BLESTEL JE

Le Jan Oblak lahko reši napredovanje Atletica

Atletico Madrid na prvi tekmi kvalifikacij za 1/8 finala remiziral v Bruggeju.
Nejc Grilc
 20. 2. 2026 | 15:45
3:59
A+A-

Sezone, ko je madridski Atletico zmagoval z jekleno voljo, nepopustljivostjo in granitno obrambo so le še lep spomin. Ob nezanesljivi obrambi pred seboj je Jan Oblak prepogosto na prepihu, v prvem polčasu v Bruggeju je še uspel rešiti moštvo pred zaostankom, v drugem je šel trikrat po žogo v svojo mrežo, a ostal junak žimničarjev. »Nismo izgubili, zdaj pa moramo pokazati, da smo na Metropolitanu težak tekmec za vse,« je kapetan Koke iskal pozitivne vidike zanimivega remija (3:3) na štadionu Jana Breydla, ki je navdušil predvsem nevtralne navijače. Podobno kot Bodø/Glimt, ki piše severnjaško nogometno pravljico.

V Bruggeju nikomur ni lahko zmagati, tudi Barcelona se je opekla, le Arsenalu je uspelo.

Kapetan slovenske reprezentance je ikona Atletica iz Madrida, v sredo zvečer je postal šele drugi v zgodovini kluba z Metropolitana, ki je v ligi prvakov v dresu colchonerosov odigral 50 gostujočih tekem, več jih je zbral le Koke (56). Oblak je s 400.000 evri tedenske plače tudi najbolje plačani igralec Atletica in na visokem šestem mestu v španskem prvenstvu, v zadnjih sezonah pa za svojo plačo pošteno gara. Madridčani so na devetih tekmah v ligi prvakov prejeli kar 18 zadetkov, v elitnem tekmovanju so v zadnjih 15 minutah prejeli šest golov, slabše so se v končnicah odrezali le nogometaši Ajaxa in Villareala (7). Zgodba se je ponovila v deževnem Bruggeju, kjer so Madridčani naleteli na razigrane domačine, ki se kljub pomanjkanju izkušenj niso ustrašili svetlih luči lige prvakov. Prvi polčas se ni odvijal po njihovih željah, po nesrečni (ali nespretni) enajstmetrovki in nato še ostrem predložku iz kota, ki je z rahlo pomočjo Ademole Lookmana končal v mreži Simona Mignoleta, je Atletico ob polčasu vodil z 2:0, čeprav na zelenici ni prevladoval.

Naredil, kar je lahko

Hrvaški strateg Ivan Leko je na zelenico poslal moštvo s povprečno starostjo 24,8 let, ki je v drugih 45 minutah zasenčilo zvezdnike iz Madrida. Oblak je z refleksnimi posredovanji dvakrat rešil Atletico pred golom, zbral je sedem obramb, pri vseh treh golih je nemočno zrl v osamljene napadalce Club Bruggeja, ki so se sprehajali med gostujočimi branilci. »Naredil je vse, kar je lahko, ustavil je nekaj težkih strelov in bil najboljši posameznik Atletica. Prejel je tri gole, a za nobenega ni bil kriv sam,« so predstavo Slovenca, ki je visoko oceno prejel tudi na portalih, ki se ukvarjajo z nogometno statistiko, pospremili v madridskem časniku AS.

18 golov je prejel Atletico na devetih tekmah v ligi prvakov.

Po golu Christosa Tzolisa v 89. minuti so se morali sprijazniti z remijem, niti domača zmaga ne bi bila nezaslužena. Diego Simeone ni iskal izgovorov, na vprašanje, kaj morajo izboljšati na povratni tekmi, je preprosto odvrnil: »Vse!« Atletico ostaja favorit dvoboja, je prepričan Koke: »Še ena tekma, kjer smo zapravili vodstvo, bila je kot tobogan, podobno kot celotna naša sezona. V Bruggeju nikomur ni lahko zmagati, tudi Barcelona se je opekla, le Arsenalu je uspelo. Na Metropolitanu bomo imeli podporo navijačev, vsi vemo, da smo na domači zelenici drugačno moštvo.«

S pomočjo navijačev so novo poglavje pravljice sestavili tudi nogometaši Bodø/Glimta, ki iz tedna v teden premikajo mejnike. Prvič v zgodovini je bila tekma izločilnih bojev lige prvakov odigrana znotraj arktičnega kroga, kjer je Inter – dobesedno in v prenesenem pomenu -– zmrznil ter domov odšel z zaušnico v obliki zanesljivega poraza (1:3). Norvežanov papirnato razmerje moči ne zanima, z nepopustljivostjo na igrišču dokazujejo, da David še vedno lahko premaga Goljata, četudi se to ne dogaja več tako pogosto kot nekoč.

