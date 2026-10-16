Ljubljanski maraton 2026: katere ceste bodo zaprte in kdaj bo promet znova stekel?

Ljubljana bo ta konec tedna znova v znamenju teka. V soboto, 17. oktobra in nedeljo, 18. oktobra 2026, bo potekal jubilejni 30. NLB Ljubljanski maraton, ki bo na ulice prestolnice privabil številne tekače, navijače in obiskovalce. Dogodek bo spremljala posebna prometna ureditev, ki bo vplivala tako na voznike osebnih avtomobilov kot na mestni potniški promet, dostop do posameznih delov mesta in parkiranje. Za prebivalce Ljubljane in vse, ki se nameravajo konec tedna pripeljati v prestolnico, bo zato ključno, da svojo pot načrtujejo vnaprej. Zapore ne bodo omejene zgolj na območje starta in cilja na Kongresnem trgu, temveč bodo zajele tudi dele Dunajske, Slovenske, Celovške in drugih cest, po katerih bodo potekale tekaške trase. Nekatere omejitve bodo veljale že od petka, večina pa bo začela veljati v soboto in nedeljo, ko bodo tekači zapolnili mestne ulice.
Organizatorji opozarjajo, da se bodo ceste zunaj ožjega mestnega središča zapirale in ponovno odpirale postopoma, glede na potek tekov in varnostne razmere. V nedeljo bodo posamezni odseki zaprti več ur, zato je treba pri vožnji skozi mesto računati na obvoze in čakanje. Prečkanje tekaške trase bo mogoče le na določenih mestih in takrat, ko bo to varno. V nadaljevanju so zbrane najpomembnejše zapore in predvidene ure, ki jih je objavil organizator Ljubljanskega maratona.
Nekatere omejitve v središču Ljubljane so začele veljati že med tednom, zato morajo biti nanje pozorni tudi tisti, ki se v mesto odpravljajo po opravkih.
V soboto bo promet najbolj oviran popoldne, ko bo potekal tek na 10 kilometrov. Zunaj ožjega mestnega središča se bodo zapore začele postopoma, večina cest ob trasi pa naj bi bila znova prevozna do večera.
Med pomembnejšimi sobotnimi zaporami bodo Slovenska cesta med Gosposvetsko in Tivolsko cesto, ki bo zaprta od 6. do 20. ure, ter Dunajska cesta med Tivolsko in Bežigradom, kjer bodo omejitve veljale predvidoma od 16.15 do 18.30. Linhartova cesta bo med Dunajsko in Topniško ulico zaprta od 16.15 do 17. ure, med Topniško in Štajersko cesto pa do 17.15. Na Štajerski cesti bodo zapore pri prvem, drugem in tretjem rondoju predvidoma med 16.20 in 17.20, na Božičevi in Baragovi ulici pa med 16.25 in 17.30.
Dunajska cesta med Baragovo in Bevkovo ulico bo zaprta predvidoma od 16.25 do 17.40, Bevkova cesta do 17.50, Slovenčeva ulica do 18. ure, Podmilščakova ulica do 18.10 in Parmova ulica do 18.20. Na območju Bežigrada, med Parmovo in Dunajsko cesto, bodo omejitve veljale do 18.30, na Dunajski cesti med Bežigradom in Tivolsko cesto pa do 18.40. Slovenska cesta med Gosposvetsko in Aškerčevo cesto bo zaprta od 16.25 do polnoči.
Navedene ure so predvidene, promet pa bodo sproščali postopoma glede na potek teka. V ožjem središču bodo nekatere zapore veljale dlje kot zapore ob trasi teka na 10 kilometrov.
V nedeljo bosta potekala polmaraton in maraton, zato bodo prometne omejitve obsežnejše. Zapore zunaj središča se bodo začele uvajati od jutra, večinoma okoli 8.45, posamezni odseki pa bodo zaprti vse do popoldneva.
Dunajska cesta in Bežigrad
Dunajska cesta bo ena najbolj obremenjenih prometnih žil, saj bo del trase potekal po njej v obeh smereh.
Šiška in severozahodni del mesta
Zapore bodo zajele tudi več ulic v Šiški in na območju med Celovško cesto, Regentovo cesto in Vodnikovo cesto.
Vozniki naj bodo pozorni tudi na zapore na območju Večne poti, Poti Roberta Blinca, Poti za Brdom in Ceste na Brdo. Na teh odsekih bodo omejitve odvisne od trase posameznega teka in njegovega poteka.
Rožna dolina, Tržaška cesta in južni del Ljubljane
Trasa se bo nadaljevala skozi Rožno dolino proti Tržaški cesti in Aškerčevi. Pri maratonu na 42 kilometrov bodo tekači nadaljevali še čez številne ceste na jugu in vzhodu mesta, zato bodo omejitve trajale dlje kot pri polmaratonu. Med ulicami, na katerih je treba pričakovati zapore, so:
Na teh cestah se bodo zapore uvajale glede na prihod tekačev. Ker se trasi polmaratona in maratona razlikujeta, tudi časovne omejitve ne bodo povsod enake. Za posamezne ulice je zato priporočljivo preveriti uradno časovnico organizatorja.
V nedeljo bodo prometne omejitve vplivale tudi na ljubljanski cestni obroč. Po podatkih prometnoinformacijskega centra bodo veljale naslednje omejitve:
Na posameznih odsekih obroča bodo veljale tudi delne zapore. V soboto, 17. oktobra, so omejitve predvidene med 16.00 in 17.30, v nedeljo pa med 8.30 in 15.00.
Prečkanje trase bo mogoče samo na označenih mestih in ob navodilih policistov oziroma redarjev, ko bo to varno za tekače in druge udeležence v prometu. Organizator navaja več predvidenih prehodov, med drugim na križiščih Slovenske in Tivolske ceste, Dunajske in Linhartove ceste, Dunajske in Topniške ulice, Celovške ceste z Ulico Jožeta Jame ter na območju Barjanske ceste in Ceste v Mestni log.
Prečkanje ne bo vedno mogoče takoj, saj bodo morali vozniki in pešci počakati, da bo mimo varno število tekačev. Organizator opozarja, da je treba upoštevati navodila policistov in da vožnja po sami trasi med zaporo ni dovoljena.
Posebna ureditev bo veljala tudi za garažno hišo Kongresni trg:
V tem času ne bosta mogoča ne uvoz ne izvoz iz garažne hiše. Zapora parkirnih mest bo veljala tudi na Vegovi ulici, in sicer od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do polnoči. V soboto bodo parkirna mesta ob trasi šolskih tekov zaprta od 9.30 do 19.00, v nedeljo pa parkirna mesta ob trasi maratona in polmaratona od 7.00 do 17.00.
Organizatorji priporočajo, da se obiskovalci in prebivalci, kadar je mogoče, po Ljubljani odpravijo z javnim prevozom. Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, zato je treba pred odhodom preveriti obvestila Ljubljanskega potniškega prometa.
V nedeljo bo na voljo tudi brezplačno parkiranje na parkiriščih P+R Barje, Dolgi most, Rudnik in Stožice. Od nekaterih parkirišč bodo organizirani posebni prevozi proti središču mesta. Tekači bodo lahko mestne avtobuse uporabljali brezplačno ob obvezni validaciji z ustrezno QR-kodo.
Pomembno
Navedene ure so predvidene in se lahko spremenijo glede na potek tekov ter varnostne razmere.