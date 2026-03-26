Lepo bi bilo poleteti 250 metrov daleč – s telemarkom

Zelo uspešno sezono v smučarskih skokih končuje tudi Anže Lanišek, ki pred zadnjima dvema posamičnima tekmama na planiški letalnici v skupni razvrstitvi za svetovni pokal zaseda sedmo mesto. Toda od tretjeuvrščenega Avstrijca Daniela Tschofeniga ga ne loči prav veliko.

247,5 metra znaša osebni rekord Anžeta Laniška iz Planice 2025.

»Med tretjim in sedmim mestom smo res zelo na kupu, med nami je manj kot sto točk razlike. Toda za osvojitev tretjega mesta bi moral imeti sanjski konec tedna. Ne bom rekel, da ga ni mogoče osvojiti, saj sem se že večkrat prepričal, da je v našem športu možno marsikaj. Tudi lani sem, denimo, prilezel še do skupnega četrtega mesta in tretjega v posebnem seštevku poletov, čeprav so me pred tem že skoraj vsi odpisali. A s tem se – kot sem že rekel – nočem obremenjevati, želim si 'le' dobro počepniti, silovito odriniti in odleteti daleč proti dnu letalnice,« si je domžalski as zaželel pred sklepnim dejanjem v Planici, kjer bodo danes na sporedu kvalifikacije za jutrišnjo tekmo. Če prirediteljem ne bo prekrižalo računov napovedano (pre)močno sneženje, naj bi se predvidoma začele ob 10. uri. Kot nam je včeraj zatrdil Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), imajo sicer pripravljene tudi rezervne scenarije.

Drinovec kar 232 m V Planici so včeraj izpeljali preizkus letalnice bratov Gorišek. Kot prvi se je po zaletišču že šestič spustil Rok Tarman, ki ga je odneslo 224 metrov daleč, z najdaljšim poletom pa je navdušil Jaka Drinovec (232 m). Ljubitelji skokov, ki so dodobra napolnili glavno tribuno ob izteku, so videli tudi grd padec 21-letnega Nika Heberleja, ki mu je kmalu po odskoku vzelo levo smučko, nakar je strmoglavil na hrbtišče in se potem nezavesten kotalil po doskočišču. Med prevozom proti jeseniški bolnišnici, kjer je ostal čez noč, je bil že pri zavesti, prvi pregledi zdravnikov pa na srečo niso pokazali hujših poškodb.

Če odmislimo vodilnega Domna Prevca (1968 točk), ki si je že pred slabimi tremi tedni zagotovil veliki kristalni globus, in drugouvrščenega Japonca Rjojuja Kobajašija (1173), so razlike v nadaljevanju res majhne. V igri za končno tretje mesto je namreč še pet skakalcev. V najboljšem položaju je – kot že omenjeno – Tschofenig (1049), na katerega se je, mimogrede, zlasti iz Norveške usul plaz obtožb zaradi manipuliranja z opremo med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu. Četrtouvrščeni Japonec Ren Nikaido (1015) za skoraj 24-letnim zamejcem iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini zaostaja za 34 točk, sledijo Nemec Philipp Raimund (961), Avstrijec Stephan Embacher (958) in Lanišek (953), ki ga od Tschofeniga loči 96 točk.

Utrujenosti še ne čuti

S svojo pripravljenostjo je sicer Anže zadovoljen. »Moja forma ni slaba, no, saj je že vso sezono na precej visoki ravni, le izvedba in realizacija sta na trenutke malce pešali. V Planici si želim postaviti pravo osnovo, iz tega izhajati ter iz nastopa v nastop leteti čim dlje. In čim bolj uživati,« je poudaril šampion iz SSK Mengeš, ki je minulo soboto v Vikersundu izvlekel 10. mesto. »Uvodni dan je bil tam zame zelo zahteven (38. v kvalifikacijah), sobota, ko sem vse skupaj zapeljal v pravo smer, je bila že veliko boljša, na žalost pa je v nedeljo tekma odpadla. Iz tega si želim graditi naprej v Planici in pokazati, kar znam.«

Po dolgi in naporni sezoni še ne čuti utrujenosti. »Telesno se počutim v redu, vendar pa je tako običajno vedno, ko si v določenem ritmu in si preizkušnje sledijo iz tedna v teden. Šele ko je sezone enkrat konec in se umiriš, pride običajno vse za teboj – tudi v psihičnem smislu. Bomo videli, kakšno bo moje počutje v prvem ali drugem aprilskem tednu, kajti moja glava je imela v tej sezoni kar veliko dela,« je priznal slovenski prvak, ki je na lanskem finalu, ko je prebil led in prvič okusil slast zmage na letalnicah, odjadral tudi do novega osebnega in klubskega rekorda (247,5 m).

»Lepo bi bilo poleteti 250 metrov daleč – s telemarkom,« je pripomnil v smehu Lanišek, ki si je pozorno ogledal tudi svetovni rekord Domna Prevca (254,5 m). »Zanimalo me je, kakšen je bil njegov polet. Ali ga je še mogoče izboljšati, bo pokazal čas. Ko se sonce upre v doskočišče, običajno še pobere malo snega,« se je namuznilin na vprašanje, kako bi vikersundsko »pošast« primerjal z letalnico bratov Gorišek, odvrnil: »Planice se ne da primerjati z ničemer – morda le še z Zakopanami in preizkušnjami na novoletni turneji v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu. Toda Planica je kraljica in težko ji bo vzeti ta primat!«

Rok Tarman je že šestič kot prvi preizkusil letalnico bratov Gorišek. FOTO: Blaž Samec