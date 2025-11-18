Ljubljana živi za hokej: koncerti, didžeji in Agropop na derbiju proti Bolzanu

Družabna zgodba letošnje jeseni v prestolnici je hokej, ki postaja priljubljena zabava mladih in družin. Malo je k temu pripomogel svež veter, ki je s kanadskim investitorjem k nam prinesel tudi dogajanje s koncerti, didžeji in številnimi aktivnostmi v navijaški coni pred vsako tekmo, največ pa hokejisti Olimpije, ki so že od začetka sezone prvi ali drugi v regionalni ligi.

Tudi te dni, ko so nekoliko zdesetkani zaradi bolezni in poškodb, se odlično držijo, ljubljenca občinstva, češkega vratarja Lukaša Horaka, pa je minuli petek na derbiju proti Bolzanu odlično nadomeščal Luka Kolin. Njegove vrhunske obrambe so v sklopu Smash VIP hokej dneva z glasnim navijanjem in aplavzi nagrajevali številni znani obrazi, ki so jih ob napeti tekmi, smash burgerjih in koktajlih kot gostje presenečenja pocrkljali tudi legendarni člani zasedbe Agropop, za najbolj neumorne pa so pripravili še afterparty, ki se je zavlekel globoko v sobotno jutro.