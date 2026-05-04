NOGOMET

Legendarni igralec Premier lige na igrišču utrpel grozljiv zlom noge, njegova žena v solzah

Po besedah prisotnih je zvok ob udarcu spominjal na strel, nekdanji vezist pa je obležal v hudih bolečinah.
FOTO: Alberto Lingria Reuters
N. P.
 4. 5. 2026 | 18:18
1:56
A+A-

Nekdanji zvezdnik Manchester Cityja Stephen Ireland je v nedeljo doživel hudo poškodbo med igranjem za veteransko ekipo Wythenshawe Vets. Na finalni tekmi pokala proti ekipi South Liverpool so bili gledalci priča grozljivemu prizoru, ko je nasprotnikov branilec z nevarnim drsečim štartom zadel Irelanda. Poškodba je bila tako silovita, da je po besedah prisotnih zvok ob stiku spominjal na strel, nekdanji vezist pa je obležal v hudih bolečinah.

Zaradi resnosti situacije je moralo reševalno vozilo zapeljati neposredno na igrišče, tekmo pa so prekinili. Medtem ko so Irelandu nudili prvo pomoč, so okoli njega v šoku stali soigralci in družinski člani, med katerimi je bila tudi njegova žena Jess, ki dogodka ni mogla spremljati brez solz. Irelanda so kasneje prepeljali v bolnišnico, obe ekipi in liga pa se bodo v prihodnjih dneh odločile, kako bodo izpeljale zaključek tekmovanja. Njegova žena se je po incidentu javno zahvalila vsem prisotnim in zdravniškemu osebju: »Hvala vsem, ki ste danes kakorkoli pomagali. Bil je pretresljiv in šokanten trenutek, vendar sta skrb in enotnost, ki ste ju pokazali, pomenili ogromno.« Iz kluba so sporočili, da je Stephen hvaležen za vso podporo, in v slogu njegovega nekdanjega vzdevka dodali: »Superman se bo vrnil.«

Ekipa Wythenshawe Vets je sicer ena najbolj zanimivih zgodb letošnje sezone v amaterskem nogometu, saj zanjo nastopajo številni nekdanji asi Premier lige, kot so Emile Heskey, Antonio Valencia in Joleon Lescott. Kljub njihovi popolni prevladi v ligi pa je tokratni dogodek zasenčil njihove športne uspehe in opomnil, da niti veteranske tekme niso nedolžne.

Stephen Irelandnogometpoškodbazlom nogeprekršekigriščepremier leagueincident
