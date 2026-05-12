Dončić odpovedal nastope za Slovenijo, objavil ganljiv zapis: Trenutno sta moji hčerki moja prioriteta

Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance, za slovensko izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Slovenski košarkarski zvezdnik je le nekaj minut po koncu klubske sezone onstran Atlantika v severnoameriški ligi NBA sporočil, da poleti zaradi boja za »skupno skrbništvo nad hčerkama« ne bo na voljo reprezentanci. Zaradi poškodovane mečne mišice Luka Dončić vse od 3. aprila ni mogel pomagati svoji ekipi Los Angeles Lakers. Jezerniki so brez njegove pomoči igrali v končnici in se uvrstili v drugi krog. V današnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času pa so na četrti tekmi na parketu domače dvorana v Los Angelesu še četrtič zaporedoma klonili proti prvaku, Oklahoma City Thunderju.

Na spletu je danes objavil ganljiv zapis: »Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl,« je pojasnil in izrazil razočaranje: »Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta.«

Luka Dončić in Anamarija Goltes s hčerko Gabrielo. FOTO: Anamariagoltes/instagram

Kot je znano, je priljubljeni košarkar marca prvič javno spregovoril o svojem razhodu z dolgoletno partnerico in na koncu tudi zaročenko, Anamario Goltes. Razkril je, da naj bi odločitvi o koncu zaroke botroval predvsem njun razkol glede vprašanja, kje bi družinica živela. Luka je hotel skupno življenje v času sezone graditi v ZDA, medtem ko se Anamaria s tem ni strinjala.