PODKAST JUNAKI ŠPORTA

Lara Prašnikar: pri 14 letih že vedela, da bo nogomet njeno življenje

Najboljša slovenska nogometašica Lara Prašnikar je gostovala v podkastu Junaki športa, ki ga ustvarjamo skupaj z gibanjem Plazma Športne igre mladih.
Nadobudna Iris Kovačević in nogometna zvezdnica Lara Prašnikar. FOTO: Luka Maček

Lara Prašnikar je z veseljem delila svoje izkušnje z Iris in poslušalci podkasta Junaki športa. FOTO: Luka Maček

Lara Prašnikar je opozorila nase v Nemčiji, zdaj igra nogomet v močni ligi ZDA. FOTO: Saskia Nafe/turbine Potsdam

Nejc Grilc
 24. 11. 2025 | 10:35
4:13
Ženski nogomet je v velikem vzponu, na največjih tekmovanjih spremljamo razprodane štadione in veliko zanimanje javnosti, pred dobrim desetletjem pa najboljši slovenski nogometašici ob njenih začetkih ni bilo lahko. Tretja gostja podkasta Junaki športa je bila Lara Prašnikar, ki je orala ledino za njene naslednice v svetu vrhunskega nogometa, kamor si želi tudi sogovornica Iris Kovačević, ki se kali pri ŽNS Škofja Loka.

Žogo so ji položili v zibelko

V primeru Lare Prašnikar res velja, da ji je bila nogometna žoga položena v zibelko. Hčerka slovitega slovenskega trenerja in selektorja Bojana Prašnikarja se je najprej merila z brati, nato je bila dolgo edino dekle na nogometnih treningih moških mlajših selekcij, z reprezentančnim nogometom pa je spoznala, da nogomet lahko postane njeno življenje in kariera. Danes ena najboljših napadalk na svetu je poleti postala »lastnica« rekordnega prestopa v nemški bundesligi, zdaj se počasi pripravlja na svojo prvo sezono pri Utah Royals v Salt Lake Cityju.

550.000 EVROV odškodnine je Utah odštel Eintrachtu iz Frankfurta za Laro Prašnikar

Iris je bila nad priložnostjo za pogovor z vzornico navdušena, čeprav je bilo sprva prisotne tudi nekaj treme. »Jaz tremo doživljam kot nekaj dobrega, zakaj bi me bilo strah polnih tribun, ti ljudje so na tekmo prišli, da bi gledali mene in na to sem ponosna. Danes je malo drugače, ker je nogomet moja služba, a se vedno spomnim na svoje začetke, na strast in na veselje do nogometa. Vse igralke, ki imamo to veselje še vedno v sebi, smo tudi uspešne,« je Lara vsem mladim športnicam položila na srce, da pristnega navdušenja, ki jih je v prvi vrsti pripeljalo na nogometne zelenice, ne smejo odriniti na stran.

V življenju vsakega perspektivnega športnika se prav v najbolj zahtevnem obdobju odraščanja zgodijo velike prelomnice. »Najtežje je bilo, ko sem morala s 14 leti od doma, odšla sem v šolo v Šiško in v dijaški dom. To je že bilo zahtevno, a sem imela takrat zapolnjen dan z nogometom in šolo od jutra do večera in sem spoznala, da si želim takšnega življenja,« Lara pojasnjuje, kdaj se je dokončno zgodil »klik«, ki jo je zapisal nogometu. V Šiški že več kot desetletje prav po njeni zaslugi deluje ženski nogometni razred, ki je dragocena osnova za razvoj športa.

Delo in Plazma Športne igre mladih

V podkastu Junaki športa, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in gibanje Plazma Športne igre mladih, želimo mladim športnikom odgovoriti na vprašanja, kako naj vadijo, se prehranjujejo in pristopajo k svojemu športu, da bodo lahko uspešni kot njihovi idoli. Vprašanja uveljavljenim športnikom zastavljajo prav mladi upi. V prvi sezoni podkasta smo se osredotočili na nogomet, v njej pa sodeluje osem znanih slovenskih nogometašev.

Vsak dan na telefonu z mamo

Še težje je bilo, ko se je še ne polnoletna morala odpraviti v Nemčijo in se daleč od družine naučiti samostojnega življenja. »Vsak dan sem bila na telefonu z mamo, učila me je, kako naj pripravim piščanca, kolikokrat ga moram obrniti, katere stvari naj kupim v trgovini. Vse to je dobra šola za življenje,« je Iris še pojasnila 27-letnica, ki zdaj igra in živi v Salt Lake Cityju, kjer uživa na najvišji ravni profesionalizma.

Iris je zanimalo, kako zdaj izgleda njen dan. »Ob pol devetih zjutraj imamo v klubu zajtrk, sledijo pogovori s psihologom in analize, nato pa delo v fitnesu, Američani mu posvečajo veliko pozornosti. Nato je na vrsti trening, po njem znova video analiza, masaža in nato kosilo, popoldne pa smo proste, da si lahko odpočijemo in pripravimo na nov dan,« je Iris dobila odgovor, kaj jo čaka, če bo kdaj stopila v čevlje Lare Prašnikar, nosilke igre v slovenski reprezentanci in igralke, ki ima ogromno zaslug za razvoj in rast priljubljenosti ženskega nogometa v Sloveniji. 

nogometLara PrašnikarBojan Prašnikarženski nogometbundesligaDelov podkastPodkast Junaki športaJunaki športa
Logo
