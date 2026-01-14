LeBron in Dončić blestela, a govorice o prestopni bombi odmevajo glasneje

Košarkarska liga NBA je žajfnica, v kateri ne mine dan brez drame, užaljenih zvezdnikov in govoric. Zato je tudi pomembna domača zmaga Los Angeles Lakers nad Atlanto (141:116), ob kateri sta LeBron James in Luka Dončić skupaj dosegla 58 točk in 22 asistenc, utonila v ozadje ob govoricah o menjavi, ki bi premešala jedro zvezdniške ekipe. »On je res nekaj posebnega, to je njegova 23. sezona v ligi, a še vedno lahko igra dva večera zapored. Za vse nas je težko, najbrž njega boli še toliko bolj. S tem je jasno pokazal, koliko mu pomeni košarka. To je za naše celotno moštvo motivacija, da s takšnim pristopom igramo tudi drugi,« se je veteranu priklonil Dončić.

Zvezdnika sta odlično sodelovala, LeBronu je le skok zmanjkal do trojnega dvojčka (31 točk, 9 skokov, 10 asistenc), Luka je ob 27 točkah dodal še pet skokov in 12 podaj soigralcem, ki so prinesle koš. Los Angeles se je izognil četrtemu zaporednemu porazu, tudi v noči na petek (4.30) si proti Charlottu ne bo smel privoščiti spodrsljaja. Jamesov agent Rich Paul pa je poskrbel, da zmaga ni bila glavna tema pogovorov v ameriških športnih medijih. V podkastu Game Over je v pogovoru z voditeljem Maxom Kellermanom predlagal menjavo Austina Reavesa za odličnega centra Memphisa Jarena Jacksona ml.: »Lakers bi morali resno raziskati vse možnosti, da izpeljejo to menjavo. Memphis (želi se znebiti Jaja Moranta in na novo zgraditi moštvo, op. p.) bi dobil osrednjo figuro za prihodnost, Dončić pa obrambno naravnanega soigralca pod košem, kakršnega potrebuje.« Ko spregovori eden od najvplivnejših košarkarskih agentov, ki ima veliko povezav z vodstvom Lakers in generalnim menedžerjem Robom Pelinko, v Los Angelesu zastrižejo z ušesi. Morda pa se v hodnikih Crypto.com arene pripravlja prestopna bomba, ki bi na novo premešala karte in začrtala pot Jezernikov.