Po zimskih počitnicah nadaljevanje za evropsko elito

Za številne nogometne zvezdnike po Evropi je kratkim zimskim počitnicam že pred časom odzvonilo zaradi obveznosti v nacionalnih prvenstvih, a zdaj je napočil čas že za spektakle pod evropskimi žarometi. Danes bo namreč prvič v novem koledarskem letu odmevala himna prestižne lige prvakov, v četrtek ji bo sledila evropska liga, prihodnji teden pa še konferenčna liga s Celjani. Osrednji spektakel drevišnjega sporeda pripada Interju in Arsenalu. Lombardijska metropola Milano dnevno prinaša zelo živahen mestni utrip. V tej zimi jo bodo celo obiskale zimske olimpijske igre, na kultnem San Siru, prizorišču nogometnih in poletnih koncertnih spektaklov, bo uvodna slovesnost, sledili ji bodo dogodki na ledeni ploskvi, ki bodo privabili tudi obiskovalce iz Slovenije.

FOTO: Gm

A slednjih bo nekaj tudi v današnjem večeru, saj tako Inter kot Arsenal, zdaj vodilni moštvi italijanskega in angleškega prvenstva, ohranjata privržence tudi v našem okolju. Sicer pa naj bi nogometno igrišče v razprodani areni za 80.000 navzočih razgrnilo negotov boj za zmago. Moštvi sta resda na vrhu svojih lig, toda forma zadnjega obdobja jima ne vliva povsem mirnega spanca. Milansko črno-modri so ob zadnjem koncu tedna morali posebej garati za točke ob slovenski meji v Vidmu – domači Udinese, pri katerem je naš reprezentant Sandi Lovrić ostal na rezervni klopi, so ugnali z 1:0, gol odločitve je zabil vodilni zvezdnik moštva, argentinski as Lautaro Martinez. Prav s tem izidom pa je Inter nazadnje premagal nogometaše Arsenala, v jesenskem delu prejšnje sezone lige prvakov, takrat je v polno zadel Hakan Čalhanoglu. Turškega zvezdnika drevi zaradi poškodbe ne bo na igrišču, vseeno pa ima milanska zasedba romunskega stratega Cristiana Chivuja veliko kakovosti: v napadu z vseh strani kot ose brenčijo Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Petar Sučić, Henrikh Mkhitarjan ali denimo Marcus Thuram. Toda v ligi prvakov so zdaj dolžniki. Nazadnje so namreč izgubili doma z Liverpoolom ter v Madridu z Oblakovim Atleticom.

Arsenal? Jeseni je londonsko moštvo drvelo kot najhitrejša podzemna železnica v mestu, v šestih krogih kot edino v ligi prvakov osvojilo prav vseh 18 točk in izstavilo jasno kandidaturo za lovoriko. Podobno je bilo tudi v domačem prvenstvu, a v tem zdaj ne blesti. Zadnje gostovanje v Nottinghamu ni razveselilo armade navijačev (0:0), hitro pa bi jih potolažil današnji uspeh. In aduti Arsenala? Udarni je očitno Gabriel Martinelli, ki je postal prvi igralec v bogati klubski zgodovini z doseženimi goli na petih tekmah lige prvakov zapored.