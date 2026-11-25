Kako hitro se na košarkarskem parketu vse obrne. Ni minil še niti teden, odkar so Los Angeles Lakers gostovali pri Utah Jazz in klonili s 109:97 ter s tem prekinili izjemen niz devetih zaporednih zmag. A Luka Dončić in ekipa so se iz poraza očitno nekaj naučili, saj so tokrat doma – le pet dni po bolečem porazu – proti istemu nasprotniku vknjižili zmago z rezultatom 109:94.

Osrednja figura ekipe iz Los Angelesa je bil znova prav Dončić. Z 28 točkami je ekipo popeljal do 15. zmage v sezoni in poskrbel za dobro popotnico pred zahtevnim nizom gostovanj, ki ga bodo Lakers otvorili pri Spursih v San Antoniu. Dončić je že na začetku tekme nakazal, da igralce Utaha tudi tokrat čaka težka noč in da je statistika, ki jo malokdo doseže na celi tekmi, zanj zgolj nadpovprečna četrtina. Ob koncu uvodnih 12 minut je imel Ljubljančan namreč na svojem računu 14 točk in štiri asistence.

3 trojke iz 14 poskusov je zadel Dončić, met se mu je na zadnjih tekmah ustavil.

Lakers so predvsem po zaslugi dobre igre v obrambi v drugi četrtini še utrdili prednost iz prve. Ob polčasu so vodili s 53:42, nato pa so igralci Jazza izkoristili padec v igri domače ekipe in z delnim izidom 15:3 celo prevzeli vodstvo (57:56).

Med krajšo krizo v napadu se je znova pokazalo, kako pomemben je Dončić, saj je z desetimi točkami v tretji četrtini svojo ekipo držal v igri. To je bilo ravno dovolj, da so se prebudili tudi soigralci, in Lakers so pred zadnjim delom tekme vendarle znova našli pot do vodstva (78:77). Lakers so v zadnji četrtini dokončno strli odpor gostov. Z delnim izidom 17:5 na začetku zadnjih 12 minut so si priigrali odločilno prednost in tekmo mirno pripeljali do konca.

»Nasploh sem bil zadovoljen z našo energijo. Zjutraj smo veliko govorili o tem, na čem moramo še delati, predvsem o disciplini pri zapiranju prostora nasprotnikom. Tudi pri branjenju igralcev, ki so dobri pri metu za tri točke, moramo biti bolj zbrani. Če stečemo proti njim in skočimo deset metrov stran, s tem ne dosežemo ničesar. Smo pa imeli nekaj odličnih obrambnih rotacij,« je po tekmi dejal domači trener J.J. Redick.

Sledi zahteven niz gostovanj

Dončića in druščino sedaj čakajo štiri zaporedna gostovanja pri ekipah San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Houston Rockets in New Orleans Pelicans. Še najmanj težav bi moral povzročati New Orleans, medtem ko bodo preostala gostovanja resen preizkus ekipnega duha in telesne pripravljenosti.

Jezerniki z zmago proti Jazzu na prihajajoče zahtevne tekme v gosteh odhajajo z lepo popotnico. Prva tekma v Teksasu pri Victorju Wembanyami in finalistih minule sezone San Antoniu bo odigrana v sklopu skupinskega dela NBA pokala, zato bo imela dvojni pomen: poleg vpliva na razvrstitev v skupini bo štela tudi v redno sezono NBA. Obenem bi zmaga proti eni najboljših ekip lige in neposrednemu tekmecu ekipi iz Los Angelesa prinesla dodatno samozavest pred nadaljnjimi gostovanji.