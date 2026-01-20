  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Po zimskih počitnicah nadaljevanje za evropsko elito

Liga prvakov se vrača.
Gabriel Martinelli je udarni Arsenalov strelec. FOTO: Toby Melville/Reuters

Gabriel Martinelli je udarni Arsenalov strelec. FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: Gm

FOTO: Gm

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham reacts REUTERS/Violeta Santos Moura FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham reacts REUTERS/Violeta Santos Moura FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham during the warm up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham during the warm up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

Gabriel Martinelli je udarni Arsenalov strelec. FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Gm
Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham reacts REUTERS/Violeta Santos Moura FOTO: Violeta Santos Moura Reuters
Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Betis - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham during the warm up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura FOTO: Violeta Santos Moura Reuters
Siniša Uroševič
 20. 1. 2026 | 08:35
A+A-

Za številne nogometne zvezdnike po Evropi je kratkim zimskim počitnicam že pred časom odzvonilo zaradi obveznosti v nacionalnih prvenstvih, a zdaj je napočil čas že za spektakle pod evropskimi žarometi. Danes bo namreč prvič v novem koledarskem letu odmevala himna prestižne lige prvakov, v četrtek ji bo sledila evropska liga, prihodnji teden pa še konferenčna liga s Celjani. Osrednji spektakel drevišnjega sporeda pripada Interju in Arsenalu. Lombardijska metropola Milano dnevno prinaša zelo živahen mestni utrip. V tej zimi jo bodo celo obiskale zimske olimpijske igre, na kultnem San Siru, prizorišču nogometnih in poletnih koncertnih spektaklov, bo uvodna slovesnost, sledili ji bodo dogodki na ledeni ploskvi, ki bodo privabili tudi obiskovalce iz Slovenije.

FOTO: Gm
FOTO: Gm

A slednjih bo nekaj tudi v današnjem večeru, saj tako Inter kot Arsenal, zdaj vodilni moštvi italijanskega in angleškega prvenstva, ohranjata privržence tudi v našem okolju. Sicer pa naj bi nogometno igrišče v razprodani areni za 80.000 navzočih razgrnilo negotov boj za zmago. Moštvi sta resda na vrhu svojih lig, toda forma zadnjega obdobja jima ne vliva povsem mirnega spanca. Milansko črno-modri so ob zadnjem koncu tedna morali posebej garati za točke ob slovenski meji v Vidmu – domači Udinese, pri katerem je naš reprezentant Sandi Lovrić ostal na rezervni klopi, so ugnali z 1:0, gol odločitve je zabil vodilni zvezdnik moštva, argentinski as Lautaro Martinez. Prav s tem izidom pa je Inter nazadnje premagal nogometaše Arsenala, v jesenskem delu prejšnje sezone lige prvakov, takrat je v polno zadel Hakan Čalhanoglu. Turškega zvezdnika drevi zaradi poškodbe ne bo na igrišču, vseeno pa ima milanska zasedba romunskega stratega Cristiana Chivuja veliko kakovosti: v napadu z vseh strani kot ose brenčijo Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Petar Sučić, Henrikh Mkhitarjan ali denimo Marcus Thuram. Toda v ligi prvakov so zdaj dolžniki. Nazadnje so namreč izgubili doma z Liverpoolom ter v Madridu z Oblakovim Atleticom.

Arsenal? Jeseni je londonsko moštvo drvelo kot najhitrejša podzemna železnica v mestu, v šestih krogih kot edino v ligi prvakov osvojilo prav vseh 18 točk in izstavilo jasno kandidaturo za lovoriko. Podobno je bilo tudi v domačem prvenstvu, a v tem zdaj ne blesti. Zadnje gostovanje v Nottinghamu ni razveselilo armade navijačev (0:0), hitro pa bi jih potolažil današnji uspeh. In aduti Arsenala? Udarni je očitno Gabriel Martinelli, ki je postal prvi igralec v bogati klubski zgodovini z doseženimi goli na petih tekmah lige prvakov zapored.

Več iz teme

liga prvakovnogomettekme
ZADNJE NOVICE
10:09
Bulvar  |  Glasba in film
PISSED

Ta predstava bo marsikoga spravila v zadrego (FOTO)

Nova predstava v Mariboru odpira temo, o kateri se (pre)pogosto molči.
20. 1. 2026 | 10:09
10:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRAMOTA

Nova razkritja glede škandala v Kopru! Znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih, primer proučuje tudi policija.
20. 1. 2026 | 10:06
09:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.
20. 1. 2026 | 09:45
09:10
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri ogrevanju dela večina Slovencev

Ali je nočno izklapljanje ogrevanja res varčno? Energetski svetovalec razloži, kdaj se izklapljanje splača in kdaj ne.
20. 1. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Prepir eskaliral: potegnil je nevaren predmet, policija ga je pridržala

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.
20. 1. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREKINIL JE MOLK

Hude obtožbe Brooklyna Beckhama: »Ne želim sprave z družino, dovolj imam laži in nadzora.«

Po mesecih govoric o sporu med člani družine Beckham je Brooklyn vzel stvari v svoje roke in na račun slavnih staršev izrekel vrsto hudih obtožb.
20. 1. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki