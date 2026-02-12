Ko je bil še majhen, si Domen Prevc o tem niti sanjati ni upal

V blestečem slogu je slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ubranila zlato lovoriko z zimskih olimpijskih iger izpred štirih let v Pekingu, potem ko je bila razred zase na srednji napravi v Predazzu. Na koncu so imeli Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc, ki so vodili od začetka do konca, zajetne 30,9 točke (približno 15 metrov) naskoka pred druguvrščenimi Norvežani in 35,2 pred tretjeuvrščenimi Japonci. Od šampionske zasedbe iz Pekinga 2022 je bila tokrat v postavi le Nika Vodan, ki je odlično odprla tekmo. V svoji skupini je bila najboljša, pri čemer je za seboj pustila tudi norveško olimpijsko prvakinjo Anno Odine Strøm. »Vedela sem, da bo težko in da bom morala prikazati najboljša skoka. To ni mačji kašelj. Rekla sem si, da bom zadovoljna, če bom po svojem skoku tretja, potem pa se je pred mojim priimkom na semaforju rezultatov zasvetila številka 1. Kar nisem mogla verjeti, da je res. Odtlej je bilo vse lažje,« je pojasnila 25-letna skakalka iz SSK Norica Žiri, ki se je veselila že tretje kolajne na olimpijskih igrah. V Pekingu je namreč po tretjem mestu na posamični tekmi prispevala še pomemben delež k zlati lovoriki na preizkušnji mešanih ekip.

1. kolajno na olimpijskih igrah sta osvojila Anže Lanišek in Domen Prevc.

Dve odličji je osvojila z dekliškim priimkom Križnar, to pa kot Vodanova. »Ne vem, od kod sem potegnila ta dva skoka, ki sem ju pogrešala na posamični tekmi, na kateri mi je manjkala sproščenost. Tokrat sem je imela dovolj – tako kot tudi igrivosti. Znebila sem se stresa in zares uživala,« se je razgovorila zvezdnica iz Delnic v Poljanski dolini. Ob družini se je zahvalila tudi vsem navijačem, ki so prišli iz domovine. Nad sijajnim ozračjem, ki so ga pripravili gledalci, med katerimi so prevladovali slovenski navijači, je bil navdušen tudi Anže Lanišek. »Fenomenalno! Bilo je čudovito poslušati slovenske navijače sredi Italije, kako pojejo Zdravljico. Neverjetno! Nekdo me je vprašal, ali je bilo tako kot v Planici. No, bilo je čudovito, toda Planica bo vendarle za vedno ostala Planica,« je poudaril 29-letni as iz SSK Mengeš, ki ni skrival veselja, potem ko je okrog vratu prejel svojo prvo olimpijsko kolajno.

»Pomeni mi zares ogromno. Z njo sem si uresničil otroške sanje. Ko sem začel skakati, sem si postavil določene cilje. To je bil eden od njih,« je bil presrečen Lanišek, ki je bil najboljši posameznik tekme mešanih ekip. Izjemno je hvaležen ženi Nastji in terapevtki Meti za podporo, trenerjem za zaupanje, ki ga je tudi upravičil. »To je super dan, bilo je vrhunsko! Tokrat se nisem podelal v hlače,« je »Žaba«, kakor kličejo domžalskega rekorderja, še pripomnil v smehu.

Takšno kolajno si je želela od nekdaj

Nika Prevc je posamičnemu naslovu olimpijske podprvakinje tako dodala še ekipno zlato. »Poskusila sem biti čim bolj sproščena in pokazati svoje dobre skoke. Najboljši je bil spet poskusni, za to kolajno pa je delala celotna ekipa. Ne le mi štirje, temveč še vsi, ki so zraven,« je razložila 20-letna šampionka kranjskega Triglava in pristavila, da ji kolajna pomeni zelo veliko. »Takšno sem si namreč želela od nekdaj. Posebna je zaradi tega, ker si jo lahko delim z ekipo. Ker pa je bil v ekipi tudi Domen, je odličje še toliko slajše. Z bratom je vedno najlepše. Kakor on tudi sama nisem želela narediti napake, ampak sem jo v prvi seriji vseeno. Zato sem si pred finalnim skokom rekla: 'Zdaj pa je dovolj!' In sem šla,« je razkrila Prevčeva.

Anže Lanišek je bil najboljši posameznik olimpijske tekme mešanih ekip v Predazzu. FOTO: Matej Družnik

Po olimpijskem zmagoslavju je odleglo tudi njenemu bratu Domnu. »Le kako naj se počuti športnik, ko okrog vratu prejme zlato lovoriko? Ko sem bil majhen, o tem niti sanjati nisem upal. Nikoli si nisem mislil, da bi lahko to kadarkoli dosegel, vse drugo sem prej verjel, da mi bo uspelo v moji karieri,« je priznal še četrti član iz družine Prevc s kolajno na največji zimskošportni prireditvi na svetu. »To je pika na i in zame ena od zadnjih kolajn, ki mi je še manjkala. Ko se bo vse skupaj zavrtelo, ko bo vrtiljak prišel naokoli in se bo zasidralo vame, bo to res nekaj posebnega. Zdaj pa se tega še ne zavedam povsem,« je razkril najboljši skakalec te zime, ki ni mogel prehvaliti izjemnega vzdušja. »Zares sem vesel, da je prišlo toliko navijačev iz domovine. Imamo to srečo, da so olimpijske igre blizu, toda ni bilo, kakor mi je znano, tako preprosto priti do vstopnic. Da so naši navijači tako zvesti in ponosni, da so prišli v Predazzo, da so peli Zdravljico in ostali še dolgo po tekmi, je res nekaj posebnega. Ko sem med poslušanjem himne opazoval vse te slovenske zastave, so mi šli kar mravljinci po rokah,« je zaupal svetovni prvak in rekorder, ki se – tako kot pravzaprav vsi v slovenskem taboru – že izjemno veseli selitve skakalnega sporeda na veliko napravo v Predazzu. Že danes bosta na njej uvodna uradna treninga.