NOGOMET

Maribor brez napredka leto po Šulerjevem odhodu: več denarja, dvakrat večji zaostanek za Olimpijo

Marko Šuler o Mariboru, odkar ni več športni direktor. Celje je napredovalo, toda trener ima preveč moči.
Marko Šuler je bil športni direktor Maribora od februarja leta 2021 do decembra 2024. FOTO: Grega Wernig
Marko Šuler je bil športni direktor Maribora od februarja leta 2021 do decembra 2024. FOTO: Grega Wernig
Gorazd Nejedly
 23. 12. 2025 | 06:40
5:31
A+A-
Lani sta se po zadnjem krogu jesenskega dela nogometnega prvenstva Maribor in Marko Šuler razšla. Nekdanji reprezentant z uspešno legionarsko kariero, pozneje eden od obrambnih stebrov vijoličnih, s katerimi je dvakrat igral tudi v ligi prvakov, je v vlogi športnega direktorja deloval v zelo zahtevnem obdobju. Ko so Štajerci začeli izgubljati »tla pod nogami« na organizacijski in tekmovalni ravni. Bil je kot nekakšen strelovod, domala krivec za vse. Šulerja zdaj že leto dni ni več med vijoličnimi, krivulje navzgor pa tudi ni. Odšel je, ko je bil Maribor drugi na lestvici in je za Olimpijo ...

07:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
OBDAROVANJE

Obdarujte se z nakitom

Morda je prav zdaj priložnost za izbiro nečesa večnega.
Daša Mavrič23. 12. 2025 | 07:00
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVO

Nove podrobnosti o mariborskem incidentu napada na mamo in otroka

V Mariboru napadel komaj 12 let starega temnopoltega otroka in njegovo mamo.
Andrej Bedek23. 12. 2025 | 07:00
06:50
Novice  |  Slovenija
KRAMBERGERJEV SKLAD

Nova hiša, novo upanje: solidarnost ljudi Skokovim vrnila dom in topel božič

Oktobra lani je šestčlanski družini iz Ponikve pri Šentjurju zgorel dom. Z veliko solidarnostjo številnih, tudi bralcev Novic, so spet na toplem.
Mojca Marot23. 12. 2025 | 06:50
06:48
Novice  |  Slovenija
MAŠA ZA DOMOVINO

Maša za domovino: nadškof Zore o vetru pomladi, Golob pa o dogodku raje na Facebooku

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je pred državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti daroval mašo za domovino.
23. 12. 2025 | 06:48
06:40
Premium
Šport  |  Odmevi
06:39
Bulvar  |  Zanimivosti
ZIMSKA PRAVLJICA ALI NOČNA MORA?

Tako so Playboyjeve zajčice praznovale božič (VIDEO)

Nekdanje zajčice razkrivajo nenavadne rituale, stroga pravila in sporne praznične tradicije.
23. 12. 2025 | 06:39

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
