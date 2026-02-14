Ljudje na družbenih omrežjih Prevca zasuli s čestitkami, svojo sta dodala tudi Janša in Golob

Domen Prevc je na današnji tekmi na veliki skakalnici na olimpijskih igrah z izjemnim drugim skokom prišel do zlate medalje in tako upravičil vlogo favorita. Ob tem izjemnem uspehu so mu številni že čestitali na družbenih omrežjih. Oglasili so se med drugim premier Robert Golob, predsednik stranke SDS Janez Janša, predsednica države Nataša Pirc Musar ter odlični biatlonec in tudi dobitnik olimpijske medalje Jakov Fak.

Golob je v svoji objavi na družbenem omrežju Facebook objavil sliko z napisom: »Iskrene čestitke, Domen Prevc za zlato medaljo na olimpijskih igrah.« K temu je dodal še zapis: »Imamo to, imamo zlato! Čestitke Domen!«. Predsednica države Pirc Musar je Prevcu osebno čestitala na prizorišču tekme, v objavi na Facebooku pa je zapisala: »Globok poklon in iskrene čestitke, zlati Domen.« »Poklon slovenskemu orlu,« pa je na družbenem omrežju X zapisal prvak stranke SDS Janša.

Navdušenja nad izjemnim uspehom ni skrivala predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. »Braaavooo Domeen! Olimpijski prvak! V drugi seriji še enkrat pokazal, da je od lanskega svetovnega prvenstva popolnoma zasluženo najboljši skakalec na svetu! Ponosa se ne da opisati,« je zapisala na Facebooku.

Biatlonec Fak se še kako zaveda, kakšen pritisk je moral Prevc danes zdržati, saj je tudi sam nastopal na olimpijskih igrah. Uspeh slovenskega orla je na Facebooku pospremil z besedami: »OLYMPIC CHAMPION - DOMEN PREVC. Kako lep občutek, bravo mojster, več kot zasluženo, čestitam.«