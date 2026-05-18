Med risi je blestel vratar Lukaš Horak, sicer Čeh: Da mi doma le ne bodo zažgali avta

Slovenski hokejisti so ob uvodu na SP presenetili Češko.
Lukaš Horak na drugem svetovnem prvenstvu zapored brani za Slovenijo.
Podobno kot pred enim letom ob odločilni zmagi slovenske reprezentance proti francoski v boju za obstanek na svetovnem prvenstvu v hokeju je bil na letošnji premieri risov s Češko v središču pozornosti vratar Lukaš Horak. Po rodu Čeh, doma iz Mosta na severu države, v Fribourgu drugič na velikem tekmovanju brani za slovensko reprezentanco. Delo je proti rojakom opravil imenitno in prispeval izjemen delež k osrednji senzaciji uvodnega kola prvenstva v Švici – zmagi Slovenije s Češko po podaljšku s 3:2 (Török 10., Kuralt 49., Mahkovec 62.; Kaut 25., Sedlak 38.).
Lukaš, za vas je bila ta uvodna ...