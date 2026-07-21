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PRESTIŽNO SOJENJE

Koliko je Slavko Vinčić zaslužil na svetovnem prvenstvu? Presenečeni boste, koliko FIFA plačuje sodnike

Nogometni sodnik Slavko Vinčić je sodil finale svetovnega prvenstva in za to prejel visok honorar.
Slavko Vinčić FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp

Slavko Vinčić FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp

REUTERS/Lee Smith FOTO: Lee Smith Reuters

REUTERS/Lee Smith FOTO: Lee Smith Reuters

FOTO: Carl Recine Getty Images Via Afp

FOTO: Carl Recine Getty Images Via Afp

FOTO: Agustin Marcarian Reuters

FOTO: Agustin Marcarian Reuters

Slavko Vinčić FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp
REUTERS/Lee Smith FOTO: Lee Smith Reuters
FOTO: Carl Recine Getty Images Via Afp
FOTO: Agustin Marcarian Reuters
A. G.
 21. 7. 2026 | 10:35
2:16
A+A-

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je imel čast soditi največjo nogometno tekmo leta. Vodil je finale svetovnega prvenstva na stadionu MetLife med Španijo in Argentino ter se odlično izkazal. Uspešno se je izognil pritiskom in napetostim med dvema izjemno borbenima reprezentancama ter z mirnim pristopom obvladoval temperamentne igralce obeh ekip.

Lahko rečemo, da je svojo nalogo opravil z odliko in da je Pierluigi Collina sprejel dobro odločitev, ko je 46-letnega Vinčića izbral za glavnega sodnika finala, čeprav so bili nekateri zaradi afere izpred nekaj let, ko je bil pridržan v okolici Bijeljine, do izbire zadržani.

REUTERS/Lee Smith FOTO: Lee Smith Reuters
REUTERS/Lee Smith FOTO: Lee Smith Reuters
FOTO: Carl Recine Getty Images Via Afp
FOTO: Carl Recine Getty Images Via Afp

FIFA je sodnikom med svetovnim prvenstvom krila tudi vse stroške potovanja, nastanitve in prehrane ter jim izplačevala dnevnice.

Koliko je zaslužil Slavko Vinčić?

Po poročanju slovenskih medijev je Vinčić samo za sojenje finalne tekme na stadionu MetLife v New Jerseyju prejel približno 60.000 ameriških dolarjev (okoli 51.000 evrov). Ko se temu prištejejo še honorarji za vse tekme, ki jih je sodil na prvenstvu, se je iz Združenih držav Amerike vrnil bogatejši za kar 140.000 ameriških dolarjev (okoli 119.000 evrov).

Finale je najbolje plačano

FIFA ima na svetovnem prvenstvu jasno določen sistem nagrajevanja sodnikov. Glavni sodniki so za samo udeležbo na turnirju prejeli 70.000 ameriških dolarjev (okoli 59.500 evrov) fiksnega honorarja, poleg tega pa še dodatno plačilo za vsako posamezno tekmo.

FOTO: Agustin Marcarian Reuters
FOTO: Agustin Marcarian Reuters

Najvišje je plačano prav sojenje finala svetovnega prvenstva. Za tekme skupinskega dela je honorar znašal približno 3.000 ameriških dolarjev (okoli 2.550 evrov) na tekmo, v izločilnih bojih pa so bila izplačila bistveno višja. Sodniki, ki so sodili polfinale in finale, so skupaj zaslužili več kot 100.000 ameriških dolarjev (okoli 85.000 evrov).

Ali so sodniki prejeli še kaj?

Da. FIFA je sodnikom med svetovnim prvenstvom krila tudi vse stroške potovanja, nastanitve in prehrane ter jim izplačevala dnevnice, poroča Mondo.

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