Kontrolor opreme brez milosti nad Prevca: Ne, ne, ne! (VIDEO)

Velik škandal, povezan s smučmi našega skakalnega šampiona Domna Prevcem, še ni končan. Smučarska zveza Slovenije meni, da je bila ekipa skakalcev oškodovana, direktor reprezentance Gorazd Pogorelčnik je napovedal, da bo v ponedeljek vložen nov protest.

Spomnimo, med nedeljsko ekipno tekmo svetovnega prvenstva v poletih so smuči svetovnega prvaka same ''zdrsile'' po zaletu skakalnice pred nastopom Mariusa Lindvika. Trenerski štab Slovenije je pohitel, da bi svojemu tekmovalcu dostavil nove smuči. Na koncu je Prevc smuči prejel tik po zaključku prve serije, kontrolor opreme Hubert Mathis iz FIS pa ni dovolil vodilnemu v svetovnem pokalu, da bi nastopil. Posledično je Slovenija končala prvo serijo na osmem mestu.

Direktor slovenske skakalne reprezentance, Gorazd Pogorelčnik, meni, da je bila njegova ekipa oškodovana s to odločitvijo, saj Domen Prevc ni bil kriv za ta incident. »Po prvi seriji smo vložili protest pri žiriji. Izvedeli smo od poljskega predskakalca, da je nekdo od prostovoljcev zadel smuči Domena. Žirija je po petih ali desetih minutah sprejela odločitev, da Domen ne sme skočiti. To je povsem nenavadno, nenormalno, neverjetno. Popolnoma se s tem ne strinjamo in jutri bomo pri FIS vložili nov protest. Zagotovo. Ne bomo popustili,« je napovedal Slovenec.

Pogorelčnik je tudi razjasnil dvome glede razloga, zakaj je bil tik pred začetkom druge serije Timi Zajc, ki se je pripravljal na skok, poklican v prostor za skakalce, nato pa je bil objavljen podatek, da Slovenija ne bo nastopila v drugi seriji. Po kratkem času pa je prišel novica, da bodo Slovenci vendarle nastopili. »To je bila naša odločitev. Nismo bili prepričani, ali bomo nastopili. Borili smo se z mislimi. Najprej smo želeli odstopiti, potem pa smo se o tem še enkrat pogovorili vsi skupaj. In na koncu smo se odločili, da bomo vendarle skakali,« je pojasnil Pogorelčnik.