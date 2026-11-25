Slovensko košarkarsko reprezentanco bo v zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo s klopi vodil Domen Zevnik. Ta bo selektorski stolček prevzel že na petkovi tekmi s Finsko v Celju, saj španski klub Barcelona dosedanjemu slovenskemu selektorju Aleksandru Sekuliću ne dovoli več opravljati dvojne vloge, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Dosedanji selektor moške reprezentance Sekulić je vodstvo krovne zveze pred prihodom v Slovenijo obvestil, da mu njegov klub Barcelona ne dovoli več delovanja v dvojni vlogi - kot klubski trener in selektor reprezentance, je zapisala KZS. Vodstvo zveze je zato do zaključka kvalifikacij za SP za začasnega selektorja slovenskih košarkarjev imenovalo Domna Zevnika, trenerja novomeške Krke.

Slovenija za ohranitev upanja na svetovno prvenstvo v Katarju obvezno potrebuje dve zmagi. Prvo tekmo bo igrala 27. novembra ob 20. uri v Celju, tri dni pozneje jo čaka gostovanje na Madžarskem. Podobno tudi še en španski klub Baskonia mlademu slovenskemu košarkarju Stefanu Joksimoviću ne dovoli nastopa za reprezentanco.