PODKAST JUNAKI ŠPORTA

Legenda Maribora iskreno: Spal sem na stadionu, pogrešal sem tudi hrano

V podkastu Junaki športa je gostoval legendarni napadalec Maribora Marcos Tavares. Eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL premore edinstveno življenjsko zgodbo.
Mladi nogometaš Patrick Simrajh (v sredini) je pozorno prisluhnil nasvetom, ki mu jih je delil legendarni Marcos Tavares (desno), levo voditelj Gregor Knafelc. FOTO: Luka Maček

Mladi nogometaš Patrick Simrajh (v sredini) je pozorno prisluhnil nasvetom, ki mu jih je delil legendarni Marcos Tavares (desno), levo voditelj Gregor Knafelc. FOTO: Luka Maček

Marcos Tavares je najboljši strelec v zgodovini slovenskega prvenstva in lastnik najhitrejšega gola v tem tekmovanju. FOTO: Luka Maček
Gregor Knafelc
 1. 12. 2025 | 12:35
4:46
V podkastu Junaki športa nas je obiskal Marcos Tavares. Legendarni nogometaš Maribora, najboljši strelec v zgodovini slovenskega prvenstva in lastnik najhitrejšega gola v tem tekmovanju je odgovarjal na vprašanja, ki mu jih je postavil mladi up NK Maribor Patrick Simrajh. Podkast, ki ga skupaj ustvarjata medijska hiša Delo in Plazma Športne igre mladih, nam ponuja izjemno zanimivo zgodbo tipičnega Brazilca, ki je delil z javnostjo bogate izkušnje preobrazbe fanta iz favele v vrhunskega nogometaša. Tavares je potrdil, da je prav nogomet rešilna bilka za mlade fante, ki prihajajo iz favel. Na ta način lahko zgradijo boljše življenje zase in za svojo družino.

V favelah ni denarja za fakulteto

»Mi, ki smo v Braziliji odrasli v favelah, nimamo denarja za boljše šole in fakultete, nogomet nam predstavlja pot do uspeha. To ni drag šport, obenem lahko prideš do denarja že pri 17 letih, danes pogosto še prej. Ko me je pri 13 letih kupil Gremio, sem pomagal staršem, da smo zgradili boljšo hišo, ki je nismo imeli,« se spominja 41-letni Tavares, ki premore tudi svojo knjigo z naslovom Legenda. Patricka, ki ima doma osem nogometnih žog in je vedel vse o Tavaresovi karieri, tudi to, da je enega od golov v 1. SNL zabil že v 8. sekundi, je zanimalo, kako mu je uspelo prehoditi trnovo pot od brazilske favele do Uefine lige prvakov, v kateri je igral v majici Maribora.

Delo in Plazma Športne igre mladih

V podkastu Junaki športa, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in Plazma Športne igre mladih, želimo mladim športnikom odgovoriti na vprašanja, kako naj vadijo, se prehranjujejo in pristopajo k svojemu športu, da bodo uspešni kot njihovi idoli.

Vprašanja uveljavljenim športnikom zastavljajo prav mladi upi. V prvi sezoni podkasta smo se osredotočili na nogomet, v njej pa sodeluje osem znanih slovenskih nogometašev.

»Ključna je velika želja. V faveli nisem imel ne postelje ne hrane, vedel sem, da lahko uspem v nogometu. Ko so igrali Romario, Bebeto, Dunga, Cafu in drugi, sem očeta prosil, da bi me vpisal v nek klub. Star sem bil devet let. Ničesar me ni bilo strah, želel sem biti kot Romario,« je poudaril Marcos, ki je spal ob nogometnih žogah. »Ko me je kupil Gremio, sem spal skupaj s sto mladimi kar pod tribuno štadiona. Imeli smo en velik prostor, trenirali po dvakrat na dan, jaz sem še eno uro plaval. Tako sem živel šest let. Ni bilo preprosto: vsako leto so zamenjali 30 igralcev in tisti, ki so šli nazaj domov, so kradli po omarah. Spal sem z denarnico v hlačah.«

Brazilec je dobil še več vprašanj, med drugim tudi naslednje: kaj loči dobrega od velikega igralca?

»Naredi več kot drugi, več, kot ste se dogovorili na treningu. Želel sem biti najboljši, zato sem vadil več, v Sloveniji sem dobil tudi dodatnega zasebnega trenerja. Ko so šli drugi v nakupovalno središče, sem treniral. Ko so šli drugi na počitnice, sem treniral. Če delaš več kot drugi, boš v povprečju gotovo boljši od drugih,« je sporočil mladim Marcos Tavares, ki je šel pri 19 letih najprej v Malezijo, od tam na Ciper, nato v Maribor, kamor ga je povabil nekdanji soigralec Nilton.

»Če si se odločil, da boš nogometaš, moraš verjeti le sebi, poslušati starše, trenerja in starejše soigralce, za druge se ne smeš zmeniti.«

Tudi o pritisku staršev

Kako se motivirati, ko si utrujen ali ti ne gre? »Če si se odločil, da boš nogometaš, moraš verjeti le sebi, poslušati starše, trenerja in starejše soigralce, za druge se ne smeš zmeniti. Ko imaš slab dan ali slabo tekmo, treniraj naprej in prišel bo nov izziv,« je odgovoril Patricku nekdanji stroj za doseganje golov. Zgolj v 1. SNL jih je zabil 159. Marcos Tavares je govoril brez dlake na jeziku, odprto in konkretno, odprli smo številne druge tematike, o katerih boste izvedeli več v video podkastu, spregovorili smo tudi o disciplini zunaj igrišča, o prehrani, spanju in načinu življenja, o soočanju s pritiskom staršev med tekmami in o Marcosovem nogometnem kampu za razvoj mladih nogometašev.

