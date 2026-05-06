Legenda brutalno udarila po Dončiću: »Plačajo ti 50 milijonov. Vzemi injekcijo in igraj! Upam, da te bodo zamenjali!«

Odsotnost Luke Dončića zaradi poškodbe je sprožila val odzivov po celotni NBA, kritike na njegov račun pa postajajo vse ostrejše in bolj brutalne. Po prepričljivem porazu proti Oklahomi se je Luka znašel pod hudim pritiskom. Eden najglasnejših je bil nekdanji WWE prvak Richard Morgan Fliehr, profesionalno znan kot Ric Flair, ki je na družbenem omrežju X brez zadržkov ostro napadel slovenskega zvezdnika.

Njegovo sporočilo je hitro odmevalo: »Luka, pojdi na igrišče! Vzemi injekcijo kortizona in zdrži! Prejemaš 50 milijonov na leto, pa sediš ob strani! Kaj se dogaja?! Upam, da te bo Jeanie Buss zamenjala naslednje leto. Nihče noče ‘hrome race’ v ekipi,« je jezno sporočil slavni rokoborec.

Napadi prihajajo v trenutku, ko imajo Lakersi resne težave v seriji in delujejo nemočno brez Dončića. Čeprav je LeBron poskušal držati ekipo v igri, je jasno, da brez dodatne napadalne moči ekipa težko parira aktualnemu prvaku. Situacijo dodatno zapletajo tudi informacije iz tabora Lakersov. Po navedbah virov je Dončićev povratek še vedno negotov.

Potem ko je 27-letni Slovenec odšel na dodatne terapije v Španijo in se nato vrnil v ZDA, zdaj počasi stopnjuje pripravljenost na treningih. Kljub temu je po besedah dobro obveščenega poročevalca ESPN Shamsa Charanie še daleč od nastopa na kakšni od tekem v končnici.