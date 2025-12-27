  • Delo d.o.o.
ALPSKO SMUČANJE

Lara piše zgodovino albanskega alpskega smučanja, Hrvati stavijo na Zrinko

Zvezdnici sedanjosti in prihodnosti: Lara Coltur in Zrinka Ljutić.
Lara Colturi je 15. novembra dopolnila 19 let. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Lara Colturi je 15. novembra dopolnila 19 let. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Miha Šimnovec
 27. 12. 2025 | 08:35
5:00
A+A-

Lara Colturi je pri komaj 19 letih že ena od najboljših alpskih smučark na svetu. V Italiji rojena športnica, ki tekmuje za Albanijo, navdušuje z zrelostjo, rezultati in jasno vizijo. Kljub mladosti in uspehom, ki jih je že dosegla, ostaja z nogami trdno na tleh.

Da njen meteorski vzpon nikakor ni naključen, dokazuje tudi na začetku olimpijske sezone 2025/26. Potem ko se je že lani z drugim mestom na slalomu v Gurglu veselila svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, tudi v tej zimi navdušuje s svojimi predstavami. Skupaj je na najvišji ravni dosegla že šest stopničk, na katere se je v začetku leta zavihtela tudi v Kranjski Gori, kjer je na veleslalomu zaostala le za Švedinjo Saro Hector.

Lara kljub mladosti deluje izjemno premišljeno. Čeprav jo zanimajo tudi hitre discipline, ostaja previdna. Kot je priznala, jo mika tudi superveleslalom, vendar pa ostaja zdaj osredotočena na slalom in veleslalom. »Če se bom dobro počutila, se bom zagotovo preizkusila tudi na katerem od superveleslalomov. A sezona je dolga, zato je treba energijo pametno razporediti.«

Da se je tako zgodaj prebila med najboljše, je niti ne preseneča, saj pod vodstvom matere Daniele Ceccarelli, olimpijske prvakinje v superveleslalomu iz Salt Lake Cityja 2002, in očeta Alessandra Colturija trdo in načrtno trenira že od otroštva. »Ne mislim, da sem že popolna, daleč od tega. Še ogromno dela me čaka,« se zaveda albanska reprezentantka, ki kot vrhunska športnica nima veliko prostega časa. Kadar ga ima, ga rada – kakor njene vrstnice – preživi v družbi prijateljev.

Albanijo obišče večkrat letno, tako da se tam že počuti domače. »Ljudje so izjemno prijazni, narava je čudovita. Lepo je videti, kako se v Albaniji povečuje zanimanje za alpsko smučanje,« je opazila Colturijeva, ki jo vedno pogosteje tudi prepoznavajo – še zlasti na cesti, ko se vozi s sponzorskim avtomobilom. »To me zelo osrečuje in navdaja s ponosom.«

Da lahko piše zgodovino albanskega alpskega smučanja, ji pomeni veliko. Obžaluje le to, da na olimpijskih igrah ne bo mogla tekmovati v ekipni kombinaciji, saj zanjo nima ustrezne reprezentančne kolegice. »Razmišljali smo celo o tem, da bi nastopila moja mama, a je rekla, da je za hitrost že preveč utrujena in prestrašena,« je v smehu razkrila obetavna Torinčanka, katere cilji za to sezono so jasni. Želi si biti predvsem zdrava, osredotočena na tekmah in se vsakič potruditi po svojih najboljših močeh.

Če si lahko ob koncu sezone sama napisala naslov v časopisnem članku, bi bil ta preprost: da se je zabavala in dala vedno vse od sebe. In prav ta kombinacija nadarjenosti, zrelosti in iskrene ljubezni do športa je tista, zaradi katere je pred Laro še nadvse svetla prihodnost.

V Kranjski Gori lani najhitrejša v slalomu

Le dve leti starejša je hrvaška zvezdnica Zrinka Ljutić, ki je v prejšnji sezoni zablestela z osvojitvijo malega kristalnega globusa v posebnem seštevku slaloma. Eno od treh dosedanjih zmag je pred letom dni slavila prav v Kranjski Gori.

Zrinka Ljutić je v prejšnji zimi dobila tudi slalom v Kranjski Gori. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Zrinka Ljutić je v prejšnji zimi dobila tudi slalom v Kranjski Gori. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Potem ko je v lanskem poletju z Rossignolovih smuči prestopila na Atomicove, se je hitro ujela z novo opremo. »Želela sem preizkusiti nekaj novega,« je svojo odločitev tedaj obrazložila 21-letna Zagrebčanka, vesela, da se je trdo delo obrestovalo. Že pred tem je sicer nakaz(ov)ala, kaj vse tiči v njej, a je bila pogosto preveč nestanovitna.

»Vedela sem, da sem lahko hitra, a so me ob odstopih spremljala tudi nihanja v formi. Zaradi tega sem v pripravi za tekme spremenila določene stvari in postopoma pridobila več samozavesti za vijuganje med vratci. V prejšnji zimi so se mi nato pokrili vsi dejavniki,« je pojasnila mladinska svetovna prvakinja v slalomu iz Panorame 2022.

Pri pripravi za tekme pomembno vlogo pri njej igra tudi glasba. »Oče mi je rekel: 'Če želiš smučati hitro, moraš pred tem poslušati hitro glasbo. Ne tiste, ki jo poslušajo današnji otroci,'« se je nasmehnila Ljutićeva, ki se ogreva ob zvokih skupine Iron Maiden. »Takšna glasba ustreza značaju slaloma,« je pripomnila velika ljubiteljica rocka, ki tudi sama rada poprime za kitaro.

Navdušenje rojakov nad njo jo prej spodbuja kot obremenjuje. »Hrvati so strastni navijači. Po Janici Kostelić in Ivici so čakali nekoga, ki bi se lahko spet redno potegoval za najvišje uvrstitve. Zdi se, da so to našli v meni. To mi daje ogromno energije,« je še dejala najboljša slalomistka pretekle zime.

