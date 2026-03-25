TEKMA ZA MVP

Luka Dončić se na igrišču še vedno igra, zbadljivke tekmecev iz njega izvabijo najboljše

Dončić je navdušil tudi ob koncu zmagovitega niza v Detroitu, v četrtek se vrača domov.
Victor Wembanyama in Luka Dončić se borita za naziv MVP, lahko bi se pomerila v polfinalu končnice. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
 25. 3. 2026 | 10:45
3:44
A+A-

Luč na koncu predora je za košarkarje Los Angeles Lakers blizu. Poraz v Detroitu (110:113) je prinesel tudi veliko dobrega, znova potrdil šampionsko miselnost žilave zasedbe iz Kalifornije, ki proti prvim nosilcem vzhodne konference kljub zdesetkani postavi in peklenskemu marčevskemu ritmu tekem ni bila daleč od zmage. Če bi trojka Luke Dončića ob sireni nekako našla pot skozi obroč, bi debata o nazivu MVP postala še bolj zanimiva, morda je nanjo nehote ključno vplival tudi Victor Wembanyama, ki je zbodel slovenskega asa. Pri Gogi Bitadzeju, Matasu Buzelisu ali Devinu Bookerju se lahko prepriča, kakšen bo odgovor. »To sem vzel osebno,« je znani rek Michaela Jordana, ki je postal spletni fenomen. Največji vseh časov je v vsaki še tako drobni zbadljivki tekmecev našel dodaten motiv in jih na igrišču poteptal do tal, včasih tudi ponižal. Podoben odnos do košarke ima tudi Dončić, najboljši strelec lige ni dobro naoljen dizelski motor, ki bi šest mesecev lahko igral hladnokrvno in brez nihanj, kot to denimo počne Shai Gilgeous-Alexander. Luka se na igrišču še vedno igra, zbadljivke tekmecev pa iz njega izvabijo najboljše. »Poseben je, ker si vsako drobno stvar vbije v glavo in nato igra, kot bi bil z drugega planeta. Motivira ga in mu daje energijo, ob tem pa Luka ne pozabi na košarkarske osnove,« odnos prvega zvezdnika do igre hvali J. J. Redick.

23 žog je Dončić ukradel med nizom devetih zaporednih zmag, kar je največ v ligi NBA.

V zadnjem mesecu dni dodatne spodbude Dončić ne potrebuje, igra najboljšo napadalno košarko v ligi in razblinja mit, da je slab obrambni igralec. Na 13 tekmah v le 24 dneh meseca marca je LA izgubil le dvakrat, Dončić je izjemnemu strelskemu povprečju 36,5 točke na tekmo dodal še 8,4 skoka in 7,4 asistence na tekmo. Med včeraj končanim nizom devetih zaporednih zmag je v povprečju ukradel 2,6 žoge na tekmo – skupaj 23 –, obeh številk v tem obdobju ni presegel nihče v ligi. Tudi Dončićevi največji kritiki, in teh zaradi karizme in dolgega jezika zvezdnika iz Kalifornije ni malo, s težkim srcem priznavajo, da je v zadnjem mesecu dni neustavljiv. Podobno pa velja tudi za Victorja Wembanyamo, francoski orjak je pri 224 centimetrih nerešljiva uganka v obrambi in ključni mož pri uspehih San Antonia, ki je na zadnjih 24 tekmah izgubil le dvakrat. Wemby je prepričan, da si v svoji tretji sezoni med košarkarsko elito zasluži naslov MVP.

»Razumem, da zdaj o tem še poteka debata, poskrbel pa bom, da bo do konca sezone vse jasno. Zakaj si zaslužim ta naziv? Obramba predstavlja 50 odstotkov košarkarske igre, jaz pa sem najboljši branilec v ligi,« je začel Francoz, kot protiargument kandidaturi Gilgeous-Alexandra je navedel premoč Ostrog v medsebojnih dvobojih z Oklahomo, za konec je puščice usmeril tudi proti Dončiću: »Najboljši igralci so odlični v obrambi in napadu, ne štejejo le dosežene točke, moj vpliv je veliko večji.« Morda bo Wemby te besede še obžaloval, do začetka končnice je še 10 tekem in če ne bodo povsem popustili, jo bodo Jezerniki začeli s tretjega mesta. V primeru, da bi preskočili prvo oviro – na poti jim bodo stali Denver, Houston ali Minnesota –, se Los Angelesu obeta dvoboj s San Antoniom v konferenčnem polfinalu. In priložnost za Dončića, da račune s Francozom poravna na igrišču.

