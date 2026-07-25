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Luis Suarez razkril, da ga je žena po štirih golih povsem prizemljila: njene besede so obšle svet

Nekdanji zvezdnik Liverpoola in Barcelone je razkril, kako ga je žena po eni najboljših tekem v karieri z eno potezo opomnila, da doma slava ne pomeni prav nič.
Luis Suárez FOTO: Megan Briggs Getty Images Via Afp
Luis Suárez FOTO: Megan Briggs Getty Images Via Afp
A. G.
 25. 7. 2026 | 10:44
4:00
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Luis Suarez (39) je eden najboljših napadalcev v novejši nogometni zgodovini. Način, kako je dosegal gole in kako je vedno znova našel pot do nasprotnikove mreže, je bil od nekdaj impresiven. Dejstvo je, da je imel tudi nekaj nešportnih potez in trenutkov, ki so zaznamovali njegovo kariero, vendar mu mojstrstva pri doseganju golov nihče ne more odvzeti. Prav zato je podrobno opisal zgodbo iz obdobja, ko je nosil dres Liverpoola. Proti Norwichu je na eni tekmi dosegel štiri gole in težko bi rekli, kateri je bil lepši. Hvalili so ga vsi – soigralci, nasprotniki in mediji. Vse je bilo popolno, dokler ni prišel domov, kjer ga žena Sofia Balbi skorajda ni niti pogledala.

»Norwichu sem zabil štiri gole, prišel domov in pričakoval, da mi bo žena čestitala. Ni mi rekla niti besede. Naslednji dan je prišla do mene, me pogledala in vprašala, ali vem, zakaj mi ni čestitala. Rekla mi je, da sem še vedno njen mož, oče najine hčerke in isti človek, kakršen sem bil vedno,« je začel Suarez. Ni potreboval veliko časa, da je razumel, kaj je s tem mislila. Jasno mu je bilo, da ga je uspeh nekoliko preveč prevzel, kar njej ni bilo niti malo všeč.

»Takrat sem vse razumel, imela je prav. Ko te začnejo hvaliti z vseh strani, obstaja nevarnost, da izgubiš stik z resničnostjo. Če imaš ob sebi nekoga, ki te opominja, kdo si, in te drži trdno na tleh, je to izjemno pomembno. Za ves svet sem bil Luis Suarez, doma pa sem bil ista oseba. Doma nisem strelec golov, ampak oče, mož, nekdo, ki pomaga in pomiva posodo. Lahko dosežeš 600 golov, če pa puščaš oblačila po hiši in si malomaren, boš dobil pridigo in lekcijo. In tako je tudi prav, saj potrebuješ nekoga, ki te drži na trdnih tleh,« je povedal Suarez.

Suarez je star 39 let in še vedno ni končal kariere. Trenutno igra za Inter Miami, kjer si slačilnico deli s prijateljem Lionelom Messijem. Kariero je začel pri urugvajskem Nacionalu, nato igral za Groningen in Ajax, preden je leta 2011 prestopil v Liverpool. Od tam je odšel v Barcelono, nato v Atletico Madrid. Pozneje se je vrnil v Nacional, za kratek čas igral še za Gremio, nato pa ga je David Beckham povabil na Florido.

Suarez ima tri otroke

Luis Suarez ima z ženo Sofio Balbi tri otroke – hčerko Delfino (rojeno leta 2010) ter sinova Benjamina (rojenega leta 2013) in Lautara (rojenega leta 2018). Verjetno je najbolj zanimiva zgodba povezana prav z njegovo hčerko Delfino. Ime je dobila po stadionu Liverpoola, znamenitem Anfieldu. Njeno ime, Delfina, je namreč povezano z izvirnim imenom stadiona Anfield.

Upokojil se je, nato pa si je premislil

Luis Suarez je najboljši strelec v zgodovini urugvajske reprezentance in se je odločil posloviti od reprezentančnega dresa. Vendar si je pred začetkom nedavno končanega svetovnega prvenstva premislil in dejal, da upa na vpoklic legendarnega Marcela Bielse.

Do tega na koncu ni prišlo. Bielsa ni spremenil svoje odločitve, Suareza ni uvrstil na seznam reprezentantov, napad pa je vodil Darwin Núñez. Urugvajci so na svetovnem prvenstvu razočarali – tekmovanje so končali v izločilnih bojih, potem ko so se iz skupine s Španijo, Zelenortskimi otoki in Savdsko Arabijo komaj prebili naprej kot tretjeuvrščena reprezentanca. Po prvenstvu je Bielsa odstopil. Ali bi bilo drugače, če bi bil Luis del ekipe? Tega ne bomo nikoli izvedeli, poroča Mondo.

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