Kolesarska pravljica tudi brez Rogličeve kolajne

Kakšna drama v Šenčurju! O naslovu kolesarskega evropskega prvaka je odločal fotofiniš, a v tesni igri tisočink sekunde na žalost ni bilo slovenskega kolesarja. Najtesnejšo zmago v karieri je slavil Belgijec Remco Evenepoel pred Italijanom Giuliom Cicconejem. Prvi domači adut Primož Roglič ni imel svojega dneva, noge so ga ponesle do 10. mesta. A v sredini vožnji na čas bo imel še eno zlato priložnost.

»Če bi pred startom lahko izbiral, bi si želel prvo mesto. Na koncu je bila realnost ali moja zmaga danes to 10. mesto. Nisem imel ravno najboljših nog, v zadnjih dveh krogih sem se zelo boril. Te pa gotovo ponesejo vsi navijači, najlepša hvala vsem za takšno podporo. Skupaj smo dosegli 10. mesto,« je v cilju razmišljal Roglič, ki je skupaj s še sedmerico reprezentančnih kolegov doživel res izjemen dan.

Na tisoče navijačev je Slovence spodbujalo na 196,3-kilometrski preizkušnji s petimi vzponi na Možjanco, na kateri so bile domače ambicije najvišje. A slovenski načrti se niso izšli. Dirka se je razplamtela ob četrtem, predzadnjem vzponu, na vznožju katerega je Jan Tratnik navil tempo, da bi pripravil teren Rogliču.

A zasavski orel ni imel dovolj močnih nog. Namesto njega je poletel Evenepoel, ki mu je sledil Ciccone. Belgijec je v veliki vnemi celo padel, a se je hitro pobral, ujel čelo dirke in spet napadel. Odpeljala sta se ista kolesarja, ki sta se nato v sprintu udarila za naslov prvaka. Iz zasledovalne skupine je skočil še en Italijan, Christian Scaroni, ki si je prikolesaril bron.

»Bolj kot ne je bil odločilen napad na vrhu Možjance. Že tam sem zaostal za nekaj metrov. Od tam naprej je bila velika borba priti do cilja,« je še povedal Roglič, ki ni spregovoril o sredini vožnji na čas. Zato pa je bil o njej kratek in jedrnat Tratnik, ki bo na njej tudi zastopal slovenske barve: »Roglič bo evropski prvak.«

Primož Roglič ni imel dovolj moči, da bi se boril za kolajne. FOTO: Dejan Javornik

Slovo z najboljšim na svetu

Boj za naslov evropskega prvaka pa včeraj ni bil edini izjemni dogodek v Šenčurju. V velikem slogu je 17-letno kariero cestnega kolesarja sklenil Luka Mezgec, ki je kar 14 let preživel v karavani svetovne serije. Od tekmovalne poti se je poslovil v posebni navijaški coni, kjer so ga pričakovali že po prvem krogu čez Možjanco, a Mezgec je odpeljal dva častna kroga.

V prvem je bil v sprva ubežni skupini, tako da je čez vrh prikolesaril skupaj z glavnino. Ko je bilo treba še drugič v klanec, pa je 38-letni Kranjčan popustil in navijačem ob trasi pomahal v slovo. Prikolesaril je še do Šenčurja, kjer ga je pričakala družina, pa tudi nekaj sto prijateljev in podpornikov, tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar.

»Odločili smo se, da bomo šli zraven, če bo prišlo do pobegov. Meni je to pomagalo, da sem prvič prišel čez klanec, ob vhodu v drugi vzpon pa sem lahko pomagal Primožu in drugim,« je Mezgec orisal svoje zadnje tekmovalne zadolžitve.

Slovenski navijači in kolesarski svet se ga bodo najbolj zapomnili po zgodovinski zmagi v sklepni etapi Gira 2014 v Trstu. Vse skupaj je slavil 19 zmag, izkazal pa se je tudi kot eden od najboljših na svetu pri pripravi sprinta moštvenim kolegom.

»To je bilo najboljše, najlepše in najbolj dinamično obdobje mojega življenja. Ogromno poznanstev sem stkal v tem času. Zaključuje se neko obdobje, vendar se začenja novo, česar sem tudi vesel,« je o svoji karieri povedal Mezgec, ki že ima začrtano prihodnost. Že v prihodnji sezoni bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe.

Možjanca je bila kolesarski stadion. FOTO: Dejan Javornik

A nove službe se bo lotil po zasluženem oddihu. »Vrniti moram nekaj časa družini, vseskozi se mi je prilagajala, zdaj se bom jaz njej,« je dodal Mezgec, ki so ga v tekmovalni pokoj pospremili številni moštveni kolegi, častna gosta pa sta bila Tadej Pogačar in Urška Žigart.

»Lepo je, a to pomeni, da ga ne bo več v kolesarski karavani, da ne bo več tega heca, ne bo nekoga, s katerim bi se pogovarjal med dolgimi etapami. Njegova kariera je bila lepa, vrhunska, po tem, koliko ljudi je tukaj, se vidi, da je naredil nekaj lepega. Vesel sem, da sem tudi jaz ob njem,« je o deset let starejšem kolesarskem sopotniku povedal Pogačar, ki je kot 15-letni deček v živo videl Mezgeca zmagati v Trstu.

»Zmage v Trstu ne bomo pozabili, eden od večjih spominov na Mezgeca je tudi Vuelta 2019. Tam ni bilo veliko Slovencev in sva v nekaterih etapah veliko debatirala v ozadju skupine. Nato sva bila skoraj vsako leto skupaj na svetovnih in evropskih prvenstvih, tako da sem se od njega kar veliko naučil,« je nadaljeval Pogi, ki na evropskem prvenstvu ne dirka zaradi zloma ključnice in vratnega vretenca pred dobrim mesecem na Vuelti.

»Zdaj je že kar v redu, lahko kolesarim. Je pa konec sezone, ne morem več na dirko. Vzeti si moram čas zase in spet startati v sezono 2027. Morda si bom malo bolj spočil, a bom začel tudi delati mesec prej kot običajno,« je 28-letnik s Klanca pri Komendi povedal o okrevanju, ki ga je postavilo v novo vlogo. »Lepo je gledati dirke pred televizijo in biti kavč selektor. A malo pogrešaš vse skupaj, malo srbijo noge.«