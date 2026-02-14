  • Delo d.o.o.
OLIMPIJSKE IGRE

Ko obmolkne 70.000 ljudi: Cortina med padcem Lindsey Vonn in olimpijskim bliščem

Cortina d'Ampezzo v teh dneh poka po šivih; čeprav je kraj večini znan po smučariji, je živahen tudi v drugih letnih časih.
Kaj hitro spoznate, zakaj je Cortina eno najbolj priljubljenih turističnih središč na stari celini. FOTO: Salvol/Getty Images

Kaj hitro spoznate, zakaj je Cortina eno najbolj priljubljenih turističnih središč na stari celini. FOTO: Salvol/Getty Images

Redki so izpustili priložnost ovekovečiti se pred olimpijskimi krogi. FOTO: Mitja Felc

Redki so izpustili priložnost ovekovečiti se pred olimpijskimi krogi. FOTO: Mitja Felc

Trenutek, ko je bilo v ciljni areni še bučno in veselo, nekaj sekund pozneje je zavladala smrtna tišina. FOTO: Mitja Felc

Trenutek, ko je bilo v ciljni areni še bučno in veselo, nekaj sekund pozneje je zavladala smrtna tišina. FOTO: Mitja Felc

Tudi katarski policisti na smučeh so skrbeli za varnost. FOTO: Mitja Felc

Tudi katarski policisti na smučeh so skrbeli za varnost. FOTO: Mitja Felc

Kaj hitro spoznate, zakaj je Cortina eno najbolj priljubljenih turističnih središč na stari celini. FOTO: Salvol/Getty Images
Redki so izpustili priložnost ovekovečiti se pred olimpijskimi krogi. FOTO: Mitja Felc
Trenutek, ko je bilo v ciljni areni še bučno in veselo, nekaj sekund pozneje je zavladala smrtna tišina. FOTO: Mitja Felc
Tudi katarski policisti na smučeh so skrbeli za varnost. FOTO: Mitja Felc
Mitja Felc
 14. 2. 2026 | 16:10
4:05
A+A-

Svetovno izpostavljena križna žarišča sta v zadnjih dneh, vsaj kar se omenjanja v medijih in vsakodnevnih debat tiče, izpodrinila Milano in Cortina, kar je okrajšajva za Cortina d'Ampezzo, mesto v severnoitalijanski Benečiji, ki je eno od prizorišč letošnjih zimskih olimpijskih iger. Milano Cortina 2026, kot igre poimenujejo, so že 25. po vrsti. Posebne so tudi zato, ker so se prvič v zgodovini uradno razdelile med dve mesti, tekmovanja pa potekajo na širokem območju severne Italije, vključno s prizorišči, kot so Bormio, Predazzo, Livigno in Val di Fiemme.

Nekatere olimpijske kraje si bomo gotovo zapomnili tako po smoli kot veselju za slovenske tekmovalce, ena od tekem, ki se bo bržkone zapisala v zgodovino, je ženski smuk v Cortini, kjer je s številko 13 po 13. sekundi olimpijsko igro s padcem končala favoritinja za zmago, 41-letna Američanka Lindsey Vonn. To je sicer povsem skazilo vzdušje pod progo Olympia delle Tofane, a olimpijski duh v Cortini kljub temu živi naprej. Čeprav je zdaj od tekme minilo že nekaj časa in Lindsey Vonn uspešno sanira poškodbo, pa velja poudariti, da je vzdušje v ciljni areni smukaške proge ob napovedi, katera tekmovalka se bo zdaj pognala, in pozneje po njenem padcu, spominjalo na severnokorejski režim. Ob nesreči je namreč v delčku sekunde zavladala popolna, smrtna tišina. Skorajda ni bilo slišati niti dihanja. Kot bi bili vsi gledalci vnaprej pripravljeni in živeli s podzavestjo, da je treba veselje ob ukazu v hipu spremeniti v žalost.

Gorski fenomen

Če obiščete Cortino, bodite pozorni na gorski fenomen, imenovan Enrosadira. Zaradi posebne mineralne sestave dolomitnih skal (dolomit) vrhovi ob sončnem zahodu zažarijo v intenzivnih odtenkih rožnate, oranžne in škrlatne barve. Domačini pravijo, da gore cvetijo.

Redki so izpustili priložnost ovekovečiti se pred olimpijskimi krogi. FOTO: Mitja Felc
Redki so izpustili priložnost ovekovečiti se pred olimpijskimi krogi. FOTO: Mitja Felc

V Cortini d'Ampezzo živi okoli 5500 ljudi, v visoki turistični sezoni se ta številka povzpne tudi tja do 50.000, med olimpijskimi igrami pa ocenjujejo, da je v kraju celo do 70.000 ljudi na dan. Zato je povsem jasno, da so tam v teh dneh izredne razmere. Dobesedno na vsakem vogalu je videti polno italijanskih varnostih sil in zlasti prostovoljcev, ki usmerjajo zmedene obiskovalce. Ve se, da so jim na pomoč priskočile tudi tuje policije, a ko smo na smučišču zagledali katarske policiste, je bilo presenečenje precejšnje.

Kraj je navdihnil tudi Hollywood.

Prevozi naokoli so precej omejeni in osredotočeni na urejene kombi oziroma avtobusne transferje. Če se kje zatakne, se še kako dobro izkaže, da so Italijani mojstri improvizacije. Cortini pravijo tudi kraljica Dolomitov – in ko ste v središču mesta ter se ozrete naokoli, hitro ugotovite, zakaj. Gre za eno prepoznavnejših smučarskih središč v Evropi, ki nikakor ni oblegano samo v zimskih mesecih, tudi poletni ponujajo ogromno možnosti za počitek in aktivno preživljanje počitnic. Vselej pa je aktualen sprehod po Corso Italia, glavni pešconi, ki občasno spominja na mondena središča, zlasti zaradi bleščečih se izložb znanih (predvsem modnih) trgovin. Ko opazujete živahni utrip Cortine in lepote narave, je hitro jasno, zakaj to ni le športno središče, ampak je kraj navdihnil tudi Hollywood. Tam je namreč enega najspektakularnejših smučarskih pregonov uprizoril James Bond, v njem pa so snemali tudi filmski klasiki Rožnati panter in Plezalec (Cliffhanger) s Sylvestrom Stallonom.

Posebnost območja je tudi jezik ladinščina. Poleg italijanščine in nemščine tu še vedno živi starodavni retoromanski jezik, ki daje regiji dodaten čar. Nekaj malega tega jezika smo se naučili tudi sami. »Na bira, de grazi.« Eno pivo, prosim. 

Trenutek, ko je bilo v ciljni areni še bučno in veselo, nekaj sekund pozneje je zavladala smrtna tišina. FOTO: Mitja Felc
Trenutek, ko je bilo v ciljni areni še bučno in veselo, nekaj sekund pozneje je zavladala smrtna tišina. FOTO: Mitja Felc

