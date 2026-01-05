Luka Dončić igral kljub bolečinam in vodil Lakerse do zmage (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil v ligi NBA junak še drugega dvoboja proti Memphis Grizzlies v treh dneh, ki so ga jezerniki po zaostanku dobili s 120:114. Dončić, ki je skupno k zmagi prispeval 36 točk, devet skokov in osem podaj, je namreč v odločilnih trenutkih tekme dosegel dve ključni trojki.

Poleg Dončića sta bila razigrana tudi prvi zvezdnik LeBron James in nekdanji grizli Jake LaRavia, ki sta k drugi zaporedni zmagi jezernikov v novem letu prispevala vsak po 26 točk. James je zbral še deset podaj. Čeprav ameriški mediji poročajo, da Dončić igra z bolečinami zaradi poškodbe levega komolca, je bil spet prvi mož ekipe in jo popeljal do 22. zmage v sezoni, ki pomeni tretje mesto v zahodni konferenci. Dobri dve minuti pred koncem tesnega obračuna je zadel tudi dve pomembni trojki, s katerima je zapečatil usodo grizlijev. Ti so sicer nastopali tudi brez prvega zvezdnika Jaja Moranta.

»Spet smo zelo dobro zaključili tekmo. Če bomo igrali obrambo na naslednjih tekmah kot v drugem polčasu, bomo premagali večino ekip. Z LeBronom sva prevzela odgovornost v končnici, LaRavia pa je znova odigral odlično tekmo,« je tekmo povzel Dončić.

Jaylen Wells je za Memphis dosegel 23 točk, novinec Cedric Coward pa 16 in devet skokov, vse v prvem polčasu, nato pa se je poškodoval. Jezernike naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo gostovali v New Orleansu, dan pozneje pa še težko gostovanje v San Antoniu pri drugi ekipi zahoda.