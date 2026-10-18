Luka Dončić z jasnim ciljem: meri na vrh

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers bodo v novo sezono lige NBA, ki se bo začela v torek (20. t. m.) s tekmo Detroit Pistons – Boston Celtics (21.00), vstopili z velikimi ambicijami in prenovljeno zasedbo, v kateri bo imel osrednjo vlogo slovenski zvezdnik Luka Dončić. Po odhodu LeBrona Jamesa, ki je prestopil h klubu Philadelphiia76ers, bo 27-letni Ljubljančan nesporni vodja slovite ekipe iz Kalifornije.

Jezerniki bodo tako po osmih letih sezono v najmočnejšem košarkarskem klubskem tekmovanju na svetu začeli brez Jamesa. Težišče slovite franšize se je dokončno preselilo na Dončića, ki bo imel po kadrovskih spremembah še večjo odgovornost, obenem pa tudi moštvo, bolj prilagojeno njegovim sposobnostim. Najpomembnejša okrepitev je 25-letni center Walker Kessler. Kar 218 centimetrov visoki Američan, ki je prišel iz Utaha, naj bi utrdil obrambo Los Angelesa in Dončiću ponudil zanesljivega partnerja pri igri nad obročem. Med novinci so še Collin Sexton, Quentin Grimes, Matisse Thybulle in Kevon Looney, medtem ko sta se od Kalifornijcev ob Jamesu poslovila tudi Rui Hachimura in Marcus Smart.

Prav obramba, ki je bila nazadnje ena od šibkejših točk moštva, bo eden od ključnih izzivov trenerja JJ Redicka. Jezerniki so v prejšnji sezoni v rednem delu dosegli 53 zmag, nato pa so izpadli v polfinalu zahodne konference. Za preboj med najboljše bo moral imeti Dončić tudi dovolj kakovostno podporo na krilnih položajih.

Luka Dončić z jasnim ciljem

Kljub nekaterim pomislekom so se v košarkarskih krogih že pojavili celo pogovori o šampionskih možnostih Los Angelesa. Ben Golliver, novinar medijske družbe ESPN, je opozoril na podobnost z Dallas Mavericks iz sezone 2023/24, ko se je Dončić s soigralci malce presenetljivo prebil vse do finala. Tudi takrat Teksašani pred začetkom prvenstva niso sodili v ožji krog favoritov, odločilne pa so bile tudi okrepitve med sezono.

Kalifornijci imajo po mnenju poznavalcev podobno zasnovo: ustvarjalni branilski dvojec Dončić-Austin Reaves, obrambno usmerjene krilne igralce in čvrstega centra. Toda po kakovosti so – tako ocenjujejo strokovnjaki onstran Atlantika – trenutno vsaj stopničko za kluboma Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Če bodo ostali zdravi, izboljšali obrambo in našli pravo kombinacijo na krilnih položajih, pa bi vsekakor lahko postali resni izzivalci najboljših moštev.

Sezono bodo odprli v noči na četrtek (22. t. m.) v svoji areni Crypto.Com proti igralcem ekipe Golden State Warriors. Dončić ima jasno zastavljen cilj – boj za lovoriko. Poletje, med katerim je Luka za nekaj dni gostil soigralce tudi na »teambuildingu« v Sloveniji, je prineslo predvsem obetavno izhodišče, nikakor pa še ne zagotovila, da lahko dejansko posežejo po vrhu ...