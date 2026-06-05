Luka Dončić izbira prvega kralja Real Madrida

Bo Florentino Perez, dolgoletni predsednik največjega športnega društva na svetu Reala Madrida, na nedeljskih volitvah dobil zeleno luč članov kraljevskega kluba za podaljšanje mandata, ali pa se bo končala vladavina najuspešnejšega predsednika v zgodovini?

To je osrednje vprašanje v Španiji in tudi širom po svetu, ki se sicer pripravlja za največji športni spektakel leta, svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi, saj gre za vodenje največje in najslavnejše španske blagovne znamke ter finančno najmočnejše športne institucije na svetu z več kot 600 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

Volivcev je slabih 75.000 Realova skupnost navijačev šteje 98.272 članov, toda pravico na glasovanju ima 74.937 članov. Volilno pravico ima vsak član, ki je starejši od 18 let in ima vsaj eno leto neprekinjenega članskega staža. Na rednih skupščinah o ključnih projektih in potrjevanju proračuna sicer glasuje ožji krog delegatov (socios compromisarios), ki zastopajo interese celotne baze navijačev in jih je od 2000 do 3000.

O novem, starem predsedniku bo odločal tudi najslavnejši Slovenec v beli kraljevski družini Luka Dončić. Košarkarski zvezdnik ima že od leta 2021 »plemiški« naziv častni član društva in velja za Perezovega ljubljenca.

Enrique Riquelme se je ambiciozno in odločno podal v predsedniško bitko. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

O vplivu, moči, vseh dosedanjih potezah ter strategijah, zmagah in porazih 79-letnega vladajočega gradbenika je znano že vse. Po dveh neuspešnih sezonah nogometnega moštva, ki ima 36 naslovov španskega prvaka in 15 evropskega, in deloma tudi košarkarskega, ki ima 37 domačih naslovov španskega prvaka in 11 evropskih, želi s predčasnimi volitvami potrditi svojo pot in politiko zadnjih 25 let. S tem želi tudi onemogočiti opozicijo ter umiriti močne javne ter medijske pritiske. Toda kako resen in močan je njegov izzivalec, komaj 37-letni Enrique Riquelme? Mladi mož iz Valencijske skupnosti velja za vzhajajočo špansko poslovno zvezdo. Je ustanovitelj, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja COX Energy, ki deluje na področju obnovljivih virov energije.

Perezovo gradbeno podjetje ASC Group, kjer je največji lastnik z 12,5-odstotnim deležem in izvršni predsednik že od leta 1997, je največje v Španiji in s prihodki preko 40 milijard evrov debelo prekaša tekmeca, čigar COX je lansko leto zaokrožil z dobro milijardo evrov prihodkov in 69 milijonov evrov čistega dobička.

8,1 milijarde evrov je tržna vrednost Reala Madrida in je na Forbesovi lestvici na prvem mestu med športnimi klubi.

Izzivalec obljubil Haalanda in Rodriga

Volilna bitka je dosegla vrhunec. Realovo kraljestvo je zatresla predvolilna »bomba« iz Riquelmovega tabora, ki je ubral povsem enako strategijo, kot jo je že 20 let brez tekmeca Perez pred 26 leti, ko je obljubil prihod Luisa Figa iz največjega španskega tekmeca Barcelone. Napovedal je, da bo v primeru izvolitve za predsednika pripeljal najboljšega strelca angleške premier league Erlinga Haalanda in zlato žogo iz leta 2024 Rodriga. Perez se je tokrat vzdržal in volilnih upravičencev (Real je izključno v lasti svojih članov, ki se imenujejo socios) (še) ni nagovarjal z obljubami o prihodu zvezdnika iz najožjega kroga najboljših nogometašev na svetu. Vrnil bo, česar uradno še ni potrdil, le trenerja Joseja Mourinha. Karizmatični Portugalec se je na družbenih omrežjih že razkazoval z Realovo majico.

Sta Rodrigo in Erling Haaland (desno) zgolj sladka bombončka za navijače ali res naslednja »vesoljca« med belimi? FOTO: Lee Smith/Reuters

Na prvo žogo se Perezova odločitev o predčasnih volitvah zdi neposrečena. V Riquelmovem štabu sta tudi dva močna aduta in Realovi legendi, Raul Gonzales, ki bi postal športni direktor, in Fernando Hierro, ki bi prevzel mladinsko akademijo (La Fábrica). Toda tudi Riquelme je z obljubo o zvezdniških nakupih bolj ali manj uporabil populističen prijem brez zagotovil in si nakopal bes Manchester Cityja, ker so brez njegovega vedenja izbrali Norvežana in Španca. Haalanda v Angliji zadržuje tudi pogodba do leta 2034.

1,2 milijarde evrov prihodkov v sezoni 2024/25 je imel Real, več kot katerikoli športni klub na svetu.

Riquelme je Realove »socios« poskušal prepričati tudi s podpisanim notarskim zapisnikom, ki jamči izpolnitev obljub. Hkrati je obljubil, da bo plačal celotne stroške vseh članskih naročnin za prihodnjo sezono, če ne bo izpolnil svoje obljube.