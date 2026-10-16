Klara Lukan: »Ljubljanski maraton je poseben, domači navijači mi dajo krila«

Klara Lukan je ambasadorka Ljubljanskega maratona, ki bo letos obeležil 30. obletnico. Je celo obraz na jubilejnem bankovcu. Lani je postavila slovenski rekord na domačem maratonu. Letos je bila marca v Malagi druga na polmaratonu s časom slovenskega rekorda 1:06:43. Največji podvig pa ji je uspel aprila v Laredu. Ob zmagi na 10 km je postavila čas 29:51 in tako postala prva Evropejka, ki je na cesti to razdaljo pretekla pod 30 minutami. Več si je obetala na evropskem prvenstvu v Birminghamu, kjer je v finalu z 32:18 osvojila 13. mesto. Ob koncu sezone pa je osvojila srebrno kolajno v polmaratonu na sredozemskih igrah v Tarantu.

Doma je iz Šentjerneja, diplomirala je iz biotehnologije, magistrirala iz mednarodnega poslovanja, začenja doktorski študij. Zaposlena je v Slovenski policiji in tudi v norveškem softverskem podjetju kot projektna menedžerka. Torej blesti na več področjih, toda tek je njena prva strast.

Kje smo vas ujeli tokrat?

Ravno sem prišla s teka, zato sem še malce zadihana.

Težko bi bilo uganiti ... Torej se intenzivno pripravljate na Ljubljanski maraton, mar ne?

V bistvu sem pred kratkim spet začela, saj sem se na svetovnem prvenstvu malo poškodovala, pa je bilo treba malo prekiniti s tekom. Zdaj sem nazaj.

Kakšna poškodba pa je bila?

Šlo je za vnetje sklepa v stopalu. Nič hujšega. Saj sem šla tudi na magnetno resonanco. Očitno je bilo vsega malo preveč. Dva polmaratona v 17 dneh, na sredozemskih igrah in svetovnem prvenstvu, to je kar velik zalogaj. Na cesti so to velike obremenitve. Sanirala sem stopalo, normalno tečem in sem optimistična za naprej.

Skupaj z Vidom Botolinom sta upodobljena na jubilejnem bankovcu. FOTO: Timing Ljubljana

Kako se veselite Ljubljanskega maratona?

Zelo se ga veselim. Vsako leto nestrpno pričakujem ta dogodek, ker je res posebna prireditev, največji slovenski tekaški dogodek v letu. Že vrsto let se ga z veseljem udeležujem. Tudi pri teku na 10 km vlada res izjemno vzdušje. Letos bo ta tek ločen in bo že v soboto popoldne. Tako bo deležen še večje pozornosti.

Bo ta maraton vaša zadnja tekma v sezoni?

Da, zadnja. Ampak potem se kaj kmalu začnejo priprave na naslednjo. Že 26. oktobra potujem v Kenijo na višinske priprave.

Tokratni Ljubljanski maraton ni le eden v nizu, zaznamuje namreč 30. obletnico.

Seveda. Letos sva z Vidom Botolinom imela tudi to čast, da sva na spominskem bankovcu. Res lepa lepa gesta Ljubljanskega maratona in NLB. Ta bankovec bom za vedno shranila.

Za okrogli jubilej maratona se tudi spodobi, da beleži rekordne številke po številu prijavljenih, kajne?

Postal je tradicionalen, vsako leto ga nadgrajujejo, zato je logično čedalje večje zanimanje množic. Vesela sem, ker ljudje vidijo, kakšen velik pomen ima gibanje, zdrav življenjski slog, in da si zastavljajo nove cilje, izzive. Zdi se mi, da je potem življenje veliko bolj zabavno, dinamično. Moramo ohranjati ne samo tekmovalni duh, ampak tudi povezovanje skozi šport.

Pred tekmo bi predvsem svetovala obroke, polne z ogljikovimi hidrati, kajti ogljikovi hidrati so glavni vir energije, ob tem pa so tudi dostopni. Tako lahko najhitreje začnemo porabljati svoje energetske zaloge.

Kako se je v vaših očeh razvijal razvijal Ljubljanski maraton in v čem se razlikuje od drugih?

Na 10-kilometrskem teku sem že od leta 2019. Pred tem sem bila trikrat na srednješolskih tekih, kar je bila tudi zelo lepa izkušnja. Za sabo imam že kar nekaj tekov na cesti na različnih tekmovanjih v tujini in lahko bi rekla, da je naš Ljubljanski maraton nekaj posebnega. Kajti tekmovati pred domačo publiko ima čar, ko slišiš slovenske navijače, slovenske glasove, znane obraze. Vzdušje je res izjemno.

Direktorica Barbara Železnik je obraz za tem maratonom. Kako močan je njen pečat?

Res živi za ta projekt. Barbara je izjemna organizatorka in z veseljem sodelujem z njo že vrsto let. Ko sem prvič nastopila na 10-kilometrskem teku, sem dobila štartno pozicijo povsem spredaj in sem začutila, da se je osebno angažirala zame. Super, da ima Ljubljanski maraton takšno organizatorko, ki za sabo povleče tudi ostale člane ekipe. Odlično jim gre in bodo zgodbo v naslednjih letih gotovo še nadgrajevali.

Kakšen je občutek, ko si na štartu z več tisoč rekreativci? Drugačen kot na pravi tekmi?

Nič drugačen, ker se vsake tekme lotevam resno, to pa velja tudi za rekreativce. Slišim zgodbe, kako se nekateri pripravljajo, kot bi bili profesionalci. Vsak, ki ima cilj, za katerega trenira, ga vzame zelo resno in v tem pogledu nisem čisto nič drugačna od drugih.

Slovenski rekord imate tudi na 21 km, kdaj pa se boste odločili za pravi maraton, 42-kilometrski?

Ni skrivnost, da se dolgoročno vidim tudi na maratonski sceni, ampak vse ob svojem času. Za maraton mora biti človek v neki drugi fazi zrelosti, tekaške zrelosti in tudi mentalne, bi rekla, in to je res velik izziv. S trenerjem Tevžem Korentom in ekipo zgodbo gradimo skozi leta, vsako leto dodajamo na »kilometraži«, da se res lepo organsko razvijam in da bom lahko nekoč odtekla tudi kakšen lep rezultat.

Lukanova je ena najvidnejših članic atletske reprezentance. FOTO: Blaž Samec

Torej slovenski rekord.

Ja, to bomo pa videli. Ničesar ne želim napovedovati, profesionalno se bom pripravila in potem profesionalno poskušala izvesti sam nastop.

Še malo k rekreativcem, ki jim je ta priloga pravzaprav namenjena. Kako določiti tempo? Marsikdo se verjetno preveč zažene ...

Vsekakor bi jim svetovala, naj jih ne zanese preveč. Vem, adrenalin je visok, sploh ker je vzdušje že na samem štartu neverjetno. Moj glavni nasvet bi bil, da na začetku ne stopijo na »gas«, ampak na »zavoro«, in začnejo kontrolirano, kajti časa za pospeševanje in dokazovanje je dovolj. Naj uživajo v vzdušju, potem pa sproti ocenijo, do kam segajo njihove sposobnosti.

Obutev je tudi pomembna, saj vidimo, kakšen je razvoj, razni karboni prav tako pripomorejo k rezultatu. Ampak na koncu rezultat naredi človek oziroma njegove noge.

Kaj pa, ko se tekač zaleti v zid, ko pride v krizo, kako jo premagati? Je vse v glavi?

Glava igra veliko vlogo. Mislim, da nikoli ni tako hudo, da človek ne bi mogel najti še nekih zadnjih atomov moči. Razen seveda, če pride do poškodbe. Vedno se lahko človek nekako motivira, da ni tako hudo, če le najde neko pozitivno moč v sebi. Treba se je sprijazniti, da pot do cilja ne bo lahka.

Verjetno lahko tudi kaj naredimo z opremo, obutvijo, hidracijo. Tudi od vremena je odvisno, kako se obleči, mar ne?

Človek se lahko hitro zmoti, seveda. Denimo poletni meseci so bili »ubijalski«, v takšni vročini je še bolj pomembna hidracija, tudi ustrezni »fueling« z vsemi geli in energijskimi pijačami. Pomembno je, da se človek ne skuri med tekom. Obutev je tudi pomembna, saj vidimo, kakšen je razvoj, razni karboni prav tako pripomorejo k rezultatu. Ampak na koncu rezultat naredi človek oziroma njegove noge.

Najbolj ji ustrezajo cestni teki, kakršen je vsakega oktobra v slovenskem glavnem mestu. FOTO: Peter Kastelic/AZS

Kaj je najbolj pametno jesti pred tekom in kaj po njem?

Pred tekmo bi predvsem svetovala obroke, polne z ogljikovimi hidrati, kajti ti so glavni vir energije, ob tem pa so tudi dostopni. Tako lahko najhitreje začnemo porabljati svoje energetske zaloge. Svetovala bi tudi, da na dan tekmovanja oziroma dan pred tekmovanjem ne poskušamo novih stvari in vnašamo obroke, ki smo jih že vajeni, da nas potem na sam dan tekmovanja kaj ne preseneti in ne pride do kakšnih prebavnih težav.

Po teku pa kar komu ustreza, drži?

V mojem primeru je zelo pomembna prehrana tudi po koncu tekmovanja, da se čim prej nadomesti izpad vseh teh snovi v telesu. Da se nadomestijo ogljikovi hidrati in beljakovine, da se pospeši regeneracija in da lahko čim prej pridemo nazaj v stanje, v katerem lahko zopet začnemo resno aktivnost.

Ljubljanski maraton je spet vzel pod okrilje pripravljalne skupine. Kako pozdravljate odločitev, da se ljudje v skupinah pripravljajo na maraton več mesecev?

To je koristna vrsta socializacije, skupinskega povezovanja, v katerem se skozi te vadbe pili forma. S tem se ohranja zdrava skupnost podobno mislečih. Na ta način se ljudje lažje motivirajo, kajti verjamem, da se je pogosto težko spraviti na tek, če si sam. Ko pa je človek v neki skupini, te lahko tudi drugi potem motivirajo, potegnejo zraven.

Ljubljanski maraton ima na drugi strani tudi t. i. Top Team, ekipo, v kateri vas je kar nekaj dolgoprogašev, poleg vas in Botolina še Liza Šajn, Žan Rudolf, Jakob Medved, Primož Kobe, Jan Kokalj in Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je žal poškodovana.

To je odlična promocija za Ljubljanski maraton in za nas. Vesela sem, da se lahko udeležim tudi teh konferenc in se počutim kot del neke tekaške skupnosti, to mi je v veliko čast.

Klara Lukan je osvojila srebro na sredozemskih igrah. FOTO: OKS

Lani ste tekli slovenski rekord na 10 km na Ljubljanskem maratonu, je pravi čas 30:52 ali 30:54, podatki so namreč različni?

Moj čas je bil izmerjen 30:52, ampak ne vem, od kod so mi dodali ti dve sekundi, tako da zdaj dejansko ne vem, kateri je pravi.

Kmalu ne bo pomembno, če ga boste letos izboljšali. Je takšen načrt?

Bomo videli. Glede na to, da sem imela malo smole z omenjeno poškodbo, ne vem, v kakšnem stanju bom na štartu, ampak definitivno bom dala vse od sebe. Če bo padel rekord, super, če ne, ga bom privarčevala za naslednje leto, mar ne?

Pojdiva še k tekmovalni sezoni, ki se končuje prav v tem obdobju. Kako bi jo ocenili, če potegnete črto pod njo?

V drugem delu sezone ni šlo vse tako, kot sva si s trenerjem zastavila. Vseeno lahko rečem, da je bila to moja najuspešnejša sezona v karieri. Evropski rekord in sploh to, da sem kot prva Evropejka tekla pod 30 minutami na 10 kilometrov, je zgodovinski uspeh. Tudi moj letošnji polmaratonski čas je sedmi rezultat vseh časov v Evropi. Osvojila sem srebrno medaljo na sredozemskih igrah, kar si prav tako štejem za velik uspeh. Ne bi gledala na manjše spodrsljaje, kajti v športu so vedno vzponi in padci. Raje se spominjam lepih trenutkov in grem mirno in motivirano naprej.

Kakšni so vaši prihodnji načrti? Že pogledujete proti olimpijskim igram, ali se boste posvetili bolj cesti kot štadionom?

Čedalje bolj se osredotočam na cesto, ker mi je nekako to bolj domače okolje in se tam bolje počutim. S trenerjem se še nisva pogovarjala o olimpijskih igrah. Določava si mikro cilje, se pravi obravnavava sezono po sezono. Predvsem pa poskušam ostati zdrava, da lahko nemoteno treniram in potem tudi nemoteno tekmujem.