NBA

Luka Dončić potrebuje pomoč, prejel je številne trde udarce

Poraz proti San Antonio Spurs je to potrdil.
Dončić je prejel številne trde udarce. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Dončić je prejel številne trde udarce. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Nejc Grilc
 12. 12. 2025 | 06:12
3:29
Ob vstopu v december je tekmovalni spored Los Angeles Lakers postal občutno težji in zmage se pričakovano ne nabirajo več tako hitro kot v prvem mesecu in pol. Poraz proti San Antoniu (119:132) v četrtfinalu NBA pokala je le potrdil že znano dejstvo, da Jezerniki nujno potrebujejo pomoč v obrambi, da bi zadržali stik z najboljšimi moštvi zahodne konference. Napadalnim presežkom Luke Dončića ni videti konca, a prvenstva osvaja obramba.

11 zaporednih tekem z vsaj 30 točkami je konec leta 2023 nanizal Dončić.

»Tekma kot tekma, ne vem, zakaj bi pomenila več,« četrtfinalu pokala NBA posebne teže ni želel nameniti Marcus Smart. Boj za 500.000 dolarjev, kolikor prejmejo vsi člani zmagovitega moštva, je dovolj mikaven, da so moštva na pokalnih tekmah prikazala svoj najboljši obraz, kar pa za LA Lakers v četrtkovem jutru ne moremo trditi.

Le v prvih polovici prve četrtine so domači narekovali ritem igre, Dončić je zadel tri težke trojke in držal Jezernike nad vodo, nato je kopica zvezdnikov Hollywooda uživala le še v jurišu gostov, ki ni pojenjal do zadnjih minut. V prvi četrtini je San Antonio dosegel 39 točk, do polčasa zadel deset trojk in z revijo prostih metov po glavnem odmoru upe Los Angelesa zatrl v kali. Niti zabijanje LeBrona Jamesa – zavidali bi mu ga 20 let mlajši košarkarji – ni zbudilo zaspane obrambe.

Dončić se v zadnjem obdobju v napadu lahko zanese le nase, še devetič zapored je dosegel vsaj 30 točk in je le še dve tekmi oddaljen od svojega rekorda, v dresu Dallasa mu je uspel ob koncu leta 2023. Raje kot rekorde bi Luka zbiral zmage, za to pa potrebuje pomoč.

Lov na branilca

Od ponedeljka bodo dovoljene menjave za igralce, ki so poleti podpisali novo pogodbo, prestopni rok se bo 15. decembra začel zares. Hitri branilci San Antonia (Stephon Castle, De'Aaron Fox, Dylan Harper) so bili preveč za Dončića in Austina Reavesa na prvi liniji obrambe. Če sta branilca Lakers stala preblizu, so ju prebijali s prodori, globoko obrambo pa kaznovali s 17 trojkami ob skoraj 50-odstotnem metu.

Zato LA nujno potrebuje branilca, ki bo lahko ustavil nizke in hitre igralce tekmecev in pomagal pri metih z razdalje. Športni direktor Rob Pelinka s sodelavci je znova postavljen pred izziv, kako okrepiti moštvo sredi sezone in obenem ohraniti proste roke na poletni tržnici. Nekaj bo treba žrtvovati, idealna bi bila menjava za Herba Jonesa, ki v mizernem New Orleansu zapravlja svoj talent, v nasprotno smer bi Lakers poslali Maxija Kleberja, Daltona Knechta in izbor v prvem krogu nabora.

Tekmeci v ligi NBA veliko zaupanja v sposobnost operativcev Los Angelesa nimajo. V anonimni anketi med športnimi direktorji vseh 30 ekip v ligi, opravili so jo novinarji portala The Athletic, je le eden vodstvo Lakers uvrstil med najboljših 15. Pelinka, arhitekt menjave za Dončića in sedanje podobe Jezernikov, ima bržkone zadnjo priložnost, da na kadrovskem kolesu sreče zadane glavno nagrado. Novi lastnik ekipe Mark Walter mu gleda pod prste, po poročilih iz Kalifornije je že pripravil seznam operativcev iz vrst prvakov bejzbola LA Dodgers, ki bi lahko zamenjali sedanjo garnituro, če ne bo upravičila zaupanja. 

Luka DončićLos Angeles LakersSan Antonio SpursLiga NBA
