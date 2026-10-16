Ljubljanski maraton 2026: katere ceste bodo zaprte in kdaj bo promet znova stekel?

Ljubljana bo ta konec tedna znova v znamenju teka. V soboto, 17. oktobra in nedeljo, 18. oktobra 2026, bo potekal jubilejni 30. NLB Ljubljanski maraton, ki bo na ulice prestolnice privabil številne tekače, navijače in obiskovalce. Dogodek bo spremljala posebna prometna ureditev, ki bo vplivala tako na voznike osebnih avtomobilov kot na mestni potniški promet, dostop do posameznih delov mesta in parkiranje. Za prebivalce Ljubljane in vse, ki se nameravajo konec tedna pripeljati v prestolnico, bo zato ključno, da svojo pot načrtujejo vnaprej. Zapore ne bodo omejene zgolj na območje starta in cilja na Kongresnem trgu, temveč bodo zajele tudi dele Dunajske, Slovenske, Celovške in drugih cest, po katerih bodo potekale tekaške trase. Nekatere omejitve bodo veljale že od petka, večina pa bo začela veljati v soboto in nedeljo, ko bodo tekači zapolnili mestne ulice.

Organizatorji opozarjajo, da se bodo ceste zunaj ožjega mestnega središča zapirale in ponovno odpirale postopoma, glede na potek tekov in varnostne razmere. V nedeljo bodo posamezni odseki zaprti več ur, zato je treba pri vožnji skozi mesto računati na obvoze in čakanje. Prečkanje tekaške trase bo mogoče le na določenih mestih in takrat, ko bo to varno. V nadaljevanju so zbrane najpomembnejše zapore in predvidene ure, ki jih je objavil organizator Ljubljanskega maratona.

Ljubljana bo ta konec tedna znova v znamenju teka.

Katere ceste bodo zaprte že pred začetkom tekov?

Nekatere omejitve v središču Ljubljane so začele veljati že med tednom, zato morajo biti nanje pozorni tudi tisti, ki se v mesto odpravljajo po opravkih.

Trg republike: popolna zapora od srede, 14. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do polnoči.

Kongresni trg: popolna zapora od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do polnoči.

Slovenska cesta med Gosposvetsko in Aškerčevo cesto: zaprta od petka, 16. oktobra, ob 10. uri do nedelje, 18. oktobra, do 22. ure.

Slovenska cesta med Tivolsko in Gosposvetsko cesto: zaprta od sobote, 17. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 20. ure.

Šubičeva ulica med Prešernovo ulico in Slovensko cesto: zaprta od sobote, 17. oktobra, ob 5. uri do nedelje, 18. oktobra, do polnoči.

Aškerčeva cesta med Slovensko in Groharjevo cesto: zaprta v nedeljo, 18. oktobra, od 5. do 16. ure.

Izjema pri zapori Slovenske ceste med Gosposvetsko in Aškerčevo cesto je dostop do garažne hiše Kongresni trg, vendar bo tudi ta garažna hiša v času posebne ureditve zaprta.

Sobota, 17. oktober: zapore zaradi teka na 10 kilometrov

V soboto bo promet najbolj oviran popoldne, ko bo potekal tek na 10 kilometrov. Zunaj ožjega mestnega središča se bodo zapore začele postopoma, večina cest ob trasi pa naj bi bila znova prevozna do večera.

Med pomembnejšimi sobotnimi zaporami bodo Slovenska cesta med Gosposvetsko in Tivolsko cesto, ki bo zaprta od 6. do 20. ure, ter Dunajska cesta med Tivolsko in Bežigradom, kjer bodo omejitve veljale predvidoma od 16.15 do 18.30. Linhartova cesta bo med Dunajsko in Topniško ulico zaprta od 16.15 do 17. ure, med Topniško in Štajersko cesto pa do 17.15. Na Štajerski cesti bodo zapore pri prvem, drugem in tretjem rondoju predvidoma med 16.20 in 17.20, na Božičevi in Baragovi ulici pa med 16.25 in 17.30.

Dunajska cesta med Baragovo in Bevkovo ulico bo zaprta predvidoma od 16.25 do 17.40, Bevkova cesta do 17.50, Slovenčeva ulica do 18. ure, Podmilščakova ulica do 18.10 in Parmova ulica do 18.20. Na območju Bežigrada, med Parmovo in Dunajsko cesto, bodo omejitve veljale do 18.30, na Dunajski cesti med Bežigradom in Tivolsko cesto pa do 18.40. Slovenska cesta med Gosposvetsko in Aškerčevo cesto bo zaprta od 16.25 do polnoči.

Navedene ure so predvidene, promet pa bodo sproščali postopoma glede na potek teka. V ožjem središču bodo nekatere zapore veljale dlje kot zapore ob trasi teka na 10 kilometrov.

Sobota, 17. oktober

Nedelja, 18. oktober: največ omejitev po celotni Ljubljani

V nedeljo bosta potekala polmaraton in maraton, zato bodo prometne omejitve obsežnejše. Zapore zunaj središča se bodo začele uvajati od jutra, večinoma okoli 8.45, posamezni odseki pa bodo zaprti vse do popoldneva.

Dunajska cesta in Bežigrad

Dunajska cesta bo ena najbolj obremenjenih prometnih žil, saj bo del trase potekal po njej v obeh smereh.

Dunajska cesta med Tivolsko in Samovo ulico: predvidoma od 8.45 do 15.00.

Dunajska cesta med Samovo in Baragovo ulico: predvidoma od 8.45 do 15.00.

Dunajska cesta med Baragovo in Cesto 7. septembra: predvidoma od 8.45 do 10.45.

Slovenčeva in Podmilščakova ulica: predvidoma od 8.45 do 11.00.

Drenikova ulica med Samovo in Aljaževo: predvidoma od 8.45 do 11.00.

Aljaževa ulica med Drenikovo in Goriško: predvidoma od 8.45 do 11.15.

Goriška ulica in Cesta Ljubljanske brigade: predvidoma od 8.45 do 11.35.

Šiška in severozahodni del mesta

Zapore bodo zajele tudi več ulic v Šiški in na območju med Celovško cesto, Regentovo cesto in Vodnikovo cesto.

Ulica Jožeta Jame: predvidoma od 9.00 do 11.35.

Pečnikova ulica: predvidoma od 9.00 do 11.50.

Regentova cesta med Pečnikovo in Majorja Lavriča: predvidoma od 9.05 do 11.55.

Vodnikova cesta med Majorja Lavriča in Šišensko: predvidoma od 9.05 do 12.00.

Vozniki naj bodo pozorni tudi na zapore na območju Večne poti, Poti Roberta Blinca, Poti za Brdom in Ceste na Brdo. Na teh odsekih bodo omejitve odvisne od trase posameznega teka in njegovega poteka.

Rožna dolina, Tržaška cesta in južni del Ljubljane

Trasa se bo nadaljevala skozi Rožno dolino proti Tržaški cesti in Aškerčevi. Pri maratonu na 42 kilometrov bodo tekači nadaljevali še čez številne ceste na jugu in vzhodu mesta, zato bodo omejitve trajale dlje kot pri polmaratonu. Med ulicami, na katerih je treba pričakovati zapore, so:

Rožna dolina: Cesta II, Cesta XV, Cesta VIII, Cesta IX, Cesta VI in Cesta III.

Tržaška cesta in Aškerčeva cesta: zapore na odsekih, ki so del trase.

Riharjeva, Kolezijska in Gerbičeva ulica.

Koprska cesta, Cesta v Mestni log in Kopačeva cesta.

Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica in Ob Dolenjski železnici.

Orlova cesta, Ižanska cesta, Hradeckega in Litijska cesta.

Kajuhova, Šmartinska, Pokopališka, Kavčičeva in Središka ulica.

Savska cesta ter območje Štajerske ceste in tamkajšnjih rondojev.

Na teh cestah se bodo zapore uvajale glede na prihod tekačev. Ker se trasi polmaratona in maratona razlikujeta, tudi časovne omejitve ne bodo povsod enake. Za posamezne ulice je zato priporočljivo preveriti uradno časovnico organizatorja.

Nedelja, 18. oktober

Zaprti bodo tudi priključki na obvoznico

V nedeljo bodo prometne omejitve vplivale tudi na ljubljanski cestni obroč. Po podatkih prometnoinformacijskega centra bodo veljale naslednje omejitve:

Priključek Ljubljana Bežigrad na Dunajski cesti: popolna zapora v obeh smereh.

Priključek Ljubljana Dravlje–Šiška na Vodnikovi cesti: zaprt iz smeri Kosez.

Izvoz Center in ŠRC Stožice pri Tomačevem: zaprt.

Izvoz iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto: popolna zapora v nedeljo od 8.45 do 14.00.

Na posameznih odsekih obroča bodo veljale tudi delne zapore. V soboto, 17. oktobra, so omejitve predvidene med 16.00 in 17.30, v nedeljo pa med 8.30 in 15.00.

Kje bo mogoče prečkati traso?

Prečkanje trase bo mogoče samo na označenih mestih in ob navodilih policistov oziroma redarjev, ko bo to varno za tekače in druge udeležence v prometu. Organizator navaja več predvidenih prehodov, med drugim na križiščih Slovenske in Tivolske ceste, Dunajske in Linhartove ceste, Dunajske in Topniške ulice, Celovške ceste z Ulico Jožeta Jame ter na območju Barjanske ceste in Ceste v Mestni log.

Prečkanje ne bo vedno mogoče takoj, saj bodo morali vozniki in pešci počakati, da bo mimo varno število tekačev. Organizator opozarja, da je treba upoštevati navodila policistov in da vožnja po sami trasi med zaporo ni dovoljena.

Zapora garažne hiše Kongresni trg

Posebna ureditev bo veljala tudi za garažno hišo Kongresni trg:

Sobota, 17. oktober: od 7.00 do 19.00.

Nedelja, 18. oktober: od 6.30 do predvidoma 16.00.

V tem času ne bosta mogoča ne uvoz ne izvoz iz garažne hiše. Zapora parkirnih mest bo veljala tudi na Vegovi ulici, in sicer od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do polnoči. V soboto bodo parkirna mesta ob trasi šolskih tekov zaprta od 9.30 do 19.00, v nedeljo pa parkirna mesta ob trasi maratona in polmaratona od 7.00 do 17.00.

Kako se izogniti največjim zastojem?

Organizatorji priporočajo, da se obiskovalci in prebivalci, kadar je mogoče, po Ljubljani odpravijo z javnim prevozom. Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, zato je treba pred odhodom preveriti obvestila Ljubljanskega potniškega prometa.

V nedeljo bo na voljo tudi brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R Barje, Dolgi most, Rudnik in Stožice. Od nekaterih parkirišč bodo organizirani posebni prevozi proti središču mesta. Tekači bodo lahko mestne avtobuse uporabljali brezplačno ob obvezni validaciji z ustrezno QR-kodo.