Liga, pozor: Luka Dončić bo strašljiv

Slovenski košarkarski velezvezdnik vstopa v deveto sezono v ligi NBA, a še nikoli Luka Dončić uvodnega večera ni pričakoval s tako velikim bremenom pričakovanj, kot ga na plečih nosi tokrat. Jesen v Kaliforniji je dočakal v najboljši telesni formi od prve sezone med košarkarsko elito onkraj Atlantika, še pomembneje pa je, da verjame v sestavo moštva. S tem, ko je zastavil besedo za okrepitve, ki so poleti napolnile slačilnico Crypto.com Arene, se je odpovedal alibijem. V poštev pride le uspeh, ta ne bo nujno merjen le s šampionskimi prstani, s konkretnim napredkom moštva pa zagotovo.

Uvrstitev v konferenčni polfinale in nato gladek poraz ter metla proti Oklahomi, seveda brez poškodovanega Dončića, sta bila pravo ogledalo Los Angelesa v prejšnji sezoni. Bili so boljši od večine, a hkrati daleč od vrha zahodne konference, v kateri bodo tudi letos ob Oklahomi prebivali lanski finalisti iz San Antonia. Poletno prenovo moštva so načrtovali več kot leto dni (od zloglasne februarske menjave za Dončića) in mu prvič sestavili moštvo po njegovih željah. Podobno nabrušen kot slovenski as, ki ne skriva želje po šampionskih prstanih, je tudi trener J. J. Redick, ki ne trpi polovičarstva. »Prepričan sem, da se bomo skozi sezono razvili v moštvo na ravni prvaka lige NBA. Šampion ne postaneš septembra ali oktobra, takšno moštvo lahko postaneš skozi sezono,« je prepričan Redick, ki je hitro ovrgel medijske primerjave, v katerih Lakers zaostajajo za papirnatimi favoriti.

200 dni je včeraj minilo od poškodbe Luke Dončića na tekmi z Oklahomo in konca sezone.

»Ko sem dejal, da se deli sestavljanke ujemajo, sem govoril o globini moštva, o več igralcih, ki so odlični z žogo, o boljšem metu, o igralcih na krilu, ki vas bodo presenetili, zelo verjamem vanje. Imamo obrambo in trojke. Prvič v treh sezonah v Los Angelesu imam občutek, da vodim pravo moštvo, v katerem se deli med seboj dopolnjujejo,« je glavni trener kalifornijskih zvezdnikov sprejel izziv s pomlajenim orkestrom, ki mu poveljuje morda najboljši dirigent na svetu.

Lahko nadvlada vsakogar

Pred Dončićem je ena od ključnih sezon v karieri, četudi se mu pri 27 letih še ne mudi po naslov prvaka. Po osmih letih individualne rasti, vzponov in padcev, ki so sestavni del športa, bo moral v naslednjih šestih, sedmih, morda celo osmih mesecih potrditi, da je postal vodja moštva. Ekipno druženje in zabava v Sloveniji nista škodila, a glavno delo Luko čaka na parketu. Tja se vrača v izvrstni formi, med pripravljalnimi tekmami je navduševal s cirkuškimi meti, novinar mreže Tim McMahon, ki ga je podrobno spremljal že v Dallasu, enako pa zdaj počne v Los Angelesu, je nad videnim navdušen. »Luka tako vitek ni bil vse od prve sezone v ligi NBA (po uradnih podatkih tehta 104 kilograme, op. p.), ker ne bo imel ob sebi LeBrona Jamesa, se lahko vrne k doseganju točk, kot je to počel v Dallasu. Zame je logični izbor, da osvoji naziv MVP, telesno lahko nadvlada vsakega branilca. Strašljiv bo,« je tudi McMahona, ki ne sodi ravno v krog oboževalcev Ljubljančana, prevzelo navdušenje.

Stavnice se strinjajo z njim, Luka je prvi favorit, da znova osvoji strelsko krono, za naziv MVP naj bi se znova boril s Shaijem Gilgeousom-Alexandrom in Nikolo Jokićem. Pomembno bo, da ostane zdrav, še bolj pa, koliko zmag bodo nanizali Jezerniki. Napovedi jih po rednem delu postavljajo k okrog 45 zmagam, če bi presegli petdesetico, bi se možnosti Slovenca za zgodovinski dosežek krepko povečale.

J. J. Redick napoveduje, da bo v tej sezoni Luko Dončića in Austina Reavesa (na fotografiji) pogosteje ločil na igrišču in tako poskrbel, da bo eden od njiju vedno v igri. FOTO: Jon Endow/Reuters

Na prve ocene o kakovosti moštva v zlatih in vijoličnih dresih bo treba počakati vsaj nekaj tednov, ko bo zamisel strokovnega štaba že dobila jasnejše obrise. Z žogo v rokah ima Dončić dovolj orožij ob sebi, da v Los Angelesu zgradi enega od petih najboljših napadov lige, morda pa ima v bolj atletskem jedru moštva tudi dovolj dobrih branilcev, da LA ne bi izstopal iz povprečja lige. Ne glede na razplet prvih tekem bo za evforijo ali preplah prezgodaj, modrost glavnega trenerja velja ohraniti v mislih. Prvak ne postaneš septembra ali oktobra, temveč junija.