Maribor brez napredka leto po Šulerjevem odhodu: več denarja, dvakrat večji zaostanek za Olimpijo

NOGOMET

Marko Šuler o Mariboru, odkar ni več športni direktor. Celje je napredovalo, toda trener ima preveč moči.

Lani sta se po zadnjem krogu jesenskega dela nogometnega prvenstva Maribor in Marko Šuler razšla. Nekdanji reprezentant z uspešno legionarsko kariero, pozneje eden od obrambnih stebrov vijoličnih, s katerimi je dvakrat igral tudi v ligi prvakov, je v vlogi športnega direktorja deloval v zelo zahtevnem obdobju. Ko so Štajerci začeli izgubljati »tla pod nogami« na organizacijski in tekmovalni ravni. Bil je kot nekakšen strelovod, domala krivec za vse. Šulerja zdaj že leto dni ni več med vijoličnimi, krivulje navzgor pa tudi ni. Odšel je, ko je bil Maribor drugi na lestvici in je za Olimpijo ...