Legendarni Mourinho na evropskem sodišču! Pravi, da so mu vzeli pomembno pravico

Portugalski nogometni trener Jose Mourinho je na Evropskem sodišču za človekove pravice vložil tožbo zoper Turčijo, ker meni, da je bila v času, ko je vodil Fenerbahče, kršena njegova pravica do svobodnega izražanja mnenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožbo je Mourinho vložil že marca lani, torej pol leta, preden so ga v klubu odpustili po neuspehu v boju za uvrstitev v ligo prvakov. Iz sodnih dokumentov, ki so bili na vpogled za AFP, je moč razbrati, da je portugalski trener vložil tožbo zaradi disciplinskih sankcij, ki mu jih je naložila turška nogometna zveza zaradi domnevno nešportnega vedenja. Zveza se je za kazen odločila po novembrski tekmi leta 2024 proti Trabzonsporju (3:2), ko je Mourinho spregovoril o tekmečevih navijačih in sodniških odločitvah, sodnika za Var pa označil kar za igralca tekme. Ob prepovedi vodenja ene tekme mu je bila izrečena tudi denarna kazen v višini 21.000 ameriških dolarjev.

Mourinho zdaj na evropskem sodišču zagovarja stališče, da o zadevi v Turčiji ni odločalo neodvisno in nepristransko sodišče. K temu dodaja, da ni bil ustrezno obveščen o odločitvi turške nogometne zveze, obenem pa trdi, da so izrečene sankcije posegle v njegovo pravico do svobode izražanja. Portugalec je Turčijo že davno zapustil. Najprej je vodil Benfico, trenutno pa je vroč kandidat za trenerski stolček pri madridskem Realu, ki ga je vodil že med letoma 2010 in 2013.