NA HOKEJ ME PUST

Ljubljana živi za hokej: koncerti, didžeji in Agropop na derbiju proti Bolzanu

Ledena dvorana Tivoli je gostila Smash VIP hokejski dan, zmaji pa meljejo naprej.
Športniki in kuharji: masterchef in ultratekač Tešky z Vidom Greganovićem in Tomom Jakijem, očetoma restavracije Birdie

Športniki in kuharji: masterchef in ultratekač Tešky z Vidom Greganovićem in Tomom Jakijem, očetoma restavracije Birdie

V VIP-loži se je zabavala atletska troskokašica Neja Filipič. FOTOGRAFIJE: DOMEN JANČIČ

V VIP-loži se je zabavala atletska troskokašica Neja Filipič. FOTOGRAFIJE: DOMEN JANČIČ

Hokej je najhitrejša ekipna igra z veliko adrenalina. Če vas po televiziji ni pritegnila, poizkusite v živo.

Hokej je najhitrejša ekipna igra z veliko adrenalina. Če vas po televiziji ni pritegnila, poizkusite v živo.

Za ledene zmaje sta v petek navijala tudi nekdanji kapetan Žiga Pavlin in rokometni reprezentant Luka Žvižej.

Za ledene zmaje sta v petek navijala tudi nekdanji kapetan Žiga Pavlin in rokometni reprezentant Luka Žvižej.

Agropop so uspešno prestali ledeni krst – v petek bodo v sosednji dvorani gostili svoj veliki retrospektakel.

Agropop so uspešno prestali ledeni krst – v petek bodo v sosednji dvorani gostili svoj veliki retrospektakel.

Pred tekmo so se s smash burgerji okrepčali pevka Aneja Krajnc, Vid Valič in Til Čeh.

Pred tekmo so se s smash burgerji okrepčali pevka Aneja Krajnc, Vid Valič in Til Čeh.

Športniki in kuharji: masterchef in ultratekač Tešky z Vidom Greganovićem in Tomom Jakijem, očetoma restavracije Birdie
V VIP-loži se je zabavala atletska troskokašica Neja Filipič. FOTOGRAFIJE: DOMEN JANČIČ
Hokej je najhitrejša ekipna igra z veliko adrenalina. Če vas po televiziji ni pritegnila, poizkusite v živo.
Za ledene zmaje sta v petek navijala tudi nekdanji kapetan Žiga Pavlin in rokometni reprezentant Luka Žvižej.
Agropop so uspešno prestali ledeni krst – v petek bodo v sosednji dvorani gostili svoj veliki retrospektakel.
Pred tekmo so se s smash burgerji okrepčali pevka Aneja Krajnc, Vid Valič in Til Čeh.
S. N.
 18. 11. 2025 | 07:50
Družabna zgodba letošnje jeseni v prestolnici je hokej, ki postaja priljubljena zabava mladih in družin. Malo je k temu pripomogel svež veter, ki je s kanadskim investitorjem k nam prinesel tudi dogajanje s koncerti, didžeji in številnimi aktivnostmi v navijaški coni pred vsako tekmo, največ pa hokejisti Olimpije, ki so že od začetka sezone prvi ali drugi v regionalni ligi.

Tudi te dni, ko so nekoliko zdesetkani zaradi bolezni in poškodb, se odlično držijo, ljubljenca občinstva, češkega vratarja Lukaša Horaka, pa je minuli petek na derbiju proti Bolzanu odlično nadomeščal Luka Kolin. Njegove vrhunske obrambe so v sklopu Smash VIP hokej dneva z glasnim navijanjem in aplavzi nagrajevali številni znani obrazi, ki so jih ob napeti tekmi, smash burgerjih in koktajlih kot gostje presenečenja pocrkljali tudi legendarni člani zasedbe Agropop, za najbolj neumorne pa so pripravili še afterparty, ki se je zavlekel globoko v sobotno jutro.

hokejOlimpijaTivoliBolzanoderbi
