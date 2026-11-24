Kultna tivolska dvorana je v dobrih šestih desetletjih doživela že marsikaj. Tudi večere, ki so bili močno nabiti s čustvi. In takšen je bil prav ta na četrto letošnjo novembrsko nedeljo, ko se je od hokejske Olimpije in njenih najzvestejših navijačev poslovil vratar Lukaš Horak. Tudi na tej zadnji tekmi je branil odlično in veliko prispeval k zmagi zmajev s Pustertalom z 2:1 (Boychuk 11., Lawrence 62.; Deluca 24.) Zaradi družinskih zadev se vrača v češko domovino, tam bo nadaljeval športno pot. Ker pa ima slovensko državljanstvo, bo še naprej branil za rise.

Lukaš, kako je bilo glede vaše odločitve, da se vrnete domov na Češko?

»To je bila najtežja odločitev doslej, odkar sem v hokeju, ker sem vzljubil to mesto, ekipo, res sem se odlično počutil med soigralci. Toda ker gre za družino, menim, da sem ravnal prav in da se bom poslej dobro počutil.«

Kdaj ste pravzaprav sklenili, da je napočil čas odhoda iz Ljubljane?

»Že ob začetku sezone sem razmišljal o tem. Zelo rad imam vse to, kar tukaj doživljam, toda družina je pač na prvem mestu in zato ima prednost pri ključnih odločitvah.«

Nam lahko razkrijete, za kaj pravzaprav gre pri družini, kaj botruje vaši selitvi v domovino?

»Ni skrivnosti. Hčerka se je rodila prezgodaj in potrebuje več zdravniške oskrbe in vsega, kar sodi k temu. Seveda je bila možnost, da bi pogosto potovali med Češko in Slovenijo, toda ker žal ni neposredne letalske povezave, bi bili precej časa z avtom na cesti. Vedno bi bilo pred nami vsaj sedem ur vožnje.«

Lukaš Horak je branil že na dveh svetovnih prvenstvih za Slovenijo in se obakrat odrezal imenitno. FOTO: David W Cerny/Reuters

Kje boste bivali?

»Gremo v moj domači Most (mesto na severozahodu Češke, tik ob meji z Nemčijo, o. p.), nato pa bo seveda odvisno, kje v domovini bom nadaljeval hokejsko pot.«

Pa že imate kakšno možnost?

»Nekaj je vprašanj, a ker bi rad hitro nadaljeval sezono, sem pripravljen takoj za novo hokejsko poglavje. Najraje bi bil na ledu že ta torek. Veste, nisem bil vratar v NHL ali KHL, da bi zaslužil toliko denarja, da bi mi bilo vseeno in bi ležal doma. Ker pa je hokej zadeva, ki jo najbolje obvladam, bi rad tako zaslužil za svoj vsakdan. Zato sem se odločil, da že v jutru po tej nedeljski tekmi s Pustertalom odpotujem na Češko.«

Ta zadnja predstava v Olimpijinem dresu vam bo najbrž ostala v posebnem spominu ...

»Vsekakor, veliko mi pomeni, da smo zmagali. In res velika hvala tako igralcem kot tudi vsem v dvorani, ki so prišli na tekmo.«

Bili ste največji ljubljenec navijačev na tribunah v Tivoliju, kako ste to občutili?

»Mislite, da sem bil res? Lepo je to, drži tudi, da so vratarji vselej posebej priljubljeni med gledalci. Sem pa dejansko užival na sleherni tivolski tekmi, bilo mi je v veliko veselje.«

Kaj pa si boste ohranili v najlepšem spominu ob odhodu?

»Prav vse: moštvo, prijatelje, mesto, deželo. Poglejte, tu sem bil tri leta in pol. Ko sem prišel k Olimpiji, je bil to klub brez ambicioznih ciljev, danes pa ima moštvo za vrh ICEHL. Zelo ponosen sem na vse to.«

Vas bomo še videli v dresu slovenske reprezentance?

»Saj imam še vedno slovensko državljanstvo, kajne? (smeh) Če bom povabljen, bom prišel. In tudi v Ljubljano se bom še vrnil.«