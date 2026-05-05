Lakersi načeti in brez jasnega roka za Dončićevo vrnitev

Po končanem prvem kolu končnice košarkarske lige NBA so znana vsa moštva, ki bodo nastopila v konferenčnih polfinalih. Kot zadnji sta si napredovanje zagotovili ekipi Detroit Pistons in Cleveland Cavaliers, ki v vzhodni konferenci tvorita prvi polfinalni par, drugega pa New York Knicks in Philadelphia 76ers. Prav Philadelphia in kratkohlačniki so prvi v akciji. Prvi dve tekmi bosta odigrani v sloviti areni Madison Square Garden, ki sprejme okoli 20 tisoč navijačev, nato se bo serija preselila v Pensilvanijo. Knicks so po tesnih prvih treh dvobojih proti Atlanta Hawks, od katerih so dobili enega, preostala dva pa so izgubili za eno točko, obrnili rezultatski trend in slavili na naslednjih treh tekmah. Odločilno šesto tekmo so dobili za več kot 50 točk (140:89) in tako ohranili upe o osvojitvi šampionskega prstana, ki ga lovijo vse od leta 1973.

76ers so se za mesto v polfinalu vzhodne konference bolj namučili, saj so moči merili z drugouvrščeno ekipo rednega dela na vzhodu Boston Celtics. Po zaostanku v zmagah z 1:3 so izsilili sedmo tekmo, ki se je igrala v sovražnem bostonskem vzdušju. Na odločilni tekmi so presenetili prvake iz leta 2024 ter prvič zmagali na sedmi tekmi po letu 2001. Ključno vlogo pri zasuku sta odigrala nosilca igre Tyrese Maxey in Joel Embiid, ki se uvrščata na četrto in tretje mesto po številu točk na tekmo. Odlične strelske predstave je kazal tudi prvi zvezdnik Detroita, prvega nosilca vzhodne konference, Cade Cunningham, ki je trepetal za zmago proti Orlandu, a je bil na sedmi tekmi zmagoslaven. Cleveland bo naslednji nasprotnik Detroita, potem ko so Konjeniki v napeti seriji premagali Toronto Raptors.

Na zahodu navijači niso videli sedme tekme. Oklahoma je za Phoenix Suns iz omare prinesla metlo, potem ko je arizonsko ekipo gladko odpravila s 4:0. Zadnjo tekmo so branilci naslova pod okriljem lanskega najkoristnejšega igralca Shaia Gilgeousa-Alexandra odigrali prejšnji torek in so imeli precej časa za regeneracijo, počitek in pripravo na njihove naslednje nasprotnike – Los Angeles Lakers. Jezerniki brez Luke Dončića, čigar datum vrnitve na parket še ni znan, so proti Houstonu preskočili prvo oviro. Po uvodnem nizu treh zmag so Rockets zaostanek znižali na 3:2, a na šesti tekmi je ves svoj laskavi talent pokazal LeBron James in zmaga je odšla v mesto angelov. Dončić se je z gromom v končnici pomeril le enkrat, in sicer v konferenčnem polfinalu leta 2024 še v dresu Dallas Mavericks. Takrat je 27-letni Ljubljančan na šestih tekmah v povprečju dosegel 24,7 točke in 8,7 podaje. Teksašani so na krilih Dončića preskočili Oklahomo in izgubili šele v finalu proti Bostonu. Prva tekma Oklahome in Lakers bo na sporedu 6. maja ob 02.30.

V drugem polfinalnem paru zahodne konference bosta moči merili ekipi San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves. Minnesota je z izvrstno igro v obrambi po šestih tekmah ustavila Denver Nuggets in Nikolo Jokića, kljub temu da na zadnjih dveh tekmah zaradi poškodbe kolena ni igral Anthony Edwards, prvo orožje volkov, pred tem pa se je poškodoval tudi Donte DiVincenzo. S poškodbo se je soočal tudi mladi zvezdnik Spurs Victor Wembanyama, ki je izpustil tretjo tekmo serije s Portland Trail Blazers, a je bil za preostale nared. San Antonio je brez večjih težav odpravil ekipo z zahodne obale ZDA, proti Minnesoti pa se bo poskušal uvrstiti v prvi finale zahodne konference po letu 2017.