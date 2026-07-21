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EVROPSKI PRVAKI

Košarkarska pravljica za zlato prihodnost

Sanjski zaključek mladinskega obdobja vrste Danijela Radosavljevića v Stožicah. Obris moštva za domačo kolajno 2029.
Junaki, ki so se povzpeli na košarkarski prestol. FOTO: KZS/m24.si
Junaki, ki so se povzpeli na košarkarski prestol. FOTO: KZS/m24.si
Nejc Grilc
 21. 7. 2026 | 08:35
3:28
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Slovenski košarkarji do 20 let so najboljši v Evropi! Zasedba v Stožicah gor ali dol, premagaš lahko le tekmece, ki pritečejo na parket. In v minulem tednu jih je Slovenija premagovala zanesljivo, v finalu pa so še nadgradili sanjsko predstavo za vedno zlate reprezentance iz Carigrada 2017 in za zmago nad Srbijo niso trepetali do zadnjih trenutkov tekme. Slavje na lepo polnih tribunah stoženske dvorane se je začelo veliko prej, generacija 2006 (in mlajši) je na sanjski način sklenila mladinsko obdobje. In začrtala pot v prihodnost, ki jih bo tudi na velikem tekmovanju še vodila v Stožice.

Po uspešno izpeljanem evropskem prvenstvu ob in še bolj na parketu je na dlani, da talenta v slovenski košarki (še) ne bo zmanjkalo. Obetavna generacija 2006, ki je pod vodstvom Danijela Radosavljevića na EP 2024 in lanskem SP obakrat obstala šele v polfinalu in se domov vrnila z bronom, je v Stožicah za slovo od mlajših kategorij naredila še zadnji korak in se okitila z zlatom. Vzporednic s podvigom zlate generacije pod vodstvom Gorana Dragića ne manjka: Slovenija je najbolj »visela« v polfinalni srhljivki s Francijo, kjer je v čevlje Matica Rebca in Alekseja Nikolića stopil rezervist Filip Petkovski in hladnokrvno potopil prosta meta za finale, balkanski dvoboj s Srbijo pa je – za razliko od carigrajskega pred slabim desetletjem – ponudil enosmerni promet.

16. kolajno mlajših košarkarskih selekcij so Slovenci osvojili v Stožicah.

Tako kot leta 2017 Slovencev ni iztirila poškodba takrat še vzhajajočega zvezdnika Luke Dončića, tudi tokrat ob poškodovanem kapetanu in prvem igralcu Urbanu Krofliču, ki je pred finalom ostal na stranskem tiru, niso obupavali. »Kemija v tem moštvu je nekaj posebnega, težko je to opisati, igramo za vse, tudi tiste, ki ne morejo biti z nami,« je najkoristnejši igralec prvenstva v Stožicah Mark Padjen opisal, zakaj se je slovenska pot končala z zlato kolajno.

Finala niso mogli izgubiti

Junake lahko najdemo na vseh koncih slačilnice. Padjen je izvrstno vodil igro, trojke Vita Hrabarja iz levega kota so ob pravem trenutku zaustavile srbske nalete in umirile plovbo barke, ki je zašla v razburkane vode, po izjemni trojki Lovra Bolharja ob izteku 24 sekund ni bilo nobenega dvoma, da zmaga ostaja doma. »Za nas je bilo najtežje polfinale s Francijo, ko smo zmagali tisto tekmo, sem vedel, da finala ne moremo izgubiti, čeprav nam je manjkalo pol moštva. Kapo dol pred fanti, poskrbeli so za trenutek, ki nas bo povezoval celo življenje,« se je moštvu, ki se bo zdaj razkropilo prek ZDA in širom Evrope, priklonil Radosavljević.

Osvojili so že 16. kolajno mladih slovenskih reprezentanc in četrto zlato v kategoriji do 20 let, zadnji pred prehodom med člane. Obrisi podobe slovenske prihodnosti so znani, med junaki minulega tedna bo tudi članski selektor iskal nosilce igre za naslednjo petletko, v kateri je debelo podčrtana jesen 2029 in evropsko prvenstvo, ki bo znova gostovalo v Stožicah. V kolikor bo šel nadaljnji razvoj zlate generacije v pravo smer, Luka Dončić ne bo edini zvezdnik v slovenskih vrstah.  

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