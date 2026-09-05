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KOLESARSKI AS

V nekaj sekundah se je vse spremenilo, kolesarski as Tadej Pogačar predčasno končal sezono

Po hudem padcu na Dirki po Španiji je slovenski kolesarski zvezdnik utrpel zlom leve ključnice, stabilen zlom sedmega vratnega vretenca in pretres možganov. Čaka ga operacija, njegovo okrevanje pa je zdaj pomembnejše od vseh športnih ciljev.
Tadej Pogačar FOTO: Manon Cruz Reuters
Tadej Pogačar FOTO: Manon Cruz Reuters
A. G.
 5. 9. 2026 | 12:35
 5. 9. 2026 | 12:44
3:23
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Tadej Pogačar je zaradi posledic hudega padca na Dirki po Španiji predčasno končal letošnjo sezono. Slovenski kolesarski as je bil do nesreče prepričljivo v vodstvu dirke in je imel veliko priložnost, da bi osvojil še zadnjo veliko etapno dirko, ki mu manjka v zbirki. Padec v osmi etapi je njegove načrte postavil na glavo. Pogačar je padel dobrih 30 kilometrov pred koncem osme etape od Pucola do Xeraca, dolge 171 kilometrov. Na levem robu ceste je izgubil nadzor nad kolesom, zaneslo ga je v desno, nato pa je trčil v drugega kolesarja in grdo padel čez krmilo.

Takoj je bilo jasno, da je poškodba resna. Pogačar se je prijel za okrvavljeno ramo, poškodbe pa je utrpel tudi na obrazu in komolcu. Čeprav je sprva kazalo, da bi lahko nadaljeval, je bilo hitro jasno, da dirke ne bo mogel končati. V reševalno vozilo je odšel sam in nato odstopil.

Potrjene poškodbe

Pregledi po nesreči so pokazali, da je Pogačar utrpel zlom leve ključnice, stabilen zlom sedmega vratnega vretenca in pretres možganov. Zdravniki so poleg tega ugotovili več odrgnin in globljih ran na levi strani telesa in obraza. Zlom ključnice bo zahteval operativni poseg. Pomembna spodbudna novica je, da je zlom vratnega vretenca stabilen in da zdravniki niso zaznali poškodb živčevja. Pogačar je bil po pregledih v stabilnem stanju.

Izjemno priložnost je prekinil padec

Pogačar je na Vuelto prišel z velikimi ambicijami. Dirke po Španiji se je udeležil prvič po letu 2019, ko je kot 20-letnik osvojil tri etapne zmage in končal na tretjem mestu v skupnem seštevku. Letos je bil položaj še precej bolj obetaven. Vuelta je bila zanj priložnost, da bi po petih skupnih zmagah na Dirki po Franciji in eni na Dirki po Italiji osvojil še tretjo tritedensko dirko. S tem bi se pridružil elitni skupini kolesarjev, ki so v karieri osvojili vse tri največje etapne dirke.

Pred padcem je Pogačar nosil rdečo majico vodilnega in imel pred najbližjim zasledovalcem Enricom Masom 3 minute in 50 sekund prednosti. Po njegovem odstopu je vodstvo prevzel prav Španec.

Zdaj je v ospredju okrevanje

Pogačarjev odstop je močno spremenil tudi nadaljevanje kolesarske sezone. Po Vuelti ga je čakal še svetovni prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Montrealu, kjer bi moral braniti naslov svetovnega prvaka. Zaradi poškodb pa je njegov nastop pod velikim vprašajem.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je s svojo ekipo UAE Team Emirates-XRG podaljšal sodelovanje do konca sezone 2032. 

V ekipi UAE Team Emirates-XRG so medtem poudarili, da so športni cilji po nesreči povsem v ozadju. Najpomembnejše je Pogačarjevo popolno okrevanje in varna vrnitev na kolo. Za slovenskega asa je tako izjemna sezona dobila nepričakovan in boleč konec. Namesto boja za nove zmage ga zdaj čaka predvsem okrevanje po poškodbah, ki bodo določile, kdaj se bo lahko znova vrnil v tekmovalno karavano.

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KOLESARSKI AS

V nekaj sekundah se je vse spremenilo, kolesarski as Tadej Pogačar predčasno končal sezono

Po hudem padcu na Dirki po Španiji je slovenski kolesarski zvezdnik utrpel zlom leve ključnice, stabilen zlom sedmega vratnega vretenca in pretres možganov. Čaka ga operacija, njegovo okrevanje pa je zdaj pomembnejše od vseh športnih ciljev.
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