KONEC JE

Kvalifikacije brez zmage odnesle Matjaža Keka. Odhaja na Hrvaško?!

Strateg iz Maribora ne bo več vodil slovenske reprezentance. Najlepši trenutki zanj so bili na mundialu 2010, euru 2024 in na Reki.
Siniša Uroševič
 2. 12. 2025 | 06:32
5:03
Matjaž Kek ni več selektor slovenske nogometne reprezentance. Prvi odmevi so se prepletali med mnenji z jasnim pridihom presenečenja, saj je bila vsaj v javnosti naveza selektorja z vodstvom zveze na čelu z njenim predsednikom Radenkom Mijatovićem videti zelo čvrsta, ter tudi tistimi, za katere je razplet druge Kekove misije v tej vlogi pričakovan, saj si njegovi izbranci niso priborili niti ene zmage v šestih nastopih kvalifikacij za mundial 2026. Reprezentance Švice, Kosova in Švedske so predstavljale pretirano visok zid, sanje o drugem svetovnem prvenstvu pod vodstvom 64-letnega Mariborčana so se razpočile kot milnični mehur.

Ko smo pred dnevi zapuščali švedsko metropolo, kjer je slovenska reprezentanca igrala zadnjo tekmo v tej kvalifikacijski skupini, je srečanje z Mijatovićem na letališču ponudilo pričakovano vsebino njegovega razmišljanja. Ne glede na borno bero točk brez ene zmage h Keku ni usmerjal strupenih puščic, temveč ga je – tako kot pogosto v preteklosti – označil za vrhunskega strokovnjaka ter še dodal, da je zdaj res dovolj časa za odločitev bodisi o nadaljevanju zgodbe z njim bodisi o kakšni novi potezi. In kakšna je sploh nogometna zgodba strokovnjaka, ki je vodil slovensko reprezentanco enajst let – najprej od 2007 do 2011, nato od 2018 do zdaj?

Če fantek zajoka v mariborski porodnišnici in nato odrašča v neposredni bližini Ljudskega vrta, seveda ni nikakršno presenečenje, ko že od prvih dni v svoj objem sprejme vse, kar je povezano s to čarobno privlačnostjo nogometne žoge. Za povrh je bil še oče Franc nogometaš in mu je bila tako že od prvih dni omenjena žoga zelo blizu. Sledilo je vztrajanje na zahtevni poti v svet vrhunskega športa, tudi s preizkušnjo na nasprotnem dravskem bregu pri priljubljenem »ajznponu« oz. uradno Železničarju ter nato gostim sitom uveljavitve v domačem vijoličnem taboru.

Tu mu je pozneje pripadla vloga avtoritativnega in razgledanega kapetana (tudi glasba, zlasti jazz, in enologija sta mu zelo blizu), igral je med drugim za GAK iz Gradca, bil blizu prestopa k velikanoma v nekdanjem jugoslovanskem prostoru, Dinamu v Zagreb ter Crveni zvezdi v Beograd. Pri slednji bi bil tretji Mariborčan – za Ivanom Toplakom in Milanom Arnejčičem –, pa ni bilo odločnosti, da bi zares poskusil. Kot je dolga leta zatem dejal, je pozneje obžaloval takšno odločitev, a ne nazadnje je na nogometni poti doživel še marsikaj. Od ponosa in slave do grenkih porazov in posledično jeznih navijačev. Prav njegovi vijolični so mu, dobri dve desetletji sta od takrat, zaprli vrata in ga niso izpustili iz prostora pod tribuno v Ljudskem vrtu, dokler ni posredovala policija ...

Južna Afrika, Hrvaška, Nemčija

Toda če pridete danes v Kvarner, se bo slehernemu sogovorniku ob omembi imena Matjaž Kek narisal nasmeh na obraz. Pod njegovim vodstvom se je Rijeka po nogometni drami v Stuttgartu, konec poletja 2013, uvrstila v skupinski del evropske lige, štiri leta pozneje jo je pripeljal do dvojne domače lovorike – hrvaškega pokala in prvič v bogati zgodovini kluba naslova državnega prvaka. Tako je le nadaljeval svoj lep trenerski potopis, čigar prva velika postaja je bil mundial 2010 v Južni Afriki, kjer so sekunde ločile Slovenijo od uvrstitve v izločilni del tekmovanja. Pa je tudi to dočakal, in sicer na lanskem euru z junaškimi remiji v dvobojih z Anglijo, Dansko ter s Srbijo. Tista predstava osmine finala v Frankfurtu z močno favorizirano Portugalsko, zapravljeno Šeškovo priložnostjo v končnici tekme za uvrstitev med najboljših osem in porazom po enajstmetrovkah bo za vekomaj ostala v kolektivnem spominu slovenske športne zgodovine.

Na oddih v Kvarner in Dalmacijo

Za novinarje je bil Matjaž Kek vselej hvaležen sogovornik, s tekočim znanjem nemščine in hrvaščine je kot slovenski selektor pogosto nastopal v medijih tudi onstran naših meja. Je vnet privrženec vseh slovenskih športnikov, občuduje njihove številne uspehe, v počitniških dneh pa se najraje sprosti med domačim prebivalstvom v Opatiji in Sukošanu.

Nadaljeval pa je poslanstvo na slovenski klopi, se s fanti pomladi letos veselil zmage proti Slovakom v boju za obstanek skupine B lige narodov, nato pa se je njegova nogometna krivulja spustila navzdol. Nove kvalifikacije, tokrat za mundial 2026, mu niso prinesle veselja. In niti ene zmage ne. Zato so sledili izlivi jeze in razočaranja. Obojestranske – del javnosti ni izbiral besed, Kek pa ne užaljenosti. Si bo zdaj privoščil daljši oddih ali pa se bo kmalu lotil novega izziva? V Zagrebu ga že napovedujejo kot rešitelja v krizo ujetega Dinama!

