POŠKODBA

Los Angeles Lakers ostali brez Luke Dončića

Izpustil bo tekmo na gostovanju v Portlandu.
FOTO: Harry How Getty Images Via Afp
FOTO: Harry How Getty Images Via Afp
STA, B. K. P.
 17. 1. 2026 | 12:20
A+A-

Slovenski zvezdnik košarkarske lige NBA Luka Dončić ne bo igral za Los Angeles Lakers na gostovanju v Portlandu. Iz losangeleškega moštva so namreč sporočili, da bo Dončić izpustil tekmo proti Trail Blazers zaradi bolečin v levih dimljah. Šestindvajsetletni Dončić je na četrtkovi tekmi, na kateri so Lakers izgubili proti Charlotte Hornets s 117:135, dosegel 39 točk, štiri podaje in tri skoke.

V začetku tedna, po ponedeljkovem porazu Jezernikov proti Sacramento Kings (112:124) je Dončić dejal, da je med ogrevanjem »nekaj čutil« v predelu prepone, a je kljub temu igral - med tekmo je prejemal zdravljenje na notranji strani noge. Proti kraljem je slovenski as nato dosegel 42 točk, osem podaj in sedem skokov, nato pa igral tudi naslednji večer ob vznemirljivi zmagi Lakers nad Atlanta Hawks s 141:116, ko je dosegel 27 točk, 12 podaj in pet skokov. Dončić je s 33,6 točke na tekmo vodilni strelec lige NBA in je po dveh krogih glasovanja za tekmo zvezd All-Star vodilni v zahodni konferenci.

