ZLATA OLIMPIJADA

Ljudje na družbenih omrežjih Prevca zasuli s čestitkami, svojo sta dodala tudi Janša in Golob

Predsednica države Nataša Pirc Musar pa mu je čestitala kar na prizorišču tekme. Domnu Prevcu je zlato medaljo prinesel fantastičen skok v drugi seriji.
Domen Prevc ima letos fenomenalno sezono. FOTO: Tobias Schwarz Afp
Domen Prevc ima letos fenomenalno sezono. FOTO: Tobias Schwarz Afp
A. Ka.
 14. 2. 2026 | 21:59
2:01
A+A-

Domen Prevc je na današnji tekmi na veliki skakalnici na olimpijskih igrah z izjemnim drugim skokom prišel do zlate medalje in tako upravičil vlogo favorita. Ob tem izjemnem uspehu so mu številni že čestitali na družbenih omrežjih. Oglasili so se med drugim premier Robert Golob, predsednik stranke SDS Janez Janša, predsednica države Nataša Pirc Musar ter odlični biatlonec in tudi dobitnik olimpijske medalje Jakov Fak.

Golob je v svoji objavi na družbenem omrežju Facebook objavil sliko z napisom: »Iskrene čestitke, Domen Prevc za zlato medaljo na olimpijskih igrah.« K temu je dodal še zapis: »Imamo to, imamo zlato! Čestitke Domen!«. Predsednica države Pirc Musar je Prevcu osebno čestitala na prizorišču tekme, v objavi na Facebooku pa je zapisala: »Globok poklon in iskrene čestitke, zlati Domen.« »Poklon slovenskemu orlu,« pa je na družbenem omrežju X zapisal prvak stranke SDS Janša.

Navdušenja nad izjemnim uspehom ni skrivala predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič»Braaavooo Domeen! Olimpijski prvak! V drugi seriji še enkrat pokazal, da je od lanskega svetovnega prvenstva popolnoma zasluženo najboljši skakalec na svetu! Ponosa se ne da opisati,« je zapisala na Facebooku. 

Biatlonec Fak se še kako zaveda, kakšen pritisk je moral Prevc danes zdržati, saj je tudi sam nastopal na olimpijskih igrah. Uspeh slovenskega orla je na Facebooku pospremil z besedami: »OLYMPIC CHAMPION - DOMEN PREVC. Kako lep občutek, bravo mojster, več kot zasluženo, čestitam.«

Domen Prevcsmučarski skokiolimpijske igreRobert GolobJanez JanšaUrška Klakočar ZupančičZmago Jelinčič PlemenitiJakov Fak
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zimske razmere

O gretju.
Marko Kočevar14. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Marčne ide Lepe Vide

Preobrati so vedno posledica dolgega tihega procesa. In proces se začne doma.
Primož Kališnik14. 2. 2026 | 22:25
22:18
Novice  |  Slovenija
ROJSTNI DAN

Še priljubljeni župnik Martin Golob je čestital Mariji

Dva župana na obisku pri eni najstarejših oseb v Slovenskih goricah.
14. 2. 2026 | 22:18
21:59
Šport  |  Odmevi
ZLATA OLIMPIJADA

Ljudje na družbenih omrežjih Prevca zasuli s čestitkami, svojo sta dodala tudi Janša in Golob

Predsednica države Nataša Pirc Musar pa mu je čestitala kar na prizorišču tekme. Domnu Prevcu je zlato medaljo prinesel fantastičen skok v drugi seriji.
14. 2. 2026 | 21:59
21:22
Novice  |  Slovenija
SAMSKO ŽIVLJENJE

To je največja past aplikacij za zmenke: jo poznate?

V novem podkastu Na robu, Anamarija Šiša pojasnjuje, da aplikacije za zmenke želijo ustvariti občutek, da samo tam lahko spoznamo partnerja.
14. 2. 2026 | 21:22
20:52
Razno
TEŽKA PREIZKUŠNJA

Nekdanja olimpijka uradno ločena! Med nosečnostjo je izvedela grdo resnico

Javnost je že prej sklepala, da je zakon v resni krizi.
14. 2. 2026 | 20:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
