BLAMAŽA NA KZS

Kolesarska akcija SamodaniPavel je uspela

Kolesarska zveza Slovenije si je privoščila še eno blamažo. Tokrat senzacionalno.
Pavel Marđonović ne more verjeti, kako je bil izigran. FOTO: Leon Vidic/Delo
Pavel Marđonović ne more verjeti, kako je bil izigran. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miroslav Cvjetičanin
 1. 2. 2026 | 09:15
 1. 2. 2026 | 09:18
3:05
Ampak, vse za dobro slovenskega kolesarstva pravijo tisti, ki so se oddahnili, da se Pavlu Marđonoviću ni uspelo obdržati na mestu predsednika KZS.

Lahko bi celo napisal, da včerajšnje volitve sodijo v rubriko saj ni res, pa je, vendar smo v slovenskem kolesarstvu tega že vajeni, sploh če pomislimo na rezultate Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja, Mateja Mohoriča in druščine. Tudi tiste iz drugih kolesarskih disciplin, ki sodijo pod okrilje KZS.

Dan pred volilno skupščino je edini protikandidat za novega predsednika zveze, veliki ljubitelj kolesarskega športa Ivan Šmon, umaknil svojo kandidaturo. Podal je celo tehtne razloge, ki dvigujejo obrvi ne samo vpletenim v škandale, ki bodo prišli na dan še pred evropskim prvenstvom v cestnem kolesarstvu, ki ga čez osem mesecev gosti prav Slovenija. Ivan Šmon se teh igric ne gre, kot kaže, zato je Pavlu Marđonoviću pustil prosto pot do drugega mandata na predsedniškem mestu.

A glej ga zlomka, nekateri kolesarski delavci so se spomnili domene oziroma ključnika »SamodaniJanša« in poklicali še enega ljubitelja kolesarskega športa, ki so ga zmotili na Tenerifih med pripravami za amatersko kolesarsko sezono, Andraža Vehovarja, športni javnosti bolj znanega kot kanuista na divjih vodah. Ampak to še ni vse! Vse lepo in prav, če rok za oddajo kandidature ne bi bil 16. januar 2026. Včeraj pa smo bili 31. januarja. In to še ni vse! Vehovar je predstavil Šmonov program svojega videnja vodenja in delovanja KZS. Torej ni imel časa, da napiše svojega, ker so ga njegovi podporniki oziroma tisti, ki so se spomnili nanj, presenetili v toplih krajih.

Vehovar zna več, kot pričakujejo tisti, ki so glasovali zanj

Zakaj je pozabljen datum 16. januar, ko so se zaključila zbiranja vlog za kandidaturo? Odvetnik Pavle Pensa, ki je vodil skupščino, je oznanil, da je datum mogoče premakniti z zadostno podporo volivcev. Vehovarjeva kandidatura je prejela 139 od 224 možnih glasov, tako da je postal uradni kandidat.

Ni nam vseeno, kdo bo novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Marđonović še ni prepričan, ali se bo pritožil na postopek ali ne. Zaveda se, da je morda bolje zapustiti osje gnezdo, kot pravi sam, in se hkrati sprašuje, kako je lahko štiri leta krotil te ose na podstrešju zveze, ki je medtem zelo napredovala.

Kolikor nam je poznan Andraž Vehovar, komaj čakamo, da mu nekdo od kolesarskih delavcev reče enako, kot so Pavlu Marđonoviću: ne vtikaj se v nič drugega kot v rihtanje denarja! Ti si tu samo zaradi denarja in nič drugega! Vehovar ima dovolj poslovnih izkušenj, da bo storil samo dvoje: ali bo pometel s skoraj vsemi tistimi, ki so bili tako proti Marđonoviću, ali pa bo odstopil še pred evropskim prvenstvom.

