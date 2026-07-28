Koliko zasluži Gianni Infantino? Ljudje so v šoku

V zadnjih mesecih je bil predsednik Fife Gianni Infantino pogosto v središču pozornosti javnosti. Tesno je spremljal Donalda Trumpa, ravnal tako, kot je od njega zahteval ameriški predsednik, sprejemal pa je tudi nepriljubljene in sporne odločitve, s katerimi je po mnenju kritikov oslabil položaj prvega moža svetovnega nogometa.

Zaradi tega se vse več govori tudi o njegovi plači. Verjeli ali ne – letno zasluži okoli 5,1 milijona evrov. Ta podatek izhaja iz finančnega poročila Fife za lansko leto, pred njim pa je še izplačilo za leto svetovnega prvenstva. Finančno poročilo Fife je razkrilo presenetljive podatke o plači predsednika Giannija Infantina, kar je sprožilo številne odzive in primerjave s preteklostjo organizacije.

Se mu obeta nova funkcija? FOTO: David Ramos, Getty Images Via Afp

Gianni Infantino zasluži precej več kot nekateri nogometni selektorji.

Kako je Infantino dobil povišico?

Do letnega zneska okoli 5,1 milijona evrov je prišlo predvsem zaradi 33-odstotnega povečanja njegovega letnega bonusa, ki se je povečal za približno 590.000 evrov, tako da zdaj znaša približno 2,35 milijona evrov. Tudi njegova osnovna plača ostaja pri približno 2,35 milijona evrov.

Na podlagi tega lahko ugotovimo, da Gianni Infantino zasluži precej več kot nekateri nogometni selektorji. Svetovni prvak Luis de la Fuente na primer prejema približno trikrat nižjo plačo, številni navijači pa se na družbenih omrežjih sprašujejo: »Kaj je Infantino naredil za nogomet, da prejema toliko denarja?«

V zadnjem času se vse pogosteje govori tudi o možnosti, da bi Uefa podprla odhod Infantina z vrha Fife. Obenem se pojavljajo ugibanja, da si tudi sam želi prevzeti novo funkcijo, ki naj bi mu jo namenil njegov prijatelj Donald Trump. Po poročanju medijev bi ga lahko že prihodnje leto videli na položaju generalnega sekretarja Združenih narodov, poroča Mondo..