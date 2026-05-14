NOGOMET

Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Letna plača Lionela Messija znaša več kot 28 milijonov dolarjev.
Tim Erman
 14. 5. 2026 | 09:11
Združenje igralcev severnoameriške lige MLS je v torek objavilo podatke o plačah igralcev, iz katerih je razvidno, kdo so največji nogometni zaslužkarji čez lužo. Na prvem mestu je največje ime lige – Lionel Messi, ki zasluži 28,3 milijona dolarjev. Messi se je Interju iz Miamija brez odškodnine pridružil julija 2023 in nato moštvo popeljal do tako imenovanega navijaškega pokala, kasneje pa še do pokala MLS. Zaradi njegove prepoznavnosti, nogometnega talenta in doseženih uspehov ni presenetljivo, da je prvi na plačni lestvici. Ob tem njegova plača znaša 25 milijonov dolarjev, preostanek dobi s številnimi bonusi. Drugi najbolje plačani igralec v ligi je Son Heung-min, lanska okrepitev kluba Los Angeles FC, za katerega so odšteli skoraj 26 milijonov dolarjev. Južnokorejec v žep pospravi manj kot polovico Argentinčevega zneska, in sicer 11,2 milijona dolarjev. Na tretjem mestu je Messijev soigralec, Rodrigo de Paul, ki zasluži 8,3 milijona.

O Messijevih vrtoglavih zaslužkih priča tudi podatek, da za plače igralcev kar 28 klubov zapravi manj, kot zasluži dobitnik osmih zlatih žog. Edina izjema je Los Angeles FC, ki med svoje igralce razdeli 32,6 milijona dolarjev, kar pa je skoraj 22 milijonov manj od moštva Davida Beckhama iz Miamija. Klubu iz mesta angelov na tretjem mestu sledi Atlanta s slabimi 28 milijoni.

Brekalo boljši od Kolmaniča

Vsi klubi severnoameriškega prvenstva skupaj so igralcem izplačali 631 milijonov dolarjev plač, povprečna zagotovljena plača pa znaša 688 tisoč, kar je slabih devet odstotkov več kot v lanskem letu. Več kot milijon dolarjev na leto pa zasluži 133 igralcev.

V severnoameriškem prvenstvu nastopata tudi dva Slovenca. Osrednji branilec David Brekalo igra za Orlando, za katerega je v letošnji sezoni zbral osem nastopov. Slovenski reprezentant pri ekipi s Floride zasluži 683 tisoč dolarjev, vključno z različnimi bonusi. To je okoli 300 tisoč dolarjev več kot drugo slovensko ime onkraj Atlantika, Žan Kolmanič. Bočni branilec se je Austinu sprva pridružil kot posojeni igralec Maribora, nato je s teksaškim klubom podpisal stalno pogodbo. Kolmanič je za Austin v letošnji sezoni večinoma vstopal s klopi in je zbral pet nastopov. Šestindvajsetletnik na leto zasluži 375 tisoč dolarjev in nima predvidenih bonusov. 

688 tisoč dolarjev znaša povprečna zagotovljena plača v ligi MLS.

