trojk zato obeta še bolj silovito nadaljevanje. Že v sredo ponoči po lokalnem času bi lahko prvič presegel mejo 30 ali 40 točk, če ne bi zadnje četrtine varno presedel na klopi in hranil moči. Tekma je bila odločena, končni pogled na statistiko pa zgovoren: 28 točk, 8 skokov, 7 asistenc in tri ukradene žoge. Za marsikoga predstava kariere, za Dončića le še en dan v pisarni. »To je začetek nečesa novega, seveda smo še daleč od želene ravni, a mislim, da je izpadlo kar dobro,« ni bil pretirano evforičen. Pozornost je pritegnil s cirkuškim metom s sredine igrišča. Počasi zadete trojke s svoje polovice ne bodo več redek ali nepričakovan pojav, celo poletje je Dončić polnil družabna omrežja s posnetki natanko teh metov, ki na treningih po vrsti letijo skozi obroč. »Takoj sem vedel, da bo šla žoga v koš, ko sem jo dobil v roke,« se je smejal, še posebno ko je nekaj krepkih zabrusil v obraz 23-letnemu novincu iz vrst Golden Stata. Ta se je pogumno, a nespametno spustil v besedni boj z Dončićem in seveda potegnil kratko. Jezikal je, Luka pa ga je rutinirano večkrat zapored speljal na limanice in s črte prostih metov zgradil prednost, ki je Lakers niso več zapravili.

»Izgubil sem vse spoštovanje do Dončića, toliko je bilo pritoževanja nad sodniki pa hitro dosojenih osebnih napak … Če to ne bi bil on, jih zagotovo ne bi piskali,« se je jezil. Dobrodošel v ligo NBA, Yaxel!

Kawhi Leonard prvi izzivalec

Osrednja zgodba večera z domačega zornega kota ni bila pričakovano dobra igra Dončića niti nesrečna poškodba Jaka LaRavie, ki bo zaradi zvina gležnja izpustil kar nekaj tekem. Oči so bile uprte v Walkerja Kesslerja, ki je na vsa vprašanja našel pravi odgovor. Kot prvi Jezernik po Shaquillu O'Nealu je zbral več kot 10 zabijanj na eni tekmi, nenehno je polnil prostor pod obema obročema, ob Dončićevih podajah (polovico asistenc je zbral prav ob koših Kesslerja) za hrbtom ali v prostor pa mu ni bilo težko kraljevati nad obročem.

Ob koncu tekme je bil odpor Golden Stata preslab, da bi lahko prišli do uporabnih zaključkov o novi podobi moštva Los Angelesa. Prvi vtis je zelo spodbuden, tudi naslednji trije tekmeci (Clippers v soboto ob 4. uri, Jazz v nedeljo ob 22. uri, Trail Blazers v sredo ob 4. uri) ne bi smeli biti previsoka ovira. Šele v ponedeljek, 2. novembra, Dončića ob gostovanju Toronta čaka srečanje z moštvom, ki si prav tako kot Los Angeles želi v končnici dvigniti nekaj prahu.