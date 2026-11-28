Razkol v evropski košarki je v zadnjih dneh znova osrednja tema. Selektorji reprezentanc trepetajo do zadnjega, kdo bo sploh prišel na zbor, liga NBA je že zdavnaj »pozabila« na najboljšo valilnico talentov, po ameriških stopinjah zdaj hodi tudi evroliga. Posledice čutijo vsi, ne le Slovenci. Menjave selektorja pet pred dvanajsto lahko prinesejo kratkoročen učinek s šok terapijo za moštvo, redko pa se klubu ali reprezentanci zgodi, da šefa stroke menja tik pred tekmo, in to ne po svoji volji. Neprijetno presenečenje, so sporočilo Aleksandra Sekulića, da je poslej proti svoji volji zavezan le še Barceloni, povzeli pri košarkarski zvezi. Evroligaški koledar je zelo strnjen, katalonski velikan pa je na glavni fronti izgubil tri zaporedne tekme.

Je mlad, ampak njega plačuje klub, računajo nanj in logično je, da bo igral za njih, kajne?

»Očitno nihče na zvezi ni bil pripravljen na to novico, vsaj nekaj jim je uspelo narediti in zakrpali so luknjo. Na splošno to zame ni nič nepričakovanega, čudil sem se že, ko je Barcelona podpisala pogodbo s Sekulićem, da so sploh pristali na to, da še naprej vodi Slovenijo. Barcelona je resen, velik klub, ki si težko privošči, da med prekinitvijo ostane brez trenerja,« je svoj pogled na dogajanje opisal Zmago Sagadin, ki je v trenerski karieri doživel praktično vse, tudi nenadne prekinitve pogodbe. »Malo so v krizi, menedžment moštva je potegnil logično potezo, da konsolidirajo svoje vrste, da ne pride do razpada sistema. Nič nepričakovanega, zagotovo,« je še dodal izkušeni slovenski trener, ki je že nekaj let v košarkarskem pokoju, vsaj kar zadeva treniranje moštev.

Srbski absurd

Spor med Fibo in združenjem klubov Uleb ima dolgo brado, vleče se že več kot četrt stoletja in vedno bolj posega v reprezentančni koledar. Večkrat je evroliga že grozila, da igralcev iz njenih klubov ne bo, večinoma jim je uspelo doseči dogovor, nikoli pa trajne rešitve, in košarka se vrti v začaranem krogu. »Veliki klubi in resne reprezentance si v prihodnje ne bodo mogli privoščiti, da je trener hkrati še selektor, vsaj dokler Fiba ne poskrbi za to, da se med reprezentančnimi okni prekinejo vsa tekmovanja,« meni Sagadin.

Aleksander Sekulić je preteklost, so potrdili na košarkarski zvezi. FOTO: Reuters

Prepelić ni kot Joksimović

Negativne posledice trenutnega stanja čutijo povsod. V zadnjih dneh se iskri v Srbiji, kjer je trenerzavrnil selektorjain mu odrekel reprezentante za prvo tekmo z Litvo, rekoč: »Kdo pa plačuje košarkarje?« Zveza se je odzvala s protestno noto, Srbi so v Litvi dobili košarkarsko »porcijo« (78:97), čeprav tudi Litovci niso imeli pomoči prvega centra, ki je ostal v Žalgirisu. »Deset let že igram Fibine kvalifikacije in niti enkrat še nismo imeli enakega moštva … To ni izgovor, a je čudno. Zdaj za drugo tekmo kvalifikacij prihaja deset novih igralcev, kar je pravi absurd,« je bil slabe volje, tudi Alimpijević je priznal, da ga čaka zahtevno delo, saj bodo evroligaški prišleki morali trenirati po prilagojenem programu pred tekmo z Italijo. »Kar se zdaj dogaja, je preprosto povedano farsa, to tekmovanje je postalo povsem neregularno. V nogometu vemo, ko je reprezentančno okno, ves svet neha igrati klubski nogomet. V košarki pa evroliga ne prekine tekmovanja, NBA prav tako ne, torej če imaš reprezentanco z veliko dobrimi igralci, si avtomatično hendikepiran. To je preprosto povedano neregularno,« Sagadin brez dlake na jeziku dvomi o trenutnem sistemu.

Rešitev obstaja, evroliga jo je prvič predlagala že leta 2017, ko je Fiba uvedla reprezentančna okna med sezono in tako želela približati klubske junake domačemu občinstvu večkrat na letu. »Že nekaj let ponavljam, da mora Fiba ukiniti ta okna, če ne more doseči dogovora z vsemi tekmovanji. Kvalifikacije naj v turnirskem sistemu odigrajo po koncu klubske sezone, le tako je tekmovanje lahko regularno z enakimi pogoji za vse,« je poudaril in dodal, da ga niti odsotnost Stefana Joksimovića ni presenetila: »Je mlad, ampak njega plačuje klub, računajo nanj in logično je, da bo igral za njih, kajne? Drugače je s Prepeličem, ki je v Dubaju na stranskem tiru, ni v moštvu, zato niso imeli nobenega problema, da ga spustijo v Slovenijo.«

Vprašanje je, kdo bo v sporu prvi popustil, morda bo k iskanju rešitev pripomogla grožnja z druge strani Atlantika, ki prihaja na evropska tla in utegne spremeniti pravila igre za vse deležnike. Dotlej pa reprezentančne košarkarske tekme ne bodo imele sijaja, ki jim pripada.